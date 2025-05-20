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Адміністрація Дональда Трампа розглядає план використання $250 мільйонів, призначених для іноземної допомоги, на програму «добровільної депортації» мігрантів. Ця ініціатива стосується близько 200 тисяч українців, які перебувають у США. Міністерство внутрішньої безпеки запропонувало надати мігрантам, які погодяться повернутися до своїх країн, по $1 тисячі допомоги. Програму має фінансувати Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції Держдепартаменту за рахунок коштів на чартерні рейси або комерційні авіаквитки.
BIGor написав:Спитайте його краще як там вивчити тайську до рівня В1 скільки треба часу?
Спитав: - Тут с англ нормально. Але якщо потрібна тайська то сама мова не складна в ній немає граматики і часів, просто закінчення. За рік можна вивчити. - Що з орендою та ціна? - Однокімнатна або студія: 300…350$.
(Наведено цитати).
Тайланд дуже цікава країна, подивився відео, трохи неоднозначні думки
І он навіть коменти цікаві (російською)
Как человек проживший среди Тайцев 6 лет могу сказать одно. Не стоит овчинка выделки жить в Таиланде женившись и заведя детей. Парень еще молодой можно так сказать не сильно умудренный жизнью по этому для него все хорошо. Однако та небольшая информация показанная в ролике дает определенные мысли что к чему. Иностранец для Тайки что бы не говорили это возможность не жить бедно и не в трущобах которые показали. Пенсии получают только те кто работает в госучреждениях по этому остальные стараются как можно раньше нарожать детей оставить их чаще всего родителям и пытаться как то зарабатывать деньги часть посылая родителям. Так как женитьба не дает право супругу работать для этого нужна отдельная виза так же как и обычная семейная виза для супруга. Чаще всего пытаются мутить свой семейный бизнес и так как Тайцы абсолютно не наделены способностями к саморазвитию в этой сфере обычно открывают то что делают соседи по улице...)) К чему я? У человека в магазине кондиционер а клиентов вообще ни одного а расходы в месяц получаются некислые на квартиру на школу на то на се + мама тут нарисовалась надолго. Бабки уходят со свистом а прихода мало и это очень быстро может сожрать все. Возможно даже главный герой не в курсе но законы в каждой стране свои и они сильно отличаются от наших. Например если супруг Таец-ка умирает то тебя могут депортировать из страны в этот же день невзирая на похороны или что то еще так как семейная виза аннулируется! Вы в этой стране никто и зовут вас никак если у вас нет много денег. О каком знание английского языка вообще упоминается? Тайского не знаешь ты с огромным скрипом будешь решать любой вопрос а Тайский язык очень сложный уж поверьте мне на слово. Одно слово может иметь много значений в зависимости от тональности а их 5. Пишется все без заглавных букв слитно без знаков препинания. Плюс диалекты в каждой части страны свои и все что пытаются показывать в языковых школах вообще звучит по другому...) Короче написать можно спокойно на много страниц А4 о местном проживание но что то я расстроился на всей этой теме сам житель Москвы не могу уже много лет просто на зимовку поехать так как доллар сжирает все а что еще говорить о проживание там...P.s Шурику из Операции Ы удачи в жизни и не давай бабе решать то что ты можешь решить сам иначе без штанов останешься.