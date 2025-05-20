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xaos_3 написав:Лозунг - несомненно правильный. Проблема в том, что в некоторых странах - на права властям пофиг: "конституция на паузе" (с)
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Мова йшла про те, чи може людина, набувши, у даному конкретному випадку, громадянство Німеччини, легально, не порушуючи законодавства ні Німеччини, ані України відвідувати Україну. Відповідь - так, може. Впевнений, що аналогічне є й у інших країнах. Маю знайому родину, які були Коваленко, стали Коваленкайте і т.д.[/quote]
Вы абсолютно правы. Может приехать в Украину и выехать из Украины по украискому загранпаспорту. Если не М18-60.
rjkz написав:Чому не можна легально повернутися до …
Права - это хорошо, это правильно. У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства. Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года? Ноль.Нуль. Зиро.
Зранку вивчаю місцевість, куди @щанесло» наших українців - це південніше за Cartagena, або на північ від Cali. Хто дивився чудові серіали на Netflix типу «Королева півдня», або аналогічні, то чув ці назви. Неймовірно красива природа, дуже непоганий будинок на схилі гори - краєвиди рідкісні…
Чи хочеться мені туди? Ну, не знаю: 220 дощових днів на рік. Висота над рівнем моря 1822 м. Населення містечка становить близько 20 000 мешканців, площа становить 40 354 гектари, а середня температура становить 22 °C (71,6 °F). Його економіка базується на каві, молочних продуктах та тваринництві. Ну, принаймні з голоду не помреш та продукти екологічно чисті… Ну а взагалі наші люди дивують… Ну як завжди…
rjkz написав:Чому не можна легально повернутися до …
Права - это хорошо, это правильно. У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства. Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года? Ноль.Нуль. Зиро.
[/quote]
Громадянства при бажанні Смарагдового досить швидко можна позбутися, навіть без прохання про це: https://nv.ua/ukr/amp/igorya-kolomoysko ... 78205.html[/quote] Вряд ли одного бажання (даже очень прямо сильного) хватит, что бы стать личным врагом бывшего найвплывовишого.
BIGor написав:Спитайте його краще як там вивчити тайську до рівня В1 скільки треба часу?
Спитав: - Тут с англ нормально. Але якщо потрібна тайська то сама мова не складна в ній немає граматики і часів, просто закінчення. За рік можна вивчити. - Що з орендою та ціна? - Однокімнатна або студія: 300…350$.