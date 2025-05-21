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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2793279427952796 Додано: Вів 20 тра, 2025 16:38 Емігрантам присвячується... Перший дзвоник.

Міністерство внутрішньої безпеки запропонувало надати мігрантам, які погодяться повернутися до своїх країн, по $1 тисячі допомоги. Програму має фінансувати Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції Держдепартаменту за рахунок коштів на чартерні рейси або комерційні авіаквитки.



Про це повідомляє The Washington Post.

https://www.washingtonpost.com/national ... -haitians/ Адміністрація Дональда Трампа розглядає план використання $250 мільйонів, призначених для іноземної допомоги, на програму «добровільної депортації» мігрантів. Ця ініціатива стосується близько 200 тисяч українців, які перебувають у США.Міністерство внутрішньої безпеки запропонувало надати мігрантам, які погодяться повернутися до своїх країн, по $1 тисячі допомоги. Програму має фінансувати Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції Держдепартаменту за рахунок коштів на чартерні рейси або комерційні авіаквитки.Про це повідомляє The Washington Post. fler

Повідомлень: 5726 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1209 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 17:13 Re: Напад росії і білорусі на Україну fler написав: $250 мільйонів, призначених для іноземної допомоги, на програму «добровільної депортації» мігрантів. Ця ініціатива стосується близько 200 тисяч українців, які перебувають у США. $250 мільйонів, призначених для іноземної допомоги, на програму «добровільної депортації» мігрантів. Ця ініціатива стосується близько 200 тисяч українців, які перебувають у США.

От жадіна рижа. Шведи, які ближче, 32 тис. ойрів дозрівають давати, лиш би витурити мігранта. От жадіна рижа. Шведи, які ближче, 32 тис. ойрів дозрівають давати, лиш би витурити мігранта. Ой+

Повідомлень: 6940 З нами з: 19.04.12 Подякував: 108 раз. Подякували: 1102 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 20:59 akurt написав: BIGor написав: Спитайте його краще як там вивчити тайську до рівня В1 скільки треба часу? Спитайте його краще як там вивчити тайську до рівня В1 скільки треба часу?

Спитав:

- Тут с англ нормально. Але якщо потрібна тайська то сама мова не складна в ній немає граматики і часів, просто закінчення. За рік можна вивчити.

- Що з орендою та ціна?

- Однокімнатна або студія: 300…350$.



(Наведено цитати). Спитав:- Тут с англ нормально. Але якщо потрібна тайська то сама мова не складна в ній немає граматики і часів, просто закінчення. За рік можна вивчити.- Що з орендою та ціна?- Однокімнатна або студія: 300…350$.(Наведено цитати).

Тайланд дуже цікава країна, подивився відео, трохи неоднозначні думки





І он навіть коменти цікаві (російською)

Как человек проживший среди Тайцев 6 лет могу сказать одно. Не стоит овчинка выделки жить в Таиланде женившись и заведя детей. Парень еще молодой можно так сказать не сильно умудренный жизнью по этому для него все хорошо. Однако та небольшая информация показанная в ролике дает определенные мысли что к чему. Иностранец для Тайки что бы не говорили это возможность не жить бедно и не в трущобах которые показали. Пенсии получают только те кто работает в госучреждениях по этому остальные стараются как можно раньше нарожать детей оставить их чаще всего родителям и пытаться как то зарабатывать деньги часть посылая родителям. Так как женитьба не дает право супругу работать для этого нужна отдельная виза так же как и обычная семейная виза для супруга. Чаще всего пытаются мутить свой семейный бизнес и так как Тайцы абсолютно не наделены способностями к саморазвитию в этой сфере обычно открывают то что делают соседи по улице...)) К чему я? У человека в магазине кондиционер а клиентов вообще ни одного а расходы в месяц получаются некислые на квартиру на школу на то на се + мама тут нарисовалась надолго. Бабки уходят со свистом а прихода мало и это очень быстро может сожрать все. Возможно даже главный герой не в курсе но законы в каждой стране свои и они сильно отличаются от наших. Например если супруг Таец-ка умирает то тебя могут депортировать из страны в этот же день невзирая на похороны или что то еще так как семейная виза аннулируется! Вы в этой стране никто и зовут вас никак если у вас нет много денег. О каком знание английского языка вообще упоминается? Тайского не знаешь ты с огромным скрипом будешь решать любой вопрос а Тайский язык очень сложный уж поверьте мне на слово. Одно слово может иметь много значений в зависимости от тональности а их 5. Пишется все без заглавных букв слитно без знаков препинания. Плюс диалекты в каждой части страны свои и все что пытаются показывать в языковых школах вообще звучит по другому...) Короче написать можно спокойно на много страниц А4 о местном проживание но что то я расстроился на всей этой теме сам житель Москвы не могу уже много лет просто на зимовку поехать так как доллар сжирает все а что еще говорить о проживание там...P.s Шурику из Операции Ы удачи в жизни и не давай бабе решать то что ты можешь решить сам иначе без штанов останешься. Тайланд дуже цікава країна, подивився відео, трохи неоднозначні думкиІ он навіть коменти цікаві (російською) BIGor

