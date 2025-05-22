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#<1 ... 2796279727982799 Додано: Чет 22 тра, 2025 10:41 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: Спрошу.

Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.

Наше мясо по качеству несравнимо



Спрошу.Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.Наше мясо по качеству несравнимо Як ви можете дистанційно порівняти якість мʼяса? Як ви можете дистанційно порівняти якість мʼяса?

доречі, це загальновідомий факт серед наших біженців. екс дружина шарить в м'ясі. я вас запевняю.

ви купували мясо в наших маркетах чи рибу? це ж жах. ну ви на шашлик візмете мясо в укр магазині? всі ж беруть на базарі. за сало взагалі мови нема.

на прикладі молока. я його пив у Франції і Нідерландах. те, що п'ємо ми в Україні - бодяга. доречі, це загальновідомий факт серед наших біженців. екс дружина шарить в м'ясі. я вас запевняю.ви купували мясо в наших маркетах чи рибу? це ж жах. ну ви на шашлик візмете мясо в укр магазині? всі ж беруть на базарі. за сало взагалі мови нема.на прикладі молока. я його пив у Франції і Нідерландах. те, що п'ємо ми в Україні - бодяга.

Скоріше, загальновідоме викривлення через ейфорію першого часу, чи загальне підсвідоме бажання "прикрасити" все новому місці. Всі якось зразу такими експертами стають, а зі спогадів чогось вибірково тільки треш про Україну. Не переживайте, це типове явище для новоспечених емігрантів Скоріше, загальновідоме викривлення через ейфорію першого часу, чи загальне підсвідоме бажання "прикрасити" все новому місці. Всі якось зразу такими експертами стають, а зі спогадів чогось вибірково тільки треш про Україну. Не переживайте, це типове явище для новоспечених емігрантів Faceless

Модератор Повідомлень: 36135 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1488 раз. Подякували: 8205 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 10:44 Faceless написав: rjkz написав: Украиское молоко, конечно, это молочно-водный продукт. Или уже не так? То у вас якісь травматичні спогади минулого. То у вас якісь травматичні спогади минулого.

Причем очень далёкого прошлого.

Теперь в молочных продуктах вообще нет молока. Причем очень далёкого прошлого.Теперь в молочных продуктах вообще нет молока. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8249 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6431 раз. Подякували: 21523 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 10:51 Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: Faceless написав: rjkz написав: Украиское молоко, конечно, это молочно-водный продукт. Или уже не так? То у вас якісь травматичні спогади минулого. То у вас якісь травматичні спогади минулого.

Причем очень далёкого прошлого.

Теперь в молочных продуктах вообще нет молока. Причем очень далёкого прошлого.Теперь в молочных продуктах вообще нет молока. Я вже не знаю, ваш сарказм занадто завуальований чи то щиро Я вже не знаю, ваш сарказм занадто завуальований чи то щиро Faceless

Модератор Повідомлень: 36135 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1488 раз. Подякували: 8205 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 11:45 Я не пив в Україні молоко - в мене в шлунку відразу починається від того молока війна.

Не міг зрозуміти, звідки його беруть, бо досить багато мандрував Україною та ніде останні 10 років не бачив ферми.



У Франції молоко пʼю із задоволенням, ніколи не буває проблем. Вчора спеціально подивився ціну (раніше навіть не звертав на ціну увагу): 1 л ціна 1,05€. Якщо брати пакунок на 4 літра - дешевше.

Масло вершкове 82% жирності ціни різні, зазвичай 2,75…2,95€ пачка.

Цікаво продають мʼясо: на вітрині встановлені таблички з фото родини - власників ферми. Наприклад, в даний супермаркет постачають яловичину з трьох ферм: встановлено три планшети з адресою та фото родини, яка тримає ту ферму.

Це стосується і етикеток на коробках з устрицями: на кожній коробці (зазвичай там 1 або 2 кг ціна від 7€): фото власників устричноі ферми.

Тобто: буде неякісна продукція, то ніхто не купуватиме, і всі знають, хто виробник.

На всіх упаковках з мʼясо/молочними продуктами вказують країну/виробника, в 99% випадків: France. В одному випадку було зазначено, що певну частину вироблено в “EU”.

Взагалі ціни:

- круасан або булочка до кави - від 0,36€.

- кава в автоматі 0,40…0,80€.

- пачка меленої кави 250 грамів - 3,5…7,5€.

- сири тверді від 9,5€, регулярна ціна 12…15€ за кг.

