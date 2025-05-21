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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2794279527962797
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:09

Сибарит
Выпишут военник на имя Иван Олень и мобилизуют 😁


Так а шукати дезертира Оленя Івана будуть?)
І в суд його ж потягнуть, бо паспорт у Оленя на імʼя Долярчик , а сам він у Львові.
Hotab
 
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  #<1 ... 2794279527962797
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