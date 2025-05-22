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#<1 ... 2795279627972798 Додано: Чет 22 тра, 2025 00:33 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: 2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить? 2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить?

Вже є випадки коли мобілізували громадян росії і Словаччини, які не мали українського громадянства. Тому можливо все.

Реально все залежить від людей. Комусь вдається домовити (при цьому іноді й безкоштовно), а інших - бусифікують.

Щодо еміграції - був дуже приємно вражений кількістю українців в Словаччині, Чехії та Казахстані. Реально сотні наших всюди. Вже є випадки коли мобілізували громадян росії і Словаччини, які не мали українського громадянства. Тому можливо все.Реально все залежить від людей. Комусь вдається домовити (при цьому іноді й безкоштовно), а інших - бусифікують.Щодо еміграції - був дуже приємно вражений кількістю українців в Словаччині, Чехії та Казахстані. Реально сотні наших всюди.



К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.

Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки.

Ну, и, то-ли Украина забылась, то-ли они ее всегда имели ввиду, но очень легко "ложатся" под ватных руских если в этом есть выгода.

Из комичного: Был на днях в именно американском супермаркете. По разговору услышал украиномовну родину. Или они решили, что их никто не поймет или им просто было пох, але дуже тендітна жіночко раптом на пів відділку видає своєму чоловікові " Йдемо вже, бо я зара вссусь!!!". К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки.Ну, и, то-ли Украина забылась, то-ли они ее всегда имели ввиду, но очень легко "ложатся" под ватных руских если в этом есть выгода.Из комичного: Был на днях в именно американском супермаркете. По разговору услышал украиномовну родину. Или они решили, что их никто не поймет или им просто было пох, але дуже тендітна жіночко раптом на пів відділку видає своєму чоловікові " Йдемо вже, бо я зара вссусь!!!". rjkz

Повідомлень: 17396 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8591 раз. Подякували: 5414 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 03:35 rjkz написав: К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.

Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки. К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки.



То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.

Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.

Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території. То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території. mazurkevych

Повідомлень: 81 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 50 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 04:28 Hotab написав: rjkz

Заморозка (особливо риба і морепродукти в льодяному панцирі ) дійсно дають багато води.

Але свіжого якісного мʼяса повно. Я на шашлик беру ще тепле , там ніколи «вдувати» воду)) Заморозка (особливо риба і морепродукти в льодяному панцирі ) дійсно дають багато води.Але свіжого якісного мʼяса повно. Я на шашлик беру ще тепле , там ніколи «вдувати» воду))



У меня до сих пор стоит картина перед глазами, как уже размороженная рыба на сковороде пустила "сок" и осталось меньше половины.

Тут как-то по-другому замораживают. Масса размороженных продуктов примерно равна замороженным. Креветки замороженные в вакуумной упаковке. После варки вообще не меняют размера. Нет нигде ледяного панциря и "снега". Хоть в вакууме хоть на развес. Я такого треша по мухлеванию с продуктами тут ни разу не видел.

Купил как-то торт в турецком магазине, пришел домой, там - плесень. Принес обратно - показал, вернули деньги и долго извинялись. Это один, кажется, случай за все эти годы. Но с мухляжем - ни разу.

И молоко - теперь понимаю, что в Украине пил воду с молоком. И при этом, на момент приезда, молоко было чуть дешевле чем в Украине. Сейчас - не знаю. Галлон (почти 4 литра) цельного (молоко обезжиренное, пониженной жирности и цельное (по ощущениям 4+%) продается в одну цену, зависит только от производителя и органическое или нет) молока 4,5-5 долларов. Это оно подорожало.

Мы приехали, было что-то около 3,5, кажется, уже точно не помню.

Помню как-то появилось в аптеке рядом (в аптеках тут продается все что захочешь, не только лекарства) фермерское, не гомогенизированное. Кажется 3,6 за галлон, но быстро перестали продавать, а потом аптека эта закрылась. Как-то были в другом районе и увидели это молоко, но влом было таскаться с галлоном.

Сколько сейчас "молоко" в Украине - не в курсе.

