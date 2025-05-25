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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:54
akurt написав:
Не факт, що сторожами від окупасів.
Ну так розповідала, що вже 2 роки: якийсь американець живе в своїй квартирі місяць-другий влітку, в той час батьки живуть з дочкою. В решту часу живуть вони в його квартирі не просто безкоштовно, а він ще й приплачує щоб не пускали окупантів. Батьки ще й там якісь тістечка печуть і продають місцевим.
Все це в місті Більбао.
А їй добре, бо податки можна списати.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:04
Gastarbaiter написав: akurt написав:
Навіть сміється із свого товариша, який наполегливо працює на непогану в Німеччині зарплатню в 1700€ на місяць.
З грошими все добре:
- родина отримує від Уряду Німеччини 1400€ щомісяця (флайману би вистачило на 10 років, але….).
- родина отримує щомісяця компенсацію на житло в сумі 800 €.
1700, 1400 - це взагалі ні про що. Як на ці гроші можна родині прожити в Берліні?
Хі-хі, я з Вами погоджуюся.
Але жінка того легіня вирішила, що проживе за ці гроші сама - з двома синами - вже відселила чоловіка.
Прожили в Берліні як біженці з України 2,5 роки...
Десь 2-4 сторінки тому викладували ціни на харчі в Німеччині - то там все вартує копійки - тим мабуть можна і прожити...
Я готую матеріал з Канади - як живе родина жінка+чоловік+2 сина.
То багатьом в Україні здавалося б, що то рай на землі. Реально жирно. Харчів просто гори - і все РЕАЛЬНО безкоштовно. Відкладують щомісяця гроші, відкладували б і більше - але ДОРОГИМИ Є ПОСЛУГИ/РОЗВАГИ - вийдеш в суботу або в неділю в місто - вже 100 доларів немає.А харчі так безкоштовно і так даром, що молодший син в свої 10 років скоро буде мати масу тіла в 100 кг.
Але все це - цілий рік - реально щоденні сльози - так важко - коли чоловік перетворився на мішок з лайном і нічого не робить взагалі.
Все - все все все - і всюди - жінка. А воно лежить на канапі 7/24.
Прямо згадав я український гумор:"Поїхало дурне у турне.
Приїхало з турне - знов дурне!"
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:04
Дюрі-бачі написав: utestcom2 написав:
если про этого получателя узнают власти Германии, о том, что он получая пособия, имел дополнительные доходы, то будут у него большие проблемы
100%. Кум так і не зміг на куму і дітей оформити допомогу бо не брехав про свою роботу. Логіка в німців хвора логіка: якщо працюєш, то все, держава нічого тобі не винна, тому сиди і не працюй.
Кожному своє. Є наші співвітчизники, які сидять на допомозі від Німеччини, мають купу обмежень (покупки на власний розсуд, відпочинок на власний розсуд, додаткові доходи), вигадують схеми, як "пропітляти" і їх це влаштовує. І мова не йде про місяць-два, а про роки!!!
Це, скоріше тема гілки Психологія, тому що мені важко уявити як фізично здорові люди можуть добровільно себе обмежувати аби тільки не працювати і жити за чужий рахунок.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:10
xaos_3 написав: Дюрі-бачі написав: utestcom2 написав:
если про этого получателя узнают власти Германии, о том, что он получая пособия, имел дополнительные доходы, то будут у него большие проблемы
100%. Кум так і не зміг на куму і дітей оформити допомогу бо не брехав про свою роботу. Логіка в німців хвора логіка: якщо працюєш, то все, держава нічого тобі не винна, тому сиди і не працюй.
Кожному своє. Є наші співвітчизники, які сидять на допомозі від Німеччини, мають купу обмежень (покупки на власний розсуд, відпочинок на власний розсуд, додаткові доходи), вигадують схеми, як "пропітляти" і їх це влаштовує. І мова не йде про місяць-два, а про роки!!!
Це, скоріше тема гілки Психологія, тому що мені важко уявити як фізично здорові люди можуть добровільно себе обмежувати аби тільки не працювати і жити за чужий рахунок.
А яким чином обмежені в відпочинку влітку на березі Албанії отримувачі 500 євро від уряду Німеччини?
Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 25 тра, 2025 12:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:12
xaos_3 написав:
Це, скоріше тема гілки Психологія, тому що мені важко уявити як фізично здорові люди можуть добровільно себе обмежувати аби тільки не працювати і жити за чужий рахунок.
А мені важко уявити як себе змушувати працювати коли можна жити на халяву.
akurt написав:
То багатьом в Україні здавалося б, що то рай на землі. Реально жирно. Харчів просто гори - і все РЕАЛЬНО безкоштовно.
Вже неодноразово писали: харчування це дрібна частина витрат.
