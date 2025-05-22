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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 тра, 2025 00:33
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
2. Кстати, да, а что будет, если остановят в Украине тцк человека без документов, который не называет себя, и нет в базе его биометрии чтобы определить?
Вже є випадки коли мобілізували громадян росії і Словаччини, які не мали українського громадянства. Тому можливо все.
Реально все залежить від людей. Комусь вдається домовити (при цьому іноді й безкоштовно), а інших - бусифікують.
Щодо еміграції - був дуже приємно вражений кількістю українців в Словаччині, Чехії та Казахстані. Реально сотні наших всюди.
К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.
Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки.
Ну, и, то-ли Украина забылась, то-ли они ее всегда имели ввиду, но очень легко "ложатся" под ватных руских если в этом есть выгода.
Из комичного: Был на днях в именно американском супермаркете. По разговору услышал украиномовну родину. Или они решили, что их никто не поймет или им просто было пох, але дуже тендітна жіночко раптом на пів відділку видає своєму чоловікові " Йдемо вже, бо я зара вссусь!!!".
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Додано: Чет 22 тра, 2025 03:35
rjkz написав:
К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.
Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки.
То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.
Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.
Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 04:28
Hotab написав:rjkz
Заморозка (особливо риба і морепродукти в льодяному панцирі ) дійсно дають багато води.
Але свіжого якісного мʼяса повно. Я на шашлик беру ще тепле , там ніколи «вдувати» воду))
У меня до сих пор стоит картина перед глазами, как уже размороженная рыба на сковороде пустила "сок" и осталось меньше половины.
Тут как-то по-другому замораживают. Масса размороженных продуктов примерно равна замороженным. Креветки замороженные в вакуумной упаковке. После варки вообще не меняют размера. Нет нигде ледяного панциря и "снега". Хоть в вакууме хоть на развес. Я такого треша по мухлеванию с продуктами тут ни разу не видел.
Купил как-то торт в турецком магазине, пришел домой, там - плесень. Принес обратно - показал, вернули деньги и долго извинялись. Это один, кажется, случай за все эти годы. Но с мухляжем - ни разу.
И молоко - теперь понимаю, что в Украине пил воду с молоком. И при этом, на момент приезда, молоко было чуть дешевле чем в Украине. Сейчас - не знаю. Галлон (почти 4 литра) цельного (молоко обезжиренное, пониженной жирности и цельное (по ощущениям 4+%) продается в одну цену, зависит только от производителя и органическое или нет) молока 4,5-5 долларов. Это оно подорожало.
Мы приехали, было что-то около 3,5, кажется, уже точно не помню.
Помню как-то появилось в аптеке рядом (в аптеках тут продается все что захочешь, не только лекарства) фермерское, не гомогенизированное. Кажется 3,6 за галлон, но быстро перестали продавать, а потом аптека эта закрылась. Как-то были в другом районе и увидели это молоко, но влом было таскаться с галлоном.
Сколько сейчас "молоко" в Украине - не в курсе.
Боялся что меня местная сметана разочарует( наслушался баек) - фига. Словяночка, которую мы покупали в Украине, отдыхает.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 05:16
mazurkevych написав: rjkz написав:
К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.
Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки.
То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.
Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.
Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території.
Тут тоже есть "помогаторы", которые "помогают" с тем, что элементарно дается, человеку дружащему с гуглом и, если с Инглишем не срослось, с гугл-транслейтом.
Сейчас еще и ИИ может и ответить на любой вопрос и составить любой вид письма или документа. Что эти помогаторы будут делать когда вымрут люди, которые не знают как входить в Интернет - хз.
Но эти схематозы - это про украинцев и рашкованов. И в этом их "дружбе" ничего не мешает.
Американцы доверчивые и их на этом имеют.
СЕйчас даже правила дорожного движения можно сдать онлайн.
Вы представляете какой это подарок для "наших"?
То есть, знать ПДД - это для экзаменатора? А самому потом как ездить?
Я тут одному рагулю пытался объяснить что со всех точек зрения, в том числе математической и этической и юридической ему с его мизерных (по американским меркам) доходов, ВЫГОДНО показывать все доходы, включая кэш. Не дошло.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 06:35
rjkz написав: mazurkevych написав: rjkz написав:
К сожалению, я уже не в таком восторге от украинцев в НЙ.
Первое время вели себя очень достойно, но спустя 3 года начали проявляться старые привычки.
То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.
Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.
Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території.
Я тут одному рагулю пытался объяснить что со всех точек зрения, в том числе математической и этической и юридической ему с его мизерных (по американским меркам) доходов, ВЫГОДНО показывать все доходы, включая кэш. Не дошло.
Ну,это как раз и понятно. Ни как не может отойти от последствий налоговой политики Гэтьманцева.Который уже налог хочет брать с проперженых штанов проданных на ОЛХ.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 08:05
Bolt написав: rjkz написав: mazurkevych написав:
То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.
Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.
Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території.
Я тут одному рагулю пытался объяснить что со всех точек зрения, в том числе математической и этической и юридической ему с его мизерных (по американским меркам) доходов, ВЫГОДНО показывать все доходы, включая кэш. Не дошло.
Ну,это как раз и понятно. Ни как не может отойти
от последствий налоговой политики Гэтьманцева.Который уже налог хочет брать с проперженых штанов проданных на ОЛХ.
Что значит "не может отойти"?
Он "отошел" на другую сторону глобуса.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 08:33
akurt написав:
...
По-перше, на днях було ЧЕРГОВЕ роз’яснення Державної прикордонної служби щодо того, чи може приїхати на похорон батька, який загинув на фронті, син загиблого, який має як громадянство України, так і громадянство Ізраїлю. Приїхати з Ізраїлю. Може приїхати - але на території України він буде виконувати виключно закони України
. Тобто... ну, ви зрозуміли...
У близких родственников погибших в войне (включая сыновей) - бронь*, знаю нескольких (братья, сыновья) - кто по ней выезжал за границу имея с собой подтверждающие документы. *Кроме тех, кто сам писал заявление на в/службу (заключал контракт).
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Додано: Чет 22 тра, 2025 08:35
rjkz написав:
ВЫГОДНО показывать все доходы,
а можна тут детальніше: в чому може бути вигода від указання доходів?
Я то декларую виключно доходи, які можуть відстежити в податковій (наприклад міжнародні перекази)
rjkz написав:
Сколько сейчас "молоко" в Украине - не в курсе.
50-60 грн/літр. галон вийде ті ж 4-5$
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Додано: Чет 22 тра, 2025 09:22
mazurkevych написав:
То є менталітет. До прикладу - менше 2х тижнів тому в Варні відкрився ДП «Документ» для оформлення паспортів. Закордонна філія державного підприємства являє собою 3 мікроавтобуси «мерседес-спрінтер», які стоять на парковці біля одного з торгівельних центрів і там приймають громадян. Раніше вони були в Стамбулі, але чомусь переїхали в Болгарію.
Початок роботи цього потрібного підприємства звісно відбувся в ліпших українських традиціях: в електронній черзі відсутні будь-які вільні місця, а в місцевих українських чатах «помогатори» місце в черзі продають по 200євро, а за 600 євро обіцяють «сервіс під ключ» в оформленні паспорту в найкоротший термін.
Знаючі люди кажуть, що в Стамбулі було те саме, люди приїздили і без хабаря могли стояти по декілька днів в «живій черзі під автобусами», певно за що цю філію ДП гостинні турки і випіздували зі своєї території.
Это ажиотаж первых дней. За 70-100 евро можно туда и назад в Краков слетать и без всяких очередей сделать документы.
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