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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2792279327942795
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:06

  xaos_3 написав:Лозунг - несомненно правильный. Проблема в том, что в некоторых странах - на права властям пофиг: "конституция на паузе" (с)
[/quote][/quote]

Мова йшла про те, чи може людина, набувши, у даному конкретному випадку, громадянство Німеччини, легально, не порушуючи законодавства ні Німеччини, ані України відвідувати Україну. Відповідь - так, може.
Впевнений, що аналогічне є й у інших країнах.
Маю знайому родину, які були Коваленко, стали Коваленкайте і т.д.[/quote]

Вы абсолютно правы.
Может приехать в Украину и выехать из Украины по украискому загранпаспорту.
Если не М18-60.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:38

  rjkz написав:Чому не можна легально повернутися до …

Права - это хорошо, это правильно.
У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства.
Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года?
Ноль.Нуль. Зиро.
[/quote][/quote]

Громадянства при бажанні Смарагдового досить швидко можна позбутися, навіть без прохання про це: https://nv.ua/ukr/amp/igorya-kolomoysko ... 78205.html
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 07:05

Еміграція, заробітчанство

News from Thailand

Мій респондент ІТ-ник. Певний час (з 2021 року) жив в Анталії, у власній квартирі 1+1.
Приблизно 2 роки мешкає в Таїланді.

Я: Моє вітання жителям Таїланду. Є коротке запитання. Мої приятелі шукають країну, де пожна жити за 1000 доларів на місяць. Ваше слово? Таїланд?

Він: Так, тут можна жити на цю суму досить гарно.

Більших подробиць не розкривав.

P.S. Вище було запитання майже такого змісту.
Ось надійшла коротка, але чітка відповідь.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 07:42

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Thailand

Мій респондент ІТ-ник. Певний час (з 2021 року) жив в Анталії, у власній квартирі 1+1.
Приблизно 2 роки мешкає в Таїланді.

Я: Моє вітання жителям Таїланду. Є коротке запитання. Мої приятелі шукають країну, де пожна жити за 1000 доларів на місяць. Ваше слово? Таїланд?

Він: Так, тут можна жити на цю суму досить гарно.

Більших подробиць не розкривав.

P.S. Вище було запитання майже такого змісту.
Ось надійшла коротка, але чітка відповідь.

1000 $ то на одного, сім"ю?
Bolt
 
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