Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2794279527962797 Додано: Сер 21 тра, 2025 17:09 Сибарит

Выпишут военник на имя Иван Олень и мобилизуют 😁





Так а шукати дезертира Оленя Івана будуть?)

І в суд його ж потягнуть, бо паспорт у Оленя на імʼя Долярчик , а сам він у Львові. Так а шукати дезертира Оленя Івана будуть?)І в суд його ж потягнуть, бо паспорт у Оленя на імʼя Долярчик , а сам він у Львові. Hotab Повідомлень: 15163 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2396 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 19:11 Панове! Цікава дискусія з приводу того, як можна (та як хочеться) та де хочеться когось одурити - в даному у випадку - державу Україна - але ця дискусія безплідна.



По-перше, на днях було ЧЕРГОВЕ роз’яснення Державної прикордонної служби щодо того, чи може приїхати на похорон батька, який загинув на фронті, син загиблого, який має як громадянство України, так і громадянство Ізраїлю. Приїхати з Ізраїлю. Може приїхати - але на території України він буде виконувати виключно закони України . Тобто... ну, ви зрозуміли...



По-друге, майже половину 2022 року та весь 2023 рік я за дорученням української діаспори проводив час як волонтер в Митній службі Туреччини, допомагаючи нашим українцям вирішувати питання реєстрації та постановки на облік автівок української реєстрації. Питань було багато - в тому числі можливі шалені штрафи за помилки у виконанні Митного кодексу Туреччини.

Старалися уберегти, роз’яснювали, як треба зробити вірно.



Серед відвідувачів Митної служби були і наші жінки, які одночасно були громадянками України та громадянками Туреччини.

Ну дуже їм хотілося завезти для своїх турецьких чоловіків автівки з України (в Туреччині авто продається за ціною, вдвічі (!) вищою).

Ну, придумували всілякі схеми, типу: "Я виїду з Туреччини - куплю авто української реєстрації - завезу в Туреччину БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ (Примітка: це дозволялося і дозволяється українцям - Туреччина де можна підтримує українців) та буду кататися сама і чоловіку буду давати те, що він хоче"...



А НЕ МОЖНА! Я їм роз’яснював зміст відповідних пунктів Митного кодексу Туреччини: такі дії будуть розглядатися як шахрайство. З відповідним карним переслідуванням.



На території Туреччини громадянин Туреччини виконує виключно закони Турецької республіки.



Ну а взагалі наслухався таких варіантів "схем", що дивувався винахідливості наших людей.

Ну так не хотілося всім виконувати закони іншої держави, що "Мама, не горюй". akurt

Повідомлень: 10871 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3955 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 19:29 Re: Еміграція, заробітчанство Закон шо дышло - Портнов завернул(16.01.14) - и вон шо у такого фартового вышло.

А я вам много интересного тут вышлю ссылками.

Читайте пока как всегда не вытерли. барабашов

Повідомлень: 5079 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 20:22 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: 2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить? 2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить?

Вже є випадки коли мобілізували громадян росії і Словаччини, які не мали українського громадянства. Тому можливо все.

Реально все залежить від людей. Комусь вдається домовити (при цьому іноді й безкоштовно), а інших - бусифікують.

Щодо еміграції - був дуже приємно вражений кількістю українців в Словаччині, Чехії та Казахстані. Реально сотні наших всюди. Вже є випадки коли мобілізували громадян росії і Словаччини, які не мали українського громадянства. Тому можливо все.Реально все залежить від людей. Комусь вдається домовити (при цьому іноді й безкоштовно), а інших - бусифікують.Щодо еміграції - був дуже приємно вражений кількістю українців в Словаччині, Чехії та Казахстані. Реально сотні наших всюди. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5376 З нами з: 29.07.22 Подякував: 852 раз. Подякували: 625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 22:35 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Но в очередную поездку его вдруг не пропустили.

Еле выехал через другой пункт. Не знаю или давал что-то. Но в очередную поездку его вдруг не пропустили.Еле выехал через другой пункт. Не знаю или давал что-то.



Мабуть в нього був облік постійний і по укр паспорту міг їздити до закону по мобілізації.

Хоча це суті не змінює вони так накрутили, тому це просто очевидно що краще носа не сунути, було біо чи ні, є ПМЖ чи ні. Все це не важливо, є бригада ярмака, а законів все одно немає.

Як і підсумвав Деюрі, пусті балачки на вечір. Мабуть в нього був облік постійний і по укр паспорту міг їздити до закону по мобілізації.Хоча це суті не змінює вони так накрутили, тому це просто очевидно що краще носа не сунути, було біо чи ні, є ПМЖ чи ні. Все це не важливо, є бригада ярмака, а законів все одно немає.Як і підсумвав Деюрі, пусті балачки на вечір. BeneFuckTor Повідомлень: 341 З нами з: 21.11.19 Подякував: 253 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2794279527962797 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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