Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Адміністрація Дональда Трампа розглядає план використання $250 мільйонів, призначених для іноземної допомоги, на програму «добровільної депортації» мігрантів. Ця ініціатива стосується близько 200 тисяч українців, які перебувають у США. Міністерство внутрішньої безпеки запропонувало надати мігрантам, які погодяться повернутися до своїх країн, по $1 тисячі допомоги. Програму має фінансувати Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції Держдепартаменту за рахунок коштів на чартерні рейси або комерційні авіаквитки.
BIGor написав:Спитайте його краще як там вивчити тайську до рівня В1 скільки треба часу?
Спитав: - Тут с англ нормально. Але якщо потрібна тайська то сама мова не складна в ній немає граматики і часів, просто закінчення. За рік можна вивчити. - Що з орендою та ціна? - Однокімнатна або студія: 300…350$.
(Наведено цитати).
Тайланд дуже цікава країна, подивився відео, трохи неоднозначні думки
І он навіть коменти цікаві (російською)
Как человек проживший среди Тайцев 6 лет могу сказать одно. Не стоит овчинка выделки жить в Таиланде женившись и заведя детей. Парень еще молодой можно так сказать не сильно умудренный жизнью по этому для него все хорошо. Однако та небольшая информация показанная в ролике дает определенные мысли что к чему. Иностранец для Тайки что бы не говорили это возможность не жить бедно и не в трущобах которые показали. Пенсии получают только те кто работает в госучреждениях по этому остальные стараются как можно раньше нарожать детей оставить их чаще всего родителям и пытаться как то зарабатывать деньги часть посылая родителям. Так как женитьба не дает право супругу работать для этого нужна отдельная виза так же как и обычная семейная виза для супруга. Чаще всего пытаются мутить свой семейный бизнес и так как Тайцы абсолютно не наделены способностями к саморазвитию в этой сфере обычно открывают то что делают соседи по улице...)) К чему я? У человека в магазине кондиционер а клиентов вообще ни одного а расходы в месяц получаются некислые на квартиру на школу на то на се + мама тут нарисовалась надолго. Бабки уходят со свистом а прихода мало и это очень быстро может сожрать все. Возможно даже главный герой не в курсе но законы в каждой стране свои и они сильно отличаются от наших. Например если супруг Таец-ка умирает то тебя могут депортировать из страны в этот же день невзирая на похороны или что то еще так как семейная виза аннулируется! Вы в этой стране никто и зовут вас никак если у вас нет много денег. О каком знание английского языка вообще упоминается? Тайского не знаешь ты с огромным скрипом будешь решать любой вопрос а Тайский язык очень сложный уж поверьте мне на слово. Одно слово может иметь много значений в зависимости от тональности а их 5. Пишется все без заглавных букв слитно без знаков препинания. Плюс диалекты в каждой части страны свои и все что пытаются показывать в языковых школах вообще звучит по другому...) Короче написать можно спокойно на много страниц А4 о местном проживание но что то я расстроился на всей этой теме сам житель Москвы не могу уже много лет просто на зимовку поехать так как доллар сжирает все а что еще говорить о проживание там...P.s Шурику из Операции Ы удачи в жизни и не давай бабе решать то что ты можешь решить сам иначе без штанов останешься.
The_Rebel написав:не приїхав на похорони своїх батьків з Англії (рік тому мама померла
Типу вон нічого по суті не написав. А те що якщо тебе не має в базі по відбитках, то можна їздити це факт. Так само як і факт що можна було їздити по пмж(вже і з біо) до того як цю лазійку прибрали, так могли запакувати, але якщо все було по закону то на обліку ти не стояв, і відпустили б. Тільки не надо тут про зле тцк, тай 500є в кармані на всякий випадок можна знайти відкупитись від дуже настирних.
Краще розкажіть випадок, як людину без біо, оприділили і запакували. Тільки без може і а може. А так: людина заїхала, на виїзді їй кажуть стій по такі причині...
1.Насколько я знаю, граждане США/Украины, у которых не био, спокойно ездят по американскому паспорту. 2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить?
rjkz написав: 1.Насколько я знаю, граждане США/Украины, у которых не био, спокойно ездят по американскому паспорту. 2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить?
1. Воно-то так, але це треба було виїхати, ну, давно для цього, не 3-5 років тому. І в подальшому шанси на це все знижуються.
2. Ну бомжів, умовно відсталих "і прочі достойниє ліца" пакують же... Так і тут - просто впакують і відправлять в учебку через пару годин)
The_Rebel написав:не приїхав на похорони своїх батьків з Англії (рік тому мама померла
Типу вон нічого по суті не написав. А те що якщо тебе не має в базі по відбитках, то можна їздити це факт. Так само як і факт що можна було їздити по пмж(вже і з біо) до того як цю лазійку прибрали, так могли запакувати, але якщо все було по закону то на обліку ти не стояв, і відпустили б. Тільки не надо тут про зле тцк, тай 500є в кармані на всякий випадок можна знайти відкупитись від дуже настирних.
Краще розкажіть випадок, як людину без біо, оприділили і запакували. Тільки без може і а може. А так: людина заїхала, на виїзді їй кажуть стій по такі причині...
Это если только на ПМЖ кто-то ехал и специально запаривался со снятием с ВО. А если кто-то в январе в отпуск поехал - то вполне стоял.
The_Rebel написав:BeneFuckTor В тому то й справа, що ніхто не ризикує перевіряти це. До речі, у мене також прописане місце народження в Україні, тож здогадатися неважко прикордоннику. А далі як це визначено, то згідно законів України дана людина вважається громадянином України, інші громадянства не враховуються
...если не было выхода из украинского гражданства. Знаю человека, который возил гуманитарку из США. В США с 2011 года. Оформлял биопаспорт или нет - не знаю. В каком году получил американское гражданство - тоже не знаю, но знаю что у него оно есть. Но в очередную поездку его вдруг не пропустили. Еле выехал через другой пункт. Не знаю или давал что-то. С тех пор в Украину ни ногой.
Бетон написав:Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее. Они на порядок качественнее.
Воздух- потрясающий
Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.
Ходят слухи, что несколько сот тысяч граждан США ирланского происхождения (тут их очень много, когда-то была история), подали на ирланское гражданство только в этом году. Кроме того, некоторые техногиганты имеют офисы в Ирландии.