Повідомлень: 9926 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1435 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 16:23 BeneFuckTor написав: The_Rebel написав: не приїхав на похорони своїх батьків з Англії (рік тому мама померла не приїхав на похорони своїх батьків з Англії (рік тому мама померла



Типу вон нічого по суті не написав. А те що якщо тебе не має в базі по відбитках, то можна їздити це факт. Так само як і факт що можна було їздити по пмж(вже і з біо) до того як цю лазійку прибрали, так могли запакувати, але якщо все було по закону то на обліку ти не стояв, і відпустили б. Тільки не надо тут про зле тцк, тай 500є в кармані на всякий випадок можна знайти відкупитись від дуже настирних.





Краще розкажіть випадок, як людину без біо, оприділили і запакували. Тільки без може і а може. А так: людина заїхала, на виїзді їй кажуть стій по такі причині... Типу вон нічого по суті не написав. А те що якщо тебе не має в базі по відбитках, то можна їздити це факт. Так само як і факт що можна було їздити по пмж(вже і з біо) до того як цю лазійку прибрали, так могли запакувати, але якщо все було по закону то на обліку ти не стояв, і відпустили б. Тільки не надо тут про зле тцк, тай 500є в кармані на всякий випадок можна знайти відкупитись від дуже настирних.Краще розкажіть випадок, як людину без біо, оприділили і запакували. Тільки без може і а може. А так: людина заїхала, на виїзді їй кажуть стій по такі причині...



1.Насколько я знаю, граждане США/Украины, у которых не био, спокойно ездят по американскому паспорту.

2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить? 1.Насколько я знаю, граждане США/Украины, у которых не био, спокойно ездят по американскому паспорту.2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить? rjkz

Повідомлень: 17384 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8587 раз. Подякували: 5414 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 16:26 rjkz написав:

1.Насколько я знаю, граждане США/Украины, у которых не био, спокойно ездят по американскому паспорту.

2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить? 1.Насколько я знаю, граждане США/Украины, у которых не био, спокойно ездят по американскому паспорту.2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить?

1. Воно-то так, але це треба було виїхати, ну, давно для цього, не 3-5 років тому. І в подальшому шанси на це все знижуються.



2. Ну бомжів, умовно відсталих "і прочі достойниє ліца" пакують же... Так і тут - просто впакують і відправлять в учебку через пару годин) 1. Воно-то так, але це треба було виїхати, ну, давно для цього, не 3-5 років тому. І в подальшому шанси на це все знижуються.2. Ну бомжів, умовно відсталих "і прочі достойниє ліца" пакують же... Так і тут - просто впакують і відправлять в учебку через пару годин) won Повідомлень: 76 З нами з: 15.05.24 Подякував: 205 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 16:26 _hunter написав: BeneFuckTor написав: The_Rebel написав: не приїхав на похорони своїх батьків з Англії (рік тому мама померла не приїхав на похорони своїх батьків з Англії (рік тому мама померла



Типу вон нічого по суті не написав. А те що якщо тебе не має в базі по відбитках, то можна їздити це факт. Так само як і факт що можна було їздити по пмж(вже і з біо) до того як цю лазійку прибрали, так могли запакувати, але якщо все було по закону то на обліку ти не стояв, і відпустили б. Тільки не надо тут про зле тцк, тай 500є в кармані на всякий випадок можна знайти відкупитись від дуже настирних.





