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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2806280728082809> Додано: Нед 25 тра, 2025 11:54 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Не факт, що сторожами від окупасів. Не факт, що сторожами від окупасів.

Ну так розповідала, що вже 2 роки: якийсь американець живе в своїй квартирі місяць-другий влітку, в той час батьки живуть з дочкою. В решту часу живуть вони в його квартирі не просто безкоштовно, а він ще й приплачує щоб не пускали окупантів. Батьки ще й там якісь тістечка печуть і продають місцевим.

Все це в місті Більбао.

А їй добре, бо податки можна списати. Ну так розповідала, що вже 2 роки: якийсь американець живе в своїй квартирі місяць-другий влітку, в той час батьки живуть з дочкою. В решту часу живуть вони в його квартирі не просто безкоштовно, а він ще й приплачує щоб не пускали окупантів. Батьки ще й там якісь тістечка печуть і продають місцевим.Все це в місті Більбао.А їй добре, бо податки можна списати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5391 З нами з: 29.07.22 Подякував: 853 раз. Подякували: 626 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 12:04 Gastarbaiter написав: akurt написав: Навіть сміється із свого товариша, який наполегливо працює на непогану в Німеччині зарплатню в 1700€ на місяць.

З грошими все добре:

- родина отримує від Уряду Німеччини 1400€ щомісяця (флайману би вистачило на 10 років, але….).

- родина отримує щомісяця компенсацію на житло в сумі 800 €. Навіть сміється із свого товариша, який наполегливо працює на непогану в Німеччині зарплатню в 1700€ на місяць.З грошими все добре:- родина отримує від Уряду Німеччини 1400€ щомісяця (флайману би вистачило на 10 років, але….).- родина отримує щомісяця компенсацію на житло в сумі 800 €.

1700, 1400 - це взагалі ні про що. Як на ці гроші можна родині прожити в Берліні? 1700, 1400 - це взагалі ні про що. Як на ці гроші можна родині прожити в Берліні?

Хі-хі, я з Вами погоджуюся.

Але жінка того легіня вирішила, що проживе за ці гроші сама - з двома синами - вже відселила чоловіка.

Прожили в Берліні як біженці з України 2,5 роки...

Десь 2-4 сторінки тому викладували ціни на харчі в Німеччині - то там все вартує копійки - тим мабуть можна і прожити...



Я готую матеріал з Канади - як живе родина жінка+чоловік+2 сина.

То багатьом в Україні здавалося б, що то рай на землі. Реально жирно. Харчів просто гори - і все РЕАЛЬНО безкоштовно. Відкладують щомісяця гроші, відкладували б і більше - але ДОРОГИМИ Є ПОСЛУГИ/РОЗВАГИ - вийдеш в суботу або в неділю в місто - вже 100 доларів немає.

А харчі так безкоштовно і так даром, що молодший син в свої 10 років скоро буде мати масу тіла в 100 кг.

Але все це - цілий рік - реально щоденні сльози - так важко - коли чоловік перетворився на мішок з лайном і нічого не робить взагалі.

Все - все все все - і всюди - жінка. А воно лежить на канапі 7/24.

Прямо згадав я український гумор:

"Поїхало дурне у турне.

Приїхало з турне - знов дурне!" Хі-хі, я з Вами погоджуюся.Але жінка того легіня вирішила, що проживе за ці гроші сама - з двома синами - вже відселила чоловіка.Прожили в Берліні як біженці з України 2,5 роки...Десь 2-4 сторінки тому викладували ціни на харчі в Німеччині - то там все вартує копійки - тим мабуть можна і прожити...Я готую матеріал з Канади - як живе родина жінка+чоловік+2 сина.То багатьом в Україні здавалося б, що то рай на землі. Реально жирно. Харчів просто гори - і все РЕАЛЬНО безкоштовно. Відкладують щомісяця гроші, відкладували б і більше - але ДОРОГИМИ Є ПОСЛУГИ/РОЗВАГИ - вийдеш в суботу або в неділю в місто - вже 100 доларів немає.Але все це - цілий рік - реально щоденні сльози - так важко - коли чоловік перетворився на мішок з лайном і нічого не робить взагалі.Все - все все все - і всюди - жінка. А воно лежить на канапі 7/24.Прямо згадав я український гумор:"Поїхало дурне у турне.Приїхало з турне - знов дурне!" akurt

Повідомлень: 10889 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3959 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 12:04 Дюрі-бачі написав: utestcom2 написав: если про этого получателя узнают власти Германии, о том, что он получая пособия, имел дополнительные доходы, то будут у него большие проблемы если про этого получателя узнают власти Германии, о том, что он получая пособия, имел дополнительные доходы, то будут у него большие проблемы

100%. Кум так і не зміг на куму і дітей оформити допомогу бо не брехав про свою роботу. Логіка в німців хвора логіка: якщо працюєш, то все, держава нічого тобі не винна, тому сиди і не працюй.

