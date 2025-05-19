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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2792279327942795>
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:36

  Gastarbaiter написав:
  yama написав:На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ?

Залежить від того, як розуміти виділене.

Та отож. Бо на тих самих Філіпінах в туристичних місцинах на штуку не сильно порозкошуєш. А в місцинах де це можливо - не сильно хочеться довго знаходитись. Це як Київ Флая і звичайний)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:03

Дві родини, з якими інколи спілкуюся, проживають в Таїланді вже більше року.
Одним так і написав запит: "Чи вдається жити в Таїланді за 1000 доларів на місяць?".
Буде відповідь - напишу.

Останній раз розказували про погіршення умов перебування: раніше можна було і треба було виїжджати з країни 5 разів на рік. Виїжджали 5 разів на рік у В"єтнам (час+додаткові витрати).
Потім умови погіршили. Подробиць не знаю...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:41

Поки панове думають, чи варто жити в Південній Америці, щойно отримав фото від приятелів в одній саме із цих країн… прямо зараз надійшли на мій смартфон…
Дурниць на форумі - що цікаво - і це як виявилося - головне - вони ніколи не писали.
На Філіппіни до дівчат 13-ти річних не збиралися.
Просто купили нерухомість саме в Південній Америці… там зараз і живуть…
І ніяких балачок: реальні дії. Поїхали туди один раз, потім другий раз, а на третій і купили…
Зображення
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:51

akurt
А за спиною у фотографа такий самий пейзаж? 😅
Що там робити?)
Дитина в яку школу піде?)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:08

Не повірите, там все ОК.
Хлопець мудрий до безтями.
Це я ще не все розказую, бо то приватна інформація.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:15

akurt

Хлопець мудрий до безтями.


Не ставлю під сумнів. Батьки, які займаються дітьми, можуть дуже сильно прокачати дитину. Але все ж? У такій гарній місцині є школа?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:30

  Hotab написав:У такій гарній місцині є школа?

Не будьте наївним.
В ці дні в - не повірете - в Йорданському Хашимітському Королівстві перебуває потужна делегація науковців України.
Пан Дюрі-Бачі із своїм злиденним Казахстаном відпочиває осторонь...

У складі: завідувачка кафедрою - не повірете - жінка - типу науковець одного з видів транспорту, якого вона в очі НЕ бачила; одного докторанта, син якого вчиться в Європі, але батькам дітей зі Львова той докторант розказує, що краще вчитися у тієї пані; та ще двох львівських чиновників, які не мають відношення до теми, але отримують по 80 євро "добових".
Так що все те навчання про яке ви говорите - то все таке... кумедне...
А ось та пані та той легінь розкажуть арабам (!) як треба не тільки літати, не тільки ходити, а й як повзати...
За 80 євро добових та безкоштовні авіаквитки що не розкажеш дурнуватим чоловікам в білих галабеях... Араби - вони ж як діти... проковтнуть будь-яку бздуру...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:57

  xaos_3 написав:
  Gastarbaiter написав:
  won написав:Переформулюю: в країні, в якій збираєсся жить, точно нельзя получать громадянство.

Шо скаже шановне панство на таку точку зору? Це лиш точка зору і запрошення до обговорення.

А за новим паспортом їдь-но ти, друже, на Батьківщину без можливості легально повернутися потім у свою Німеччину.

Чому не можна легально повернутися до Німеччини або іншої країни?
Звісно можна, треба лише в'їхати за німецьким/польським/ізраїльським... паспортом. І так само виїхати


Только в том случае, если не было украиского биометрического.
В противном случае можно въехать по какому угодно, хоть по антарктическому.
А при выезде человек будет рассматриваться как гражданин Украины, пытающийся выехать по подложным документам.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:01

  Хомякоид написав:
  xaos_3 написав:
  Gastarbaiter написав:А за новим паспортом їдь-но ти, друже, на Батьківщину без можливості легально повернутися потім у свою Німеччину.

Чому не можна легально повернутися до Німеччини або іншої країни?
Звісно можна, треба лише в'їхати за німецьким/польським/ізраїльським... паспортом. І так само виїхати


Пробивають по даті народження та по співпаданні імен.
Заїдеш по німецькому паспорту маючи український і вже легально не виїдеш.


Не так немного.
Проверяют биометрию.
В США при получении американского гражданства можно совершенно официально и законно изменить имя и фамилию.
Хоть Уинстон Черчилль хоть Мэрилин Монро.
Но биометрические данные будут проверяться при выезде из Украины и они покажут, что на самом деле никакой ты не Мэрилин Монро, а Вася Пупкин.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:04

  xaos_3 написав:
  won написав:
  xaos_3 написав:Чому не можна легально повернутися до Німеччини або іншої країни?
Звісно можна, треба лише в'їхати за німецьким/польським/ізраїльським... паспортом. І так само виїхати

"Наша пісня гарна й нова..." - вже це проходили тут рік тому десь, бурні дискусі точилися. Так не буде. Не випустять, якщо по біометрії (або ім'я + дата народження) з'ясують, що то є в першу чергу громадянин України.

Не треба вигадувати ровера.
Треба діяти відповідно чинного законодавства враховуючи свої права.


Права - это хорошо, это правильно.
У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства.
Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года?
Ноль.Нуль. Зиро.
rjkz
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