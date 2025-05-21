Выпишут военник на имя Иван Олень и мобилизуют 😁
Так а шукати дезертира Оленя Івана будуть?)
І в суд його ж потягнуть, бо паспорт у Оленя на імʼя Долярчик , а сам він у Львові.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:09
Сибарит
Так а шукати дезертира Оленя Івана будуть?)
І в суд його ж потягнуть, бо паспорт у Оленя на імʼя Долярчик , а сам він у Львові.
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