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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2792279327942795
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:06

  xaos_3 написав:Лозунг - несомненно правильный. Проблема в том, что в некоторых странах - на права властям пофиг: "конституция на паузе" (с)
[/quote][/quote]

Мова йшла про те, чи може людина, набувши, у даному конкретному випадку, громадянство Німеччини, легально, не порушуючи законодавства ні Німеччини, ані України відвідувати Україну. Відповідь - так, може.
Впевнений, що аналогічне є й у інших країнах.
Маю знайому родину, які були Коваленко, стали Коваленкайте і т.д.[/quote]

Вы абсолютно правы.
Может приехать в Украину и выехать из Украины по украискому загранпаспорту.
Если не М18-60.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:38

  rjkz написав:Чому не можна легально повернутися до …

Права - это хорошо, это правильно.
У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства.
Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года?
Ноль.Нуль. Зиро.
[/quote][/quote]

Громадянства при бажанні Смарагдового досить швидко можна позбутися, навіть без прохання про це: https://nv.ua/ukr/amp/igorya-kolomoysko ... 78205.html
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 07:05

Еміграція, заробітчанство

News from Thailand

Мій респондент ІТ-ник. Певний час (з 2021 року) жив в Анталії, у власній квартирі 1+1.
Приблизно 2 роки мешкає в Таїланді.

Я: Моє вітання жителям Таїланду. Є коротке запитання. Мої приятелі шукають країну, де пожна жити за 1000 доларів на місяць. Ваше слово? Таїланд?

Він: Так, тут можна жити на цю суму досить гарно.

Більших подробиць не розкривав.

P.S. Вище було запитання майже такого змісту.
Ось надійшла коротка, але чітка відповідь.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 07:42

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Thailand

Мій респондент ІТ-ник. Певний час (з 2021 року) жив в Анталії, у власній квартирі 1+1.
Приблизно 2 роки мешкає в Таїланді.

Я: Моє вітання жителям Таїланду. Є коротке запитання. Мої приятелі шукають країну, де пожна жити за 1000 доларів на місяць. Ваше слово? Таїланд?

Він: Так, тут можна жити на цю суму досить гарно.

Більших подробиць не розкривав.

P.S. Вище було запитання майже такого змісту.
Ось надійшла коротка, але чітка відповідь.

1000 $ то на одного, сім"ю?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 10:02

Гадаю, що він мав на увазі свою родину: він та жінка.
Дітей немає. Їм приблизно по 40 років.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 10:12

Еміграція, заробітчанство

News from South America

Зранку вивчаю місцевість, куди @щанесло» наших українців - це південніше за Cartagena, або на північ від Cali.
Хто дивився чудові серіали на Netflix типу «Королева півдня», або аналогічні, то чув ці назви.
Неймовірно красива природа, дуже непоганий будинок на схилі гори - краєвиди рідкісні…

Чи хочеться мені туди?
Ну, не знаю: 220 дощових днів на рік.
Висота над рівнем моря 1822 м.
Населення містечка становить близько 20 000 мешканців, площа становить 40 354 гектари, а середня температура становить 22 °C (71,6 °F). Його економіка базується на каві, молочних продуктах та тваринництві.
Ну, принаймні з голоду не помреш та продукти екологічно чисті…
Ну а взагалі наші люди дивують…
Ну як завжди…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 10:36

  mazurkevych написав:
  rjkz написав:Чому не можна легально повернутися до …

Права - это хорошо, это правильно.
У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства.
Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года?
Ноль.Нуль. Зиро.
[/quote]

Громадянства при бажанні Смарагдового досить швидко можна позбутися, навіть без прохання про це: https://nv.ua/ukr/amp/igorya-kolomoysko ... 78205.html[/quote]
Вряд ли одного бажання (даже очень прямо сильного) хватит, что бы стать личным врагом бывшего найвплывовишого.
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:22

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Thailand

Мій респондент ІТ-ник. Певний час (з 2021 року) жив в Анталії, у власній квартирі 1+1.
Приблизно 2 роки мешкає в Таїланді.

Я: Моє вітання жителям Таїланду. Є коротке запитання. Мої приятелі шукають країну, де пожна жити за 1000 доларів на місяць. Ваше слово? Таїланд?

Він: Так, тут можна жити на цю суму досить гарно.

Більших подробиць не розкривав.

P.S. Вище було запитання майже такого змісту.
Ось надійшла коротка, але чітка відповідь.

Спитайте його краще як там вивчити тайську до рівня В1 скільки треба часу?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:40

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:
  yama написав:На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ?

Залежить від того, як розуміти виділене.

Та отож. Бо на тих самих Філіпінах в туристичних місцинах на штуку не сильно порозкошуєш. А в місцинах де це можливо - не сильно хочеться довго знаходитись. Це як Київ Флая і звичайний)

Київ звичайний і Київ Фейслеса
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:12

  BIGor написав:Спитайте його краще як там вивчити тайську до рівня В1 скільки треба часу?

Спитав:
- Тут с англ нормально. Але якщо потрібна тайська то сама мова не складна в ній немає граматики і часів, просто закінчення. За рік можна вивчити.
- Що з орендою та ціна?
- Однокімнатна або студія: 300…350$.

(Наведено цитати).
akurt
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