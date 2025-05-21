Выпишут военник на имя Иван Олень и мобилизуют 😁
Так а шукати дезертира Оленя Івана будуть?)
І в суд його ж потягнуть, бо паспорт у Оленя на імʼя Долярчик , а сам він у Львові.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:09
Сибарит
Так а шукати дезертира Оленя Івана будуть?)
І в суд його ж потягнуть, бо паспорт у Оленя на імʼя Долярчик , а сам він у Львові.
Додано: Сер 21 тра, 2025 19:11
Панове! Цікава дискусія з приводу того, як можна (та як хочеться) та де хочеться когось одурити - в даному у випадку - державу Україна - але ця дискусія безплідна.
По-перше, на днях було ЧЕРГОВЕ роз’яснення Державної прикордонної служби щодо того, чи може приїхати на похорон батька, який загинув на фронті, син загиблого, який має як громадянство України, так і громадянство Ізраїлю. Приїхати з Ізраїлю. Може приїхати - але на території України він буде виконувати виключно закони України. Тобто... ну, ви зрозуміли...
По-друге, майже половину 2022 року та весь 2023 рік я за дорученням української діаспори проводив час як волонтер в Митній службі Туреччини, допомагаючи нашим українцям вирішувати питання реєстрації та постановки на облік автівок української реєстрації. Питань було багато - в тому числі можливі шалені штрафи за помилки у виконанні Митного кодексу Туреччини.
Старалися уберегти, роз’яснювали, як треба зробити вірно.
Серед відвідувачів Митної служби були і наші жінки, які одночасно були громадянками України та громадянками Туреччини.
Ну дуже їм хотілося завезти для своїх турецьких чоловіків автівки з України (в Туреччині авто продається за ціною, вдвічі (!) вищою).
Ну, придумували всілякі схеми, типу: "Я виїду з Туреччини - куплю авто української реєстрації - завезу в Туреччину БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ (Примітка: це дозволялося і дозволяється українцям - Туреччина де можна підтримує українців) та буду кататися сама і чоловіку буду давати те, що він хоче"...
А НЕ МОЖНА! Я їм роз’яснював зміст відповідних пунктів Митного кодексу Туреччини: такі дії будуть розглядатися як шахрайство. З відповідним карним переслідуванням.
На території Туреччини громадянин Туреччини виконує виключно закони Турецької республіки.
Ну а взагалі наслухався таких варіантів "схем", що дивувався винахідливості наших людей.
Ну так не хотілося всім виконувати закони іншої держави, що "Мама, не горюй".
Додано: Сер 21 тра, 2025 19:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Закон шо дышло - Портнов завернул(16.01.14) - и вон шо у такого фартового вышло.
А я вам много интересного тут вышлю ссылками.
Читайте пока как всегда не вытерли.
Додано: Сер 21 тра, 2025 20:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Вже є випадки коли мобілізували громадян росії і Словаччини, які не мали українського громадянства. Тому можливо все.
Реально все залежить від людей. Комусь вдається домовити (при цьому іноді й безкоштовно), а інших - бусифікують.
Щодо еміграції - був дуже приємно вражений кількістю українців в Словаччині, Чехії та Казахстані. Реально сотні наших всюди.
Додано: Сер 21 тра, 2025 22:35
Re: Еміграція, заробітчанство
Мабуть в нього був облік постійний і по укр паспорту міг їздити до закону по мобілізації.
Хоча це суті не змінює вони так накрутили, тому це просто очевидно що краще носа не сунути, було біо чи ні, є ПМЖ чи ні. Все це не важливо, є бригада ярмака, а законів все одно немає.
Як і підсумвав Деюрі, пусті балачки на вечір.
Додано: Сер 21 тра, 2025 23:24
Колега живе в Братиславі, говорить там зараз проживає до 50-70 тис. українців, в т.ч. незареєстрованих. Це коли у самій Братиславі проживало до 500 тис. чол. до війни. А в центрі ввечері, куди місцеві не так часто ходять, то взагалі кожен другий/третій українець
Додано: Сер 21 тра, 2025 23:49
Підрахунок пенсії, точніше "раннього виходу" в 60++
Підрахунок пенсії, точніше "раннього виходу" в 60++ десь там в GB
Так що мільони пенсіонерів мають шанс вернутися "в своє а не в оренду", коли припиниться їм допомога твм.
Додано: Чет 22 тра, 2025 00:03
А в Украине все еще рыбу и мясо накачивают водяными рассолами? Как-то вспомнилась сковородка с рыбой, которая начала выпускать воду - рыбы осталось в половину меньше.
Та-же фигня с креветками, которые после варки превращаются в криль.
Украиское молоко, конечно, это молочно-водный продукт. Или уже не так?
Додано: Чет 22 тра, 2025 00:12
rjkz
Заморозка (особливо риба і морепродукти в льодяному панцирі ) дійсно дають багато води.
Але свіжого якісного мʼяса повно. Я на шашлик беру ще тепле , там ніколи «вдувати» воду))
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