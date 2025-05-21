Дюрі-бачі написав:
Вже є випадки коли мобілізували громадян росії і Словаччини, які не мали українського громадянства. Тому можливо все.
Реально все залежить від людей. Комусь вдається домовити (при цьому іноді й безкоштовно), а інших - бусифікують.
Щодо еміграції - був дуже приємно вражений кількістю українців в Словаччині, Чехії та Казахстані. Реально сотні наших всюди.
К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.
Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки.
Ну, и, то-ли Украина забылась, то-ли они ее всегда имели ввиду, но очень легко "ложатся" под ватных руских если в этом есть выгода.
Из комичного: Был на днях в именно американском супермаркете. По разговору услышал украиномовну родину. Или они решили, что их никто не поймет или им просто было пох, але дуже тендітна жіночко раптом на пів відділку видає своєму чоловікові " Йдемо вже, бо я зара вссусь!!!".