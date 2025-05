Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2792279327942795 Додано: Пон 19 тра, 2025 22:06 xaos_3 написав: Лозунг - несомненно правильный. Проблема в том, что в некоторых странах - на права властям пофиг: "конституция на паузе" (с) Лозунг - несомненно правильный. Проблема в том, что в некоторых странах - на права властям пофиг: "конституция на паузе" (с) [/quote][/quote]



Мова йшла про те, чи може людина, набувши, у даному конкретному випадку, громадянство Німеччини, легально, не порушуючи законодавства ні Німеччини, ані України відвідувати Україну. Відповідь - так, може.

Впевнений, що аналогічне є й у інших країнах.

Маю знайому родину, які були Коваленко, стали Коваленкайте і т.д.[/quote]



Вы абсолютно правы.

Может приехать в Украину и выехать из Украины по украискому загранпаспорту.

Если не М18-60. [/quote][/quote]Мова йшла про те, чи може людина, набувши, у даному конкретному випадку, громадянство Німеччини, легально, не порушуючи законодавства ні Німеччини, ані України відвідувати Україну. Відповідь - так, може.Впевнений, що аналогічне є й у інших країнах.Маю знайому родину, які були Коваленко, стали Коваленкайте і т.д.[/quote]Вы абсолютно правы.Может приехать в Украину и выехать из Украины по украискому загранпаспорту.Если не М18-60. rjkz

Повідомлень: 17380 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8586 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 00:38 rjkz написав: Чому не можна легально повернутися до …



Права - это хорошо, это правильно.

У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства.

Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года?

Ноль.Нуль. Зиро. Чому не можна легально повернутися до …Права - это хорошо, это правильно.У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства.Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года?Ноль.Нуль. Зиро. [/quote][/quote]



Громадянства при бажанні Смарагдового досить швидко можна позбутися, навіть без прохання про це: https://nv.ua/ukr/amp/igorya-kolomoysko ... 78205.html [/quote][/quote]Громадянства при бажанні Смарагдового досить швидко можна позбутися, навіть без прохання про це: mazurkevych

Повідомлень: 80 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 50 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 07:05 Еміграція, заробітчанство



News from Thailand



Мій респондент ІТ-ник. Певний час (з 2021 року) жив в Анталії, у власній квартирі 1+1.

Приблизно 2 роки мешкає в Таїланді.



Я: Моє вітання жителям Таїланду. Є коротке запитання. Мої приятелі шукають країну, де пожна жити за 1000 доларів на місяць. Ваше слово? Таїланд?



Він: Так, тут можна жити на цю суму досить гарно.



Більших подробиць не розкривав.



P.S. Вище було запитання майже такого змісту.

Ось надійшла коротка, але чітка відповідь. akurt

Повідомлень: 10870 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3954 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 07:42 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Thailand



Мій респондент ІТ-ник. Певний час (з 2021 року) жив в Анталії, у власній квартирі 1+1.

Приблизно 2 роки мешкає в Таїланді.



Я: Моє вітання жителям Таїланду. Є коротке запитання. Мої приятелі шукають країну, де пожна жити за 1000 доларів на місяць. Ваше слово? Таїланд?



Він: Так, тут можна жити на цю суму досить гарно.



Більших подробиць не розкривав.



P.S. Вище було запитання майже такого змісту.

Ось надійшла коротка, але чітка відповідь. Еміграція, заробітчанствоNews from ThailandМій респондент ІТ-ник. Певний час (з 2021 року) жив в Анталії, у власній квартирі 1+1.Приблизно 2 роки мешкає в Таїланді.Я: Моє вітання жителям Таїланду. Є коротке запитання. Мої приятелі шукають країну, де пожна жити за 1000 доларів на місяць. Ваше слово? Таїланд?Він: Так, тут можна жити на цю суму досить гарно.Більших подробиць не розкривав.P.S. Вище було запитання майже такого змісту.Ось надійшла коротка, але чітка відповідь.

1000 $ то на одного, сім"ю? 1000 $ то на одного, сім"ю? Bolt Повідомлень: 3464 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 264 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 10:02 Гадаю, що він мав на увазі свою родину: він та жінка.

Дітей немає. Їм приблизно по 40 років. akurt

Повідомлень: 10870 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3954 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 10:12 Еміграція, заробітчанство



News from South America



Зранку вивчаю місцевість, куди @щанесло» наших українців - це південніше за Cartagena, або на північ від Cali.

Хто дивився чудові серіали на Netflix типу «Королева півдня», або аналогічні, то чув ці назви.

