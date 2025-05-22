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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2796279727982799
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 10:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:То у вас якісь травматичні спогади минулого.

В Казахстані та ж біда: треба знати перевірені точки і знайомих продавців щоб купити якісний товар (продукти, одяг, ...)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 10:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Бетон написав:
  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:Спрошу.
Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.
Наше мясо по качеству несравнимо

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Як ви можете дистанційно порівняти якість мʼяса?

доречі, це загальновідомий факт серед наших біженців. екс дружина шарить в м'ясі. я вас запевняю.
ви купували мясо в наших маркетах чи рибу? це ж жах. ну ви на шашлик візмете мясо в укр магазині? всі ж беруть на базарі. за сало взагалі мови нема.
на прикладі молока. я його пив у Франції і Нідерландах. те, що п'ємо ми в Україні - бодяга.

Скоріше, загальновідоме викривлення через ейфорію першого часу, чи загальне підсвідоме бажання "прикрасити" все новому місці. Всі якось зразу такими експертами стають, а зі спогадів чогось вибірково тільки треш про Україну. Не переживайте, це типове явище для новоспечених емігрантів
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 10:44

  Faceless написав:
rjkz написав:Украиское молоко, конечно, это молочно-водный продукт. Или уже не так?
То у вас якісь травматичні спогади минулого.

Причем очень далёкого прошлого.
Теперь в молочных продуктах вообще нет молока.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 10:51

Еміграція, заробітчанство

Сибарит написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Украиское молоко, конечно, это молочно-водный продукт. Или уже не так?
То у вас якісь травматичні спогади минулого.

Причем очень далёкого прошлого.
Теперь в молочных продуктах вообще нет молока.
Я вже не знаю, ваш сарказм занадто завуальований чи то щиро
Faceless
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