- курка тушка від 5€;

- свинина від 9,5€. Можна знайти дешевше, але треба чи шукати, чи потрапити на акцію;

- яловичина від 16,9€.

Готова мʼясна продукція (ковбаси паштети) від 9,6€.

- шинка від 13€, регулярна ціна 15..18€.

- готовий сніданок/перекус - упаковка - вчора взяв салат “Цезарь» - весь день був за кермом свого авто у справах - дуже смачний, там і курка, і сир, і овочі 4,5€. Сподобалося: зроблено без жлобства. Пообідав прямо за кермом авто.

- можна пообідати в кафе/ресторані - від 10€, але зазвичай це 15€.

Часто пропонують приїхати в якийсь замок на вечерю з шоу. Там будуть готувати якісь місцеві страви та буде жива музика - це від 18€. Востаннє редагувалось akurt в Чет 22 тра, 2025 12:03, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10872 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3955 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 12:03 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: а можна тут детальніше: в чому може бути вигода від указання доходів? а можна тут детальніше: в чому може бути вигода від указання доходів?

Доступ к кредитам. Даже если опустить моральный вопрос, то это зачастую просто выгодно показать что ты работаешь, заплатить несколько тысяч налогов и потом съэкономить в 2 раза больше на аренде дома, машины и тд.



Вот например аренда дома:



не платишь налоги: платишь 18к в год за аренду

заплатил налоги: платишь 7к в год за ипотеку

------------

11к экономии в год



Машина:



взял в кредит в 2023, машина стоила 24к евро, выплатил за 2 года, конечная цена вышла 26к и она твоя.

нет кредита, арендуешь эту же машину за 600евро*24 = 15к считай что выкинул, завтра платить перестал и ее забрали у тебя.

------------

+/- 5к экономии в год



Ну и всякие доп плюшки типа улучшенной медицины, пенсии, выплат по безработице если вдруг что-то пошло не так и тд.



П.С. Не все же платят по 20к налогов, вполне достаточно показывать 30к дохода в год, платить с них 5к налогов и иметь все вышеперечисленное. Доступ к кредитам. Даже если опустить моральный вопрос, то это зачастую просто выгодно показать что ты работаешь, заплатить несколько тысяч налогов и потом съэкономить в 2 раза больше на аренде дома, машины и тд.Вот например аренда дома:не платишь налоги: платишь 18к в год за арендузаплатил налоги: платишь 7к в год за ипотеку------------11к экономии в годМашина:взял в кредит в 2023, машина стоила 24к евро, выплатил за 2 года, конечная цена вышла 26к и она твоя.нет кредита, арендуешь эту же машину за 600евро*24 = 15к считай что выкинул, завтра платить перестал и ее забрали у тебя.------------+/- 5к экономии в годНу и всякие доп плюшки типа улучшенной медицины, пенсии, выплат по безработице если вдруг что-то пошло не так и тд.П.С. Не все же платят по 20к налогов, вполне достаточно показывать 30к дохода в год, платить с них 5к налогов и иметь все вышеперечисленное. slonomag Повідомлень: 668 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 175 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 12:03 Re: Еміграція, заробітчанство Безкоштовно

Та с фото хозяев паштетной фабрики

Я уже хочу во Францию(но не к Акурту, а к Луи Каше в Альпы)

Вывезите меня...

Блин, пока писал - тов.Семёныч про туалет из нержавейки за 5коп удалил

Щас и остальное удалит.

ПыСы. Молоко не пью. Ем дондурму и пью айран под кашарли пиде. барабашов

Повідомлень: 5083 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 12:14 slonomag А які переваги будуть якщо офіційно отримуєш і платиш податки з зарплати (скажімо 30k), а решту заробленого кешем візьмеш і задекларуєш (ще 10-20k зверху )? Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 22 тра, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5379 З нами з: 29.07.22 Подякував: 852 раз. Подякували: 625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 12:20 akurt написав: Я не пив в Україні молоко - в мене в шлунку відразу починається від того молока війна.

Не міг зрозуміти, звідки його беруть, бо досить багато мандрував Україною та ніде останні 10 років не бачив ферми.

Я не пив в Україні молоко - в мене в шлунку відразу починається від того молока війна.Не міг зрозуміти, звідки його беруть, бо досить багато мандрував Україною та ніде останні 10 років не бачив ферми.

В Анталии сколько ферм видели? В Анталии сколько ферм видели? anduzenko

Повідомлень: 273 З нами з: 18.10.17 Подякував: 50 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2796279727982799 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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