100%. Кум так і не зміг на куму і дітей оформити допомогу бо не брехав про свою роботу. Логіка в німців хвора логіка: якщо працюєш, то все, держава нічого тобі не винна, тому сиди і не працюй.

Кожному своє. Є наші співвітчизники, які сидять на допомозі від Німеччини, мають купу обмежень (покупки на власний розсуд, відпочинок на власний розсуд, додаткові доходи), вигадують схеми, як "пропітляти" і їх це влаштовує. І мова не йде про місяць-два, а про роки!!!

Це, скоріше тема гілки Психологія, тому що мені важко уявити як фізично здорові люди можуть добровільно себе обмежувати аби тільки не працювати і жити за чужий рахунок. Кожному своє. Є наші співвітчизники, які сидять на допомозі від Німеччини, мають купу обмежень (покупки на власний розсуд, відпочинок на власний розсуд, додаткові доходи), вигадують схеми, як "пропітляти" і їх це влаштовує. І мова не йде про місяць-два, а про роки!!!Це, скоріше тема гілки Психологія, тому що мені важко уявити як фізично здорові люди можуть добровільно себе обмежувати аби тільки не працювати і жити за чужий рахунок. xaos_3 Повідомлень: 43 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 12:10 xaos_3 написав: Дюрі-бачі написав: utestcom2 написав: если про этого получателя узнают власти Германии, о том, что он получая пособия, имел дополнительные доходы, то будут у него большие проблемы если про этого получателя узнают власти Германии, о том, что он получая пособия, имел дополнительные доходы, то будут у него большие проблемы

100%. Кум так і не зміг на куму і дітей оформити допомогу бо не брехав про свою роботу. Логіка в німців хвора логіка: якщо працюєш, то все, держава нічого тобі не винна, тому сиди і не працюй.

100%. Кум так і не зміг на куму і дітей оформити допомогу бо не брехав про свою роботу. Логіка в німців хвора логіка: якщо працюєш, то все, держава нічого тобі не винна, тому сиди і не працюй.

Кожному своє. Є наші співвітчизники, які сидять на допомозі від Німеччини, мають купу обмежень (покупки на власний розсуд, відпочинок на власний розсуд, додаткові доходи), вигадують схеми, як "пропітляти" і їх це влаштовує. І мова не йде про місяць-два, а про роки!!!

Це, скоріше тема гілки Психологія, тому що мені важко уявити як фізично здорові люди можуть добровільно себе обмежувати аби тільки не працювати і жити за чужий рахунок. Кожному своє. Є наші співвітчизники, які сидять на допомозі від Німеччини, мають купу обмежень (покупки на власний розсуд, відпочинок на власний розсуд, додаткові доходи), вигадують схеми, як "пропітляти" і їх це влаштовує. І мова не йде про місяць-два, а про роки!!!Це, скоріше тема гілки Психологія, тому що мені важко уявити як фізично здорові люди можуть добровільно себе обмежувати аби тільки не працювати і жити за чужий рахунок.

А яким чином обмежені в відпочинку влітку на березі Албанії отримувачі 500 євро від уряду Німеччини?

Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати? А яким чином обмежені в відпочинку влітку на березі Албанії отримувачі 500 євро від уряду Німеччини?Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати? Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 тра, 2025 12:15, всього редагувалось 2 разів. Hotab Повідомлень: 15219 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 12:12 Re: Еміграція, заробітчанство xaos_3 написав: Це, скоріше тема гілки Психологія, тому що мені важко уявити як фізично здорові люди можуть добровільно себе обмежувати аби тільки не працювати і жити за чужий рахунок. Це, скоріше тема гілки Психологія, тому що мені важко уявити як фізично здорові люди можуть добровільно себе обмежувати аби тільки не працювати і жити за чужий рахунок.

