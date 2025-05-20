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xaos_3 написав:Лозунг - несомненно правильный. Проблема в том, что в некоторых странах - на права властям пофиг: "конституция на паузе" (с)
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Мова йшла про те, чи може людина, набувши, у даному конкретному випадку, громадянство Німеччини, легально, не порушуючи законодавства ні Німеччини, ані України відвідувати Україну. Відповідь - так, може. Впевнений, що аналогічне є й у інших країнах. Маю знайому родину, які були Коваленко, стали Коваленкайте і т.д.[/quote]
Вы абсолютно правы. Может приехать в Украину и выехать из Украины по украискому загранпаспорту. Если не М18-60.
rjkz написав:Чому не можна легально повернутися до …
Права - это хорошо, это правильно. У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства. Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года? Ноль.Нуль. Зиро.