Послуги (медичні, косметичні, ремонт), витрати на дітей і житло - ось що реально важливо.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:18
Еміграція, заробітчанство
News from Vienna
(Текст нижче НЕ читати пану flyman'y - він ретельно слідкує за зарплатнею ІТ-ників та не те, щоби ображається тому, що кваліфіковані кадри отримують пристойну зарплатню - за ПРИСТОЙНУ власну кваліфікацію та пристойні наслідки роботи, а все не може повірити, що на Земній кулі є саме такі працівники)
Мій ранішній - після ранішньої кави - співрозмовник - справжній, а не "зроблений" з того що було - ІТ-ник.
Стаж роботи вже майже 20 років.
З середини 2024 року мешкає в Австрії, у Відні.
Працює на себе, підприємець. Такий же як і flyman, але НЕ витрачав безцільно роки з 2018 по 2023 на вивчення інфляції в тій країні світу, де не був останні 1/2 сторіччя та вже не буде в найближчі 1/2 сторіччя...
Дохід залежить від успішності продукту та продажів. Але не жаліється.
Одне що напружує - податкова система Австрії. Ну - як і більшості читачів цієї гілки - ну дуже не хочеться платити податки.
Тому весь час "мігрує".
Життя в австрійській столиці не дуже дешеве: оренда квартири може забирати від 800 до 1000 євро на місяць.
Комунальні платежі типові для Європи - 120-180 євро на місяць.
Так ось: ні на які соціальні виплати від Уряду Австрії він не подавав.
Ніяких щедрот від Уряду Австрії НЕ отримує.
Безоплатне житло не чекав.
Все сам і все - за свої зароблені головОМ гроші.
Що його "бісить" в Австрії: занадто високі вимоги для іноземців, які просто хочуть жити в орендованому:
"А якщо я маю гроші і не мушу працювати? Пенсіонер - наприклад - із заощадженнями? Такого в них не передбачається...."
Ось так воно там - в Австрії...
Багаті теж плачуть...
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Додано: Нед 25 тра, 2025 13:21
Hotab написав:
Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати?
Якщо вона вивчить мову, підтвердить свою кваліфікацію, піде спершу помічницею у кіндергартен, ЗП від 2.5 тис, потім перейде на вчителя, це від 5 тис.
Ось і рахуй 500+500+житло=?. Або офіційно працює нікому нічного не винна.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 13:32
Water написав: Hotab написав:
Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати?
Якщо вона вивчить мову, підтвердить свою кваліфікацію, піде спершу помічницею у кіндергартен, ЗП від 2.5 тис, потім перейде на вчителя, це від 5 тис.
Ось і рахуй 500+500+житло=?. Або офіційно працює нікому нічного не винна.
Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль! В 40+ мову вивчити можна лише через неймовірну мотивацію, десь на рівні мотивації життя/смерть. А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії))
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Додано: Нед 25 тра, 2025 13:37
Hotab написав: Water написав: Hotab написав:
Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати?
Якщо вона вивчить мову, підтвердить свою кваліфікацію, піде спершу помічницею у кіндергартен, ЗП від 2.5 тис, потім перейде на вчителя, це від 5 тис.
Ось і рахуй 500+500+житло=?. Або офіційно працює нікому нічного не винна.
Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль! В 40+ мову вивчити можна лише через неймовірну мотивацію, десь на рівні мотивації життя/смерть. А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії))
Тітка дружини, 76 років, пів року як виїхала, вже зараз має сертифікат А2.
IMHO, головне бажання, чи у неї щелепа не та?
Якщо їй є куди повертатись, плюс там ще житло здать, то звісно нафіг нада.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 13:39
Hotab написав: xaos_3 написав: Дюрі-бачі написав:
100%. Кум так і не зміг на куму і дітей оформити допомогу бо не брехав про свою роботу. Логіка в німців хвора логіка: якщо працюєш, то все, держава нічого тобі не винна, тому сиди і не працюй.
Кожному своє. Є наші співвітчизники, які сидять на допомозі від Німеччини, мають купу обмежень (покупки на власний розсуд, відпочинок на власний розсуд, додаткові доходи), вигадують схеми, як "пропітляти" і їх це влаштовує. І мова не йде про місяць-два, а про роки!!!
Це, скоріше тема гілки Психологія, тому що мені важко уявити як фізично здорові люди можуть добровільно себе обмежувати аби тільки не працювати і жити за чужий рахунок.
А яким чином обмежені в відпочинку влітку на березі Албанії отримувачі 500 євро від уряду Німеччини?
Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати?
Кажуть на цьому спіймали якогось німця який живучи на допомогу, викладувпв в соц мережах фотки з відпочинку. Заклади його ж знайомі. А так звичайно. Приїхав до Албанії готівкою заплатив за житло, так само в кафешках. І ніхто з відповідних органів не довідається.
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