Боялся что меня местная сметана разочарует( наслушался баек) - фига. Словяночка, которую мы покупали в Украине, отдыхает. У меня до сих пор стоит картина перед глазами, как уже размороженная рыба на сковороде пустила "сок" и осталось меньше половины.Тут как-то по-другому замораживают. Масса размороженных продуктов примерно равна замороженным. Креветки замороженные в вакуумной упаковке. После варки вообще не меняют размера. Нет нигде ледяного панциря и "снега". Хоть в вакууме хоть на развес. Я такого треша по мухлеванию с продуктами тут ни разу не видел.Купил как-то торт в турецком магазине, пришел домой, там - плесень. Принес обратно - показал, вернули деньги и долго извинялись. Это один, кажется, случай за все эти годы. Но с мухляжем - ни разу.И молоко - теперь понимаю, что в Украине пил воду с молоком. И при этом, на момент приезда, молоко было чуть дешевле чем в Украине. Сейчас - не знаю. Галлон (почти 4 литра) цельного (молоко обезжиренное, пониженной жирности и цельное (по ощущениям 4+%) продается в одну цену, зависит только от производителя и органическое или нет) молока 4,5-5 долларов. Это оно подорожало.Мы приехали, было что-то около 3,5, кажется, уже точно не помню.Помню как-то появилось в аптеке рядом (в аптеках тут продается все что захочешь, не только лекарства) фермерское, не гомогенизированное. Кажется 3,6 за галлон, но быстро перестали продавать, а потом аптека эта закрылась. Как-то были в другом районе и увидели это молоко, но влом было таскаться с галлоном.Сколько сейчас "молоко" в Украине - не в курсе.Боялся что меня местная сметана разочарует( наслушался баек) - фига. Словяночка, которую мы покупали в Украине, отдыхает. rjkz

Повідомлень: 17396 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8591 раз. Подякували: 5414 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 05:16 mazurkevych написав: rjkz написав: К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.

Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки. К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки.



То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.

Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.

Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території. То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території.



Тут тоже есть "помогаторы", которые "помогают" с тем, что элементарно дается, человеку дружащему с гуглом и, если с Инглишем не срослось, с гугл-транслейтом.

Сейчас еще и ИИ может и ответить на любой вопрос и составить любой вид письма или документа. Что эти помогаторы будут делать когда вымрут люди, которые не знают как входить в Интернет - хз.

Но эти схематозы - это про украинцев и рашкованов. И в этом их "дружбе" ничего не мешает.

Американцы доверчивые и их на этом имеют.

СЕйчас даже правила дорожного движения можно сдать онлайн.

Вы представляете какой это подарок для "наших"?

То есть, знать ПДД - это для экзаменатора? А самому потом как ездить?

Я тут одному рагулю пытался объяснить что со всех точек зрения, в том числе математической и этической и юридической ему с его мизерных (по американским меркам) доходов, ВЫГОДНО показывать все доходы, включая кэш. Не дошло. Тут тоже есть "помогаторы", которые "помогают" с тем, что элементарно дается, человеку дружащему с гуглом и, если с Инглишем не срослось, с гугл-транслейтом.Сейчас еще и ИИ может и ответить на любой вопрос и составить любой вид письма или документа. Что эти помогаторы будут делать когда вымрут люди, которые не знают как входить в Интернет - хз.Но эти схематозы - это про украинцев и рашкованов. И в этом их "дружбе" ничего не мешает.Американцы доверчивые и их на этом имеют.СЕйчас даже правила дорожного движения можно сдать онлайн.Вы представляете какой это подарок для "наших"?То есть, знать ПДД - это для экзаменатора? А самому потом как ездить?Я тут одному рагулю пытался объяснить что со всех точек зрения, в том числе математической и этической и юридической ему с его мизерных (по американским меркам) доходов, ВЫГОДНО показывать все доходы, включая кэш. Не дошло. rjkz

Повідомлень: 17396 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8591 раз. Подякували: 5414 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 06:35 rjkz написав: mazurkevych написав: rjkz написав: К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.

Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки. К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки.



То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.

Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.

Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території. То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території.



Я тут одному рагулю пытался объяснить что со всех точек зрения, в том числе математической и этической и юридической ему с его мизерных (по американским меркам) доходов, ВЫГОДНО показывать все доходы, включая кэш. Не дошло. Я тут одному рагулю пытался объяснить что со всех точек зрения, в том числе математической и этической и юридической ему с его мизерных (по американским меркам) доходов, ВЫГОДНО показывать все доходы, включая кэш. Не дошло.

