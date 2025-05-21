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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2795279627972798>
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:09

Сибарит
Выпишут военник на имя Иван Олень и мобилизуют 😁


Так а шукати дезертира Оленя Івана будуть?)
І в суд його ж потягнуть, бо паспорт у Оленя на імʼя Долярчик , а сам він у Львові.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:11

Панове! Цікава дискусія з приводу того, як можна (та як хочеться) та де хочеться когось одурити - в даному у випадку - державу Україна - але ця дискусія безплідна.

По-перше, на днях було ЧЕРГОВЕ роз’яснення Державної прикордонної служби щодо того, чи може приїхати на похорон батька, який загинув на фронті, син загиблого, який має як громадянство України, так і громадянство Ізраїлю. Приїхати з Ізраїлю. Може приїхати - але на території України він буде виконувати виключно закони України. Тобто... ну, ви зрозуміли...

По-друге, майже половину 2022 року та весь 2023 рік я за дорученням української діаспори проводив час як волонтер в Митній службі Туреччини, допомагаючи нашим українцям вирішувати питання реєстрації та постановки на облік автівок української реєстрації. Питань було багато - в тому числі можливі шалені штрафи за помилки у виконанні Митного кодексу Туреччини.
Старалися уберегти, роз’яснювали, як треба зробити вірно.

Серед відвідувачів Митної служби були і наші жінки, які одночасно були громадянками України та громадянками Туреччини.
Ну дуже їм хотілося завезти для своїх турецьких чоловіків автівки з України (в Туреччині авто продається за ціною, вдвічі (!) вищою).
Ну, придумували всілякі схеми, типу: "Я виїду з Туреччини - куплю авто української реєстрації - завезу в Туреччину БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ (Примітка: це дозволялося і дозволяється українцям - Туреччина де можна підтримує українців) та буду кататися сама і чоловіку буду давати те, що він хоче"...

А НЕ МОЖНА! Я їм роз’яснював зміст відповідних пунктів Митного кодексу Туреччини: такі дії будуть розглядатися як шахрайство. З відповідним карним переслідуванням.

На території Туреччини громадянин Туреччини виконує виключно закони Турецької республіки.

Ну а взагалі наслухався таких варіантів "схем", що дивувався винахідливості наших людей.
Ну так не хотілося всім виконувати закони іншої держави, що "Мама, не горюй".
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:29

Re: Еміграція, заробітчанство

Закон шо дышло - Портнов завернул(16.01.14) - и вон шо у такого фартового вышло.
А я вам много интересного тут вышлю ссылками.
Читайте пока как всегда не вытерли.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 20:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить?

Вже є випадки коли мобілізували громадян росії і Словаччини, які не мали українського громадянства. Тому можливо все.
Реально все залежить від людей. Комусь вдається домовити (при цьому іноді й безкоштовно), а інших - бусифікують.
Щодо еміграції - був дуже приємно вражений кількістю українців в Словаччині, Чехії та Казахстані. Реально сотні наших всюди.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 22:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Но в очередную поездку его вдруг не пропустили.
Еле выехал через другой пункт. Не знаю или давал что-то.


Мабуть в нього був облік постійний і по укр паспорту міг їздити до закону по мобілізації.
Хоча це суті не змінює вони так накрутили, тому це просто очевидно що краще носа не сунути, було біо чи ні, є ПМЖ чи ні. Все це не важливо, є бригада ярмака, а законів все одно немає.
Як і підсумвав Деюрі, пусті балачки на вечір.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:24

  Дюрі-бачі написав:Щодо еміграції - був дуже приємно вражений кількістю українців в Словаччині, Чехії та Казахстані. Реально сотні наших всюди.

Колега живе в Братиславі, говорить там зараз проживає до 50-70 тис. українців, в т.ч. незареєстрованих. Це коли у самій Братиславі проживало до 500 тис. чол. до війни. А в центрі ввечері, куди місцеві не так часто ходять, то взагалі кожен другий/третій українець
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:49

Підрахунок пенсії, точніше "раннього виходу" в 60++

Підрахунок пенсії, точніше "раннього виходу" в 60++ десь там в GB

Так що мільони пенсіонерів мають шанс вернутися "в своє а не в оренду", коли припиниться їм допомога твм.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 00:03

  Бетон написав:
  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:Спрошу.
Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.
Наше мясо по качеству несравнимо

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Як ви можете дистанційно порівняти якість мʼяса?

доречі, це загальновідомий факт серед наших біженців. екс дружина шарить в м'ясі. я вас запевняю.
ви купували мясо в наших маркетах чи рибу? це ж жах. ну ви на шашлик візмете мясо в укр магазині? всі ж беруть на базарі. за сало взагалі мови нема.
на прикладі молока. я його пив у Франції і Нідерландах. те, що п'ємо ми в Україні - бодяга.


А в Украине все еще рыбу и мясо накачивают водяными рассолами? Как-то вспомнилась сковородка с рыбой, которая начала выпускать воду - рыбы осталось в половину меньше.
Та-же фигня с креветками, которые после варки превращаются в криль.
Украиское молоко, конечно, это молочно-водный продукт. Или уже не так?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 00:12

rjkz
Заморозка (особливо риба і морепродукти в льодяному панцирі ) дійсно дають багато води.
Але свіжого якісного мʼяса повно. Я на шашлик беру ще тепле , там ніколи «вдувати» воду))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 00:24

  stm написав:
  rjkz написав:
  BeneFuckTor написав:Типу вон нічого по суті не написав. А те що якщо тебе не має в базі по відбитках, то можна їздити це факт. Так само як і факт що можна було їздити по пмж(вже і з біо) до того як цю лазійку прибрали, так могли запакувати, але якщо все було по закону то на обліку ти не стояв, і відпустили б. Тільки не надо тут про зле тцк, тай 500є в кармані на всякий випадок можна знайти відкупитись від дуже настирних.


Краще розкажіть випадок, як людину без біо, оприділили і запакували. Тільки без може і а може. А так: людина заїхала, на виїзді їй кажуть стій по такі причині...


1.Насколько я знаю, граждане США/Украины, у которых не био, спокойно ездят по американскому паспорту.
2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить?

ТЦК то не біометрія, то Оберіг, навіть не Резерв+) виїзд то - біометрія )


Ничего не понял.
Можете пояснить?
Я писал в контексте, когда обладатель гражданства иной страны, но не счастливый обладатель украинского биопаспорта, может спокойно посещать Украину и выезжать из нее по паспорту иной страны. И невозможности выезда для обладателя украинского биопаспорта. М18-60, естественнно.
rjkz
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