Краще розкажіть випадок, як людину без біо, оприділили і запакували. Тільки без може і а може. А так: людина заїхала, на виїзді їй кажуть стій по такі причині... Типу вон нічого по суті не написав. А те що якщо тебе не має в базі по відбитках, то можна їздити це факт. Так само як і факт що можна було їздити по пмж(вже і з біо) до того як цю лазійку прибрали, так могли запакувати,, і відпустили б. Тільки не надо тут про зле тцк, тай 500є в кармані на всякий випадок можна знайти відкупитись від дуже настирних.Краще розкажіть випадок, як людину без біо, оприділили і запакували. Тільки без може і а може. А так: людина заїхала, на виїзді їй кажуть стій по такі причині...

Это если только на ПМЖ кто-то ехал и специально запаривался со снятием с ВО. А если кто-то в январе в отпуск поехал - то вполне стоял.



Причина проста: страна рождения в загранке - "эта страна". И дальше (уже в зависимости от настроения погранца) он может решить развлечься - и глянуть в базу МВД...

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/31/7305577/ Это если только на ПМЖ кто-то ехал и специально запаривался со снятием с ВО. А если кто-то в январе в отпуск поехал - то вполне стоял.Причина проста: страна рождения в загранке - "эта страна". И дальше (уже в зависимости от настроения погранца) он может решить развлечься - и глянуть в базу МВД...



Ну я заморочился со снятием с ВО.

Только, теоретически, я должен был стать на консульский учет и там уже и ВО. Ну я заморочился со снятием с ВО.Только, теоретически, я должен был стать на консульский учет и там уже и ВО. rjkz

Повідомлень: 17384 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8587 раз. Подякували: 5414 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 16:31 The_Rebel написав: BeneFuckTor В тому то й справа, що ніхто не ризикує перевіряти це. До речі, у мене також прописане місце народження в Україні, тож здогадатися неважко прикордоннику. А далі як це визначено, то згідно законів України дана людина вважається громадянином України, інші громадянства не враховуються В тому то й справа, що ніхто не ризикує перевіряти це. До речі, у мене також прописане місце народження в Україні, тож здогадатися неважко прикордоннику. А далі як це визначено, то згідно законів України дана людина вважається громадянином України, інші громадянства не враховуються



...если не было выхода из украинского гражданства.

Знаю человека, который возил гуманитарку из США.

В США с 2011 года.

Оформлял биопаспорт или нет - не знаю. В каком году получил американское гражданство - тоже не знаю, но знаю что у него оно есть.

Но в очередную поездку его вдруг не пропустили.

Еле выехал через другой пункт. Не знаю или давал что-то.

С тех пор в Украину ни ногой. ...если не было выхода из украинского гражданства.Знаю человека, который возил гуманитарку из США.В США с 2011 года.Оформлял биопаспорт или нет - не знаю. В каком году получил американское гражданство - тоже не знаю, но знаю что у него оно есть.Но в очередную поездку его вдруг не пропустили.Еле выехал через другой пункт. Не знаю или давал что-то.С тех пор в Украину ни ногой. rjkz

Повідомлень: 17384 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8587 раз. Подякували: 5414 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 16:32 rjkz написав: 2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить? 2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить?

Выпишут военник на имя Иван Олень и мобилизуют 😁 Выпишут военник на имя Иван Олень и мобилизуют 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8242 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6431 раз. Подякували: 21518 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 16:37 mazurkevych написав: Бетон написав: Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.

Они на порядок качественнее.



Воздух- потрясающий Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.Они на порядок качественнее.Воздух- потрясающий



Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения. Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.



Ходят слухи, что несколько сот тысяч граждан США ирланского происхождения (тут их очень много, когда-то была история), подали на ирланское гражданство только в этом году.

Кроме того, некоторые техногиганты имеют офисы в Ирландии. Ходят слухи, что несколько сот тысяч граждан США ирланского происхождения (тут их очень много, когда-то была история), подали на ирланское гражданство только в этом году.Кроме того, некоторые техногиганты имеют офисы в Ирландии. rjkz

Повідомлень: 17384 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8587 раз. Подякували: 5414 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2793279427952796 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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