Ну,это как раз и понятно. Ни как не может отойти от последствий налоговой политики Гэтьманцева.Который уже налог хочет брать с проперженых штанов проданных на ОЛХ. Ну,это как раз и понятно. Ни как не может отойти от последствий налоговой политики Гэтьманцева.Который уже налог хочет брать с проперженых штанов проданных на ОЛХ. Bolt Повідомлень: 3465 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 264 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 08:05 Bolt написав: rjkz написав: mazurkevych написав:

То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.

Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.

Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території. То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території.



Я тут одному рагулю пытался объяснить что со всех точек зрения, в том числе математической и этической и юридической ему с его мизерных (по американским меркам) доходов, ВЫГОДНО показывать все доходы, включая кэш. Не дошло. Я тут одному рагулю пытался объяснить что со всех точек зрения, в том числе математической и этической и юридической ему с его мизерных (по американским меркам) доходов, ВЫГОДНО показывать все доходы, включая кэш. Не дошло.

Ну,это как раз и понятно. Ни как не может отойти от последствий налоговой политики Гэтьманцева.Который уже налог хочет брать с проперженых штанов проданных на ОЛХ. Ну,это как раз и понятно.от последствий налоговой политики Гэтьманцева.Который уже налог хочет брать с проперженых штанов проданных на ОЛХ.



Что значит "не может отойти"?

Он "отошел" на другую сторону глобуса. Что значит "не может отойти"?Он "отошел" на другую сторону глобуса. rjkz

Повідомлень: 17396 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8591 раз. Подякували: 5414 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 08:33 akurt написав: ...

По-перше, на днях було ЧЕРГОВЕ роз’яснення Державної прикордонної служби щодо того, чи може приїхати на похорон батька, який загинув на фронті, син загиблого, який має як громадянство України, так і громадянство Ізраїлю. Приїхати з Ізраїлю. Може приїхати - але на території України він буде виконувати виключно закони України . Тобто... ну, ви зрозуміли... ...По-перше, на днях було ЧЕРГОВЕ роз’яснення Державної прикордонної служби щодо того, чи може приїхати на похорон батька, який загинув на фронті, син загиблого, який має як громадянство України, так і громадянство Ізраїлю. Приїхати з Ізраїлю. Може приїхати - але. Тобто... ну, ви зрозуміли...



У близких родственников погибших в войне (включая сыновей) - бронь*, знаю нескольких (братья, сыновья) - кто по ней выезжал за границу имея с собой подтверждающие документы. *Кроме тех, кто сам писал заявление на в/службу (заключал контракт). У близких родственников погибших в войне (включая сыновей) - бронь*, знаю нескольких (братья, сыновья) - кто по ней выезжал за границу имея с собой подтверждающие документы. *Кроме тех, кто сам писал заявление на в/службу (заключал контракт). Миша-клиент Повідомлень: 786 З нами з: 02.11.08 Подякував: 29 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 08:35 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: ВЫГОДНО показывать все доходы, ВЫГОДНО показывать все доходы, а можна тут детальніше: в чому може бути вигода від указання доходів?

Я то декларую виключно доходи, які можуть відстежити в податковій (наприклад міжнародні перекази)

rjkz написав: Сколько сейчас "молоко" в Украине - не в курсе. Сколько сейчас "молоко" в Украине - не в курсе.

50-60 грн/літр. галон вийде ті ж 4-5$ а можна тут детальніше: в чому може бути вигода від указання доходів?Я то декларую виключно доходи, які можуть відстежити в податковій (наприклад міжнародні перекази)50-60 грн/літр. галон вийде ті ж 4-5$ Дюрі-бачі

Повідомлень: 5377 З нами з: 29.07.22 Подякував: 852 раз. Подякували: 625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 09:22 mazurkevych написав: То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.

Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.

Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території. То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території.

Это ажиотаж первых дней. За 70-100 евро можно туда и назад в Краков слетать и без всяких очередей сделать документы. Это ажиотаж первых дней. За 70-100 евро можно туда и назад в Краков слетать и без всяких очередей сделать документы. Gastarbaiter Повідомлень: 3647 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 602 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2795279627972798 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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