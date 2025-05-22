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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2796279727982799
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 10:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Бетон написав:
  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:Спрошу.
Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.
Наше мясо по качеству несравнимо

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Як ви можете дистанційно порівняти якість мʼяса?

доречі, це загальновідомий факт серед наших біженців. екс дружина шарить в м'ясі. я вас запевняю.
ви купували мясо в наших маркетах чи рибу? це ж жах. ну ви на шашлик візмете мясо в укр магазині? всі ж беруть на базарі. за сало взагалі мови нема.
на прикладі молока. я його пив у Франції і Нідерландах. те, що п'ємо ми в Україні - бодяга.

Скоріше, загальновідоме викривлення через ейфорію першого часу, чи загальне підсвідоме бажання "прикрасити" все новому місці. Всі якось зразу такими експертами стають, а зі спогадів чогось вибірково тільки треш про Україну. Не переживайте, це типове явище для новоспечених емігрантів
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 10:44

  Faceless написав:
rjkz написав:Украиское молоко, конечно, это молочно-водный продукт. Или уже не так?
То у вас якісь травматичні спогади минулого.

Причем очень далёкого прошлого.
Теперь в молочных продуктах вообще нет молока.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 10:51

Еміграція, заробітчанство

Сибарит написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Украиское молоко, конечно, это молочно-водный продукт. Или уже не так?
То у вас якісь травматичні спогади минулого.

Причем очень далёкого прошлого.
Теперь в молочных продуктах вообще нет молока.
Я вже не знаю, ваш сарказм занадто завуальований чи то щиро
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:45

Я не пив в Україні молоко - в мене в шлунку відразу починається від того молока війна.
Не міг зрозуміти, звідки його беруть, бо досить багато мандрував Україною та ніде останні 10 років не бачив ферми.

У Франції молоко пʼю із задоволенням, ніколи не буває проблем. Вчора спеціально подивився ціну (раніше навіть не звертав на ціну увагу): 1 л ціна 1,05€. Якщо брати пакунок на 4 літра - дешевше.
Масло вершкове 82% жирності ціни різні, зазвичай 2,75…2,95€ пачка.
Цікаво продають мʼясо: на вітрині встановлені таблички з фото родини - власників ферми. Наприклад, в даний супермаркет постачають яловичину з трьох ферм: встановлено три планшети з адресою та фото родини, яка тримає ту ферму.
Це стосується і етикеток на коробках з устрицями: на кожній коробці (зазвичай там 1 або 2 кг ціна від 7€): фото власників устричноі ферми.
Тобто: буде неякісна продукція, то ніхто не купуватиме, і всі знають, хто виробник.
На всіх упаковках з мʼясо/молочними продуктами вказують країну/виробника, в 99% випадків: France. В одному випадку було зазначено, що певну частину вироблено в “EU”.
Взагалі ціни:
- круасан або булочка до кави - від 0,36€.
- кава в автоматі 0,40…0,80€.
- пачка меленої кави 250 грамів - 3,5…7,5€.
- сири тверді від 9,5€, регулярна ціна 12…15€ за кг.
- курка тушка від 5€;
- свинина від 9,5€. Можна знайти дешевше, але треба чи шукати, чи потрапити на акцію;
- яловичина від 16,9€.
Готова мʼясна продукція (ковбаси паштети) від 9,6€.
- шинка від 13€, регулярна ціна 15..18€.
- готовий сніданок/перекус - упаковка - вчора взяв салат “Цезарь» - весь день був за кермом свого авто у справах - дуже смачний, там і курка, і сир, і овочі 4,5€. Сподобалося: зроблено без жлобства. Пообідав прямо за кермом авто.
- можна пообідати в кафе/ресторані - від 10€, але зазвичай це 15€.
Часто пропонують приїхати в якийсь замок на вечерю з шоу. Там будуть готувати якісь місцеві страви та буде жива музика - це від 18€.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 22 тра, 2025 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 12:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:а можна тут детальніше: в чому може бути вигода від указання доходів?

Доступ к кредитам. Даже если опустить моральный вопрос, то это зачастую просто выгодно показать что ты работаешь, заплатить несколько тысяч налогов и потом съэкономить в 2 раза больше на аренде дома, машины и тд.

Вот например аренда дома:

не платишь налоги: платишь 18к в год за аренду
заплатил налоги: платишь 7к в год за ипотеку
------------
11к экономии в год

Машина:

взял в кредит в 2023, машина стоила 24к евро, выплатил за 2 года, конечная цена вышла 26к и она твоя.
нет кредита, арендуешь эту же машину за 600евро*24 = 15к считай что выкинул, завтра платить перестал и ее забрали у тебя.
------------
+/- 5к экономии в год

Ну и всякие доп плюшки типа улучшенной медицины, пенсии, выплат по безработице если вдруг что-то пошло не так и тд.

П.С. Не все же платят по 20к налогов, вполне достаточно показывать 30к дохода в год, платить с них 5к налогов и иметь все вышеперечисленное.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 12:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Безкоштовно
Та с фото хозяев паштетной фабрики
Я уже хочу во Францию(но не к Акурту, а к Луи Каше в Альпы)
Вывезите меня...
Блин, пока писал - тов.Семёныч про туалет из нержавейки за 5коп удалил
Щас и остальное удалит.
ПыСы. Молоко не пью. Ем дондурму и пью айран под кашарли пиде.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 12:14

slonomag А які переваги будуть якщо офіційно отримуєш і платиш податки з зарплати (скажімо 30k), а решту заробленого кешем візьмеш і задекларуєш (ще 10-20k зверху )?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 22 тра, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 12:20

  akurt написав:Я не пив в Україні молоко - в мене в шлунку відразу починається від того молока війна.
Не міг зрозуміти, звідки його беруть, бо досить багато мандрував Україною та ніде останні 10 років не бачив ферми.

В Анталии сколько ферм видели?
anduzenko
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  #<1 ... 2796279727982799
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