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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 тра, 2025 10:35
Faceless написав:
То у вас якісь травматичні спогади минулого.
В Казахстані та ж біда: треба знати перевірені точки і знайомих продавців щоб купити якісний товар (продукти, одяг, ...)
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Додано: Чет 22 тра, 2025 10:41
Бетон написав: Faceless написав:
Як ви можете дистанційно порівняти якість мʼяса?
доречі, це загальновідомий факт серед наших біженців. екс дружина шарить в м'ясі. я вас запевняю.
ви купували мясо в наших маркетах чи рибу? це ж жах. ну ви на шашлик візмете мясо в укр магазині? всі ж беруть на базарі. за сало взагалі мови нема.
на прикладі молока. я його пив у Франції і Нідерландах. те, що п'ємо ми в Україні - бодяга.
Скоріше, загальновідоме викривлення через ейфорію першого часу, чи загальне підсвідоме бажання "прикрасити" все новому місці. Всі якось зразу такими експертами стають, а зі спогадів чогось вибірково тільки треш про Україну. Не переживайте, це типове явище для новоспечених емігрантів
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Додано: Чет 22 тра, 2025 10:44
Faceless написав:
rjkz написав:Украиское молоко, конечно, это молочно-водный продукт. Или уже не так?
То у вас якісь травматичні спогади минулого.
Причем очень далёкого прошлого.
Теперь в молочных продуктах вообще нет молока.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 10:51
Сибарит написав: Faceless написав:
rjkz написав:Украиское молоко, конечно, это молочно-водный продукт. Или уже не так?
То у вас якісь травматичні спогади минулого.
Причем очень далёкого прошлого.
Теперь в молочных продуктах вообще нет молока.
Я вже не знаю, ваш сарказм занадто завуальований чи то щиро
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4
9
3
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