А мені важко уявити як себе змушувати працювати коли можна жити на халяву.

akurt написав: То багатьом в Україні здавалося б, що то рай на землі. Реально жирно. Харчів просто гори - і все РЕАЛЬНО безкоштовно. То багатьом в Україні здавалося б, що то рай на землі. Реально жирно. Харчів просто гори - і все РЕАЛЬНО безкоштовно.

Вже неодноразово писали: харчування це дрібна частина витрат.

Послуги (медичні, косметичні, ремонт), витрати на дітей і житло - ось що реально важливо. А мені важко уявити як себе змушувати працювати коли можна жити на халяву.Вже неодноразово писали: харчування це дрібна частина витрат.Послуги (медичні, косметичні, ремонт), витрати на дітей і житло - ось що реально важливо. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5391 З нами з: 29.07.22 Подякував: 853 раз. Подякували: 626 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 12:18 Еміграція, заробітчанство



News from Vienna



(Текст нижче НЕ читати пану flyman'y - він ретельно слідкує за зарплатнею ІТ-ників та не те, щоби ображається тому, що кваліфіковані кадри отримують пристойну зарплатню - за ПРИСТОЙНУ власну кваліфікацію та пристойні наслідки роботи, а все не може повірити, що на Земній кулі є саме такі працівники)



Мій ранішній - після ранішньої кави - співрозмовник - справжній, а не "зроблений" з того що було - ІТ-ник.

Стаж роботи вже майже 20 років.

З середини 2024 року мешкає в Австрії, у Відні.

Працює на себе, підприємець. Такий же як і flyman, але НЕ витрачав безцільно роки з 2018 по 2023 на вивчення інфляції в тій країні світу, де не був останні 1/2 сторіччя та вже не буде в найближчі 1/2 сторіччя...

Дохід залежить від успішності продукту та продажів. Але не жаліється.

Одне що напружує - податкова система Австрії. Ну - як і більшості читачів цієї гілки - ну дуже не хочеться платити податки.

Тому весь час "мігрує".

Життя в австрійській столиці не дуже дешеве: оренда квартири може забирати від 800 до 1000 євро на місяць.

Комунальні платежі типові для Європи - 120-180 євро на місяць.



Так ось: ні на які соціальні виплати від Уряду Австрії він не подавав.

Ніяких щедрот від Уряду Австрії НЕ отримує.

Безоплатне житло не чекав.

Все сам і все - за свої зароблені головОМ гроші.

Що його "бісить" в Австрії: занадто високі вимоги для іноземців, які просто хочуть жити в орендованому:

"А якщо я маю гроші і не мушу працювати? Пенсіонер - наприклад - із заощадженнями? Такого в них не передбачається...."



Ось так воно там - в Австрії...

Багаті теж плачуть... akurt

Повідомлень: 10889 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3959 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 13:21 Hotab написав: Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати? Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати?

Якщо вона вивчить мову, підтвердить свою кваліфікацію, піде спершу помічницею у кіндергартен, ЗП від 2.5 тис, потім перейде на вчителя, це від 5 тис.

Ось і рахуй 500+500+житло=?. Або офіційно працює нікому нічного не винна. Якщо вона вивчить мову, підтвердить свою кваліфікацію, піде спершу помічницею у кіндергартен, ЗП від 2.5 тис, потім перейде на вчителя, це від 5 тис.Ось і рахуй 500+500+житло=?. Або офіційно працює нікому нічного не винна. Water Повідомлень: 3044 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 13:32 Water написав: Hotab написав: Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати? Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати?

Якщо вона вивчить мову, підтвердить свою кваліфікацію, піде спершу помічницею у кіндергартен, ЗП від 2.5 тис, потім перейде на вчителя, це від 5 тис.

Ось і рахуй 500+500+житло=?. Або офіційно працює нікому нічного не винна. Якщо вона вивчить мову, підтвердить свою кваліфікацію, піде спершу помічницею у кіндергартен, ЗП від 2.5 тис, потім перейде на вчителя, це від 5 тис.Ось і рахуй 500+500+житло=?. Або офіційно працює нікому нічного не винна.

Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль! В 40+ мову вивчити можна лише через неймовірну мотивацію, десь на рівні мотивації життя/смерть. А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії)) Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль! В 40+ мову вивчити можна лише через неймовірну мотивацію, десь на рівні мотивації життя/смерть. А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії)) Hotab Повідомлень: 15219 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 13:37 Hotab написав: Water написав: Hotab написав: Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати? Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати?

Якщо вона вивчить мову, підтвердить свою кваліфікацію, піде спершу помічницею у кіндергартен, ЗП від 2.5 тис, потім перейде на вчителя, це від 5 тис.

Ось і рахуй 500+500+житло=?. Або офіційно працює нікому нічного не винна. Якщо вона вивчить мову, підтвердить свою кваліфікацію, піде спершу помічницею у кіндергартен, ЗП від 2.5 тис, потім перейде на вчителя, це від 5 тис.Ось і рахуй 500+500+житло=?. Або офіційно працює нікому нічного не винна.

Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль! В 40+ мову вивчити можна лише через неймовірну мотивацію, десь на рівні мотивації життя/смерть. А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії)) Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль! В 40+ мову вивчити можна лише через неймовірну мотивацію, десь на рівні мотивації життя/смерть. А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії))

Тітка дружини, 76 років, пів року як виїхала, вже зараз має сертифікат А2.

IMHO, головне бажання, чи у неї щелепа не та?

Якщо їй є куди повертатись, плюс там ще житло здать, то звісно нафіг нада. Тітка дружини, 76 років, пів року як виїхала, вже зараз має сертифікат А2.IMHO, головне бажання, чи у неї щелепа не та?Якщо їй є куди повертатись, плюс там ще житло здать, то звісно нафіг нада. Water Повідомлень: 3044 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 13:39 Hotab написав: xaos_3 написав: Дюрі-бачі написав: 100%. Кум так і не зміг на куму і дітей оформити допомогу бо не брехав про свою роботу. Логіка в німців хвора логіка: якщо працюєш, то все, держава нічого тобі не винна, тому сиди і не працюй.

100%. Кум так і не зміг на куму і дітей оформити допомогу бо не брехав про свою роботу. Логіка в німців хвора логіка: якщо працюєш, то все, держава нічого тобі не винна, тому сиди і не працюй.

Кожному своє. Є наші співвітчизники, які сидять на допомозі від Німеччини, мають купу обмежень (покупки на власний розсуд, відпочинок на власний розсуд, додаткові доходи), вигадують схеми, як "пропітляти" і їх це влаштовує. І мова не йде про місяць-два, а про роки!!!

Це, скоріше тема гілки Психологія, тому що мені важко уявити як фізично здорові люди можуть добровільно себе обмежувати аби тільки не працювати і жити за чужий рахунок. Кожному своє. Є наші співвітчизники, які сидять на допомозі від Німеччини, мають купу обмежень (покупки на власний розсуд, відпочинок на власний розсуд, додаткові доходи), вигадують схеми, як "пропітляти" і їх це влаштовує. І мова не йде про місяць-два, а про роки!!!Це, скоріше тема гілки Психологія, тому що мені важко уявити як фізично здорові люди можуть добровільно себе обмежувати аби тільки не працювати і жити за чужий рахунок.

А яким чином обмежені в відпочинку влітку на березі Албанії отримувачі 500 євро від уряду Німеччини?

Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати? А яким чином обмежені в відпочинку влітку на березі Албанії отримувачі 500 євро від уряду Німеччини?Є умовна няня в садочку України, отримувала вона мінімалку(до 200 євро) . В Німеччині впала на 500 євро в соціальне житло, ще стільки ж майже на дитину має, живе не гірше. Думаю що набагато краще. Навіщо їй працювати?

Кажуть на цьому спіймали якогось німця який живучи на допомогу, викладувпв в соц мережах фотки з відпочинку. Заклади його ж знайомі. А так звичайно. Приїхав до Албанії готівкою заплатив за житло, так само в кафешках. І ніхто з відповідних органів не довідається. Кажуть на цьому спіймали якогось німця який живучи на допомогу, викладувпв в соц мережах фотки з відпочинку. Заклади його ж знайомі. А так звичайно. Приїхав до Албанії готівкою заплатив за житло, так само в кафешках. І ніхто з відповідних органів не довідається. Bolt Повідомлень: 3466 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 264 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2806280728082809> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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