Неймовірно красива природа, дуже непоганий будинок на схилі гори - краєвиди рідкісні…



Чи хочеться мені туди?

Ну, не знаю: 220 дощових днів на рік.

Висота над рівнем моря 1822 м.

Населення містечка становить близько 20 000 мешканців, площа становить 40 354 гектари, а середня температура становить 22 °C (71,6 °F). Його економіка базується на каві, молочних продуктах та тваринництві.

Ну, принаймні з голоду не помреш та продукти екологічно чисті…

Ну а взагалі наші люди дивують…

Ну як завжди… akurt

Повідомлень: 10870 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3954 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 10:36 mazurkevych написав: rjkz написав: Чому не можна легально повернутися до …



Права - это хорошо, это правильно.

У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства.

Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года?

Ноль.Нуль. Зиро. Чому не можна легально повернутися до …Права - это хорошо, это правильно.У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства.Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года?Ноль.Нуль. Зиро. [/quote]



Громадянства при бажанні Смарагдового досить швидко можна позбутися, навіть без прохання про це: https://nv.ua/ukr/amp/igorya-kolomoysko ... 78205.html [/quote]

Вряд ли одного бажання (даже очень прямо сильного) хватит, что бы стать личным врагом бывшего найвплывовишого. [/quote]Громадянства при бажанні Смарагдового досить швидко можна позбутися, навіть без прохання про це:[/quote]Вряд ли одного бажання (даже очень прямо сильного) хватит, что бы стать личным врагом бывшего найвплывовишого. _hunter Повідомлень: 9678 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 14:22 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Thailand



Мій респондент ІТ-ник. Певний час (з 2021 року) жив в Анталії, у власній квартирі 1+1.

Приблизно 2 роки мешкає в Таїланді.



Я: Моє вітання жителям Таїланду. Є коротке запитання. Мої приятелі шукають країну, де пожна жити за 1000 доларів на місяць. Ваше слово? Таїланд?



Він: Так, тут можна жити на цю суму досить гарно.



Більших подробиць не розкривав.



P.S. Вище було запитання майже такого змісту.

Ось надійшла коротка, але чітка відповідь. Еміграція, заробітчанствоNews from ThailandМій респондент ІТ-ник. Певний час (з 2021 року) жив в Анталії, у власній квартирі 1+1.Приблизно 2 роки мешкає в Таїланді.Я: Моє вітання жителям Таїланду. Є коротке запитання. Мої приятелі шукають країну, де пожна жити за 1000 доларів на місяць. Ваше слово? Таїланд?Він: Так, тут можна жити на цю суму досить гарно.Більших подробиць не розкривав.P.S. Вище було запитання майже такого змісту.Ось надійшла коротка, але чітка відповідь.

Спитайте його краще як там вивчити тайську до рівня В1 скільки треба часу? Спитайте його краще як там вивчити тайську до рівня В1 скільки треба часу? BIGor

Повідомлень: 9925 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1435 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 14:40 gonchik74 написав: Gastarbaiter написав: yama написав: На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можназа $1000/міс ?

Залежить від того, як розуміти виділене. Залежить від того, як розуміти виділене.

Та отож. Бо на тих самих Філіпінах в туристичних місцинах на штуку не сильно порозкошуєш. А в місцинах де це можливо - не сильно хочеться довго знаходитись. Це як Київ Флая і звичайний) Та отож. Бо на тих самих Філіпінах в туристичних місцинах на штуку не сильно порозкошуєш. А в місцинах де це можливо - не сильно хочеться довго знаходитись. Це як Київ Флая і звичайний)

Київ звичайний і Київ Фейслеса Київ звичайний і Київ Фейслеса flyman

Повідомлень: 39544 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2830 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 15:12 BIGor написав: Спитайте його краще як там вивчити тайську до рівня В1 скільки треба часу? Спитайте його краще як там вивчити тайську до рівня В1 скільки треба часу?

Спитав:

- Тут с англ нормально. Але якщо потрібна тайська то сама мова не складна в ній немає граматики і часів, просто закінчення. За рік можна вивчити.

- Що з орендою та ціна?

- Однокімнатна або студія: 300…350$.



(Наведено цитати). Спитав:- Тут с англ нормально. Але якщо потрібна тайська то сама мова не складна в ній немає граматики і часів, просто закінчення. За рік можна вивчити.- Що з орендою та ціна?- Однокімнатна або студія: 300…350$.(Наведено цитати). akurt

Повідомлень: 10870 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3954 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2792279327942795 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless