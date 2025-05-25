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#<1 ... 2808280928102811> Додано: Нед 25 тра, 2025 18:18 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови Це все індивідуально. Я он англійську вчу вже років 30, а навіть рівень В2 дається з трудом. Це все індивідуально. Я он англійську вчу вже років 30, а навіть рівень В2 дається з трудом. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5393 З нами з: 29.07.22 Подякував: 853 раз. Подякували: 626 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 18:22 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови Це все індивідуально. Я он англійську вчу вже років 30, а навіть рівень В2 дається з трудом. Це все індивідуально. Я он англійську вчу вже років 30, а навіть рівень В2 дається з трудом.

Але ж не в середовищі де 95% свого спілкування і взаємодії проводите на англійській? Отожбо і воно. Але ж не в середовищі де 95% свого спілкування і взаємодії проводите на англійській? Отожбо і воно. BIGor

Повідомлень: 9933 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1435 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 18:28 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Звичайно люди різні бувають, але що трапляється в 40+ з ними? Память відшибає? Звичайно люди різні бувають, але що трапляється в 40+ з ними? Память відшибає?

Не знаю що відбувається в 40, але за своє життя вже відчув 2 кардинальні "переходи", коли вчитися ставало в рази важче ніж було до. Вперше це було років в 14-15, вдруге десь в 27-28 Не знаю що відбувається в 40, але за своє життя вже відчув 2 кардинальні "переходи", коли вчитися ставало в рази важче ніж було до. Вперше це було років в 14-15, вдруге десь в 27-28 Дюрі-бачі

Повідомлень: 5393 З нами з: 29.07.22 Подякував: 853 раз. Подякували: 626 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 18:33 BIGor написав: Hotab написав: BIGor



думаю може вивчити до B1 при бажанні за 1 рік.





Польску? Мабуть.

Англійську чи німецьку з нуля (ландон із) до В1 після 40 таки дуже важко. Польску? Мабуть.Англійську чи німецьку з нуля (ландон із) до В1 після 40 таки дуже важко.

Звичайно люди різні бувають, але що трапляється в 40+ з ними? Память відшибає?



ПС польську Ви дуже недооцінюєте, для іноземців це доволі важка мова. Звичайно люди різні бувають, але що трапляється в 40+ з ними? Память відшибає?ПС польську Ви дуже недооцінюєте, для іноземців це доволі важка мова.

Доречі, в мене таке ж враження. Не дивлячись, на схожість деяких слів, це далеко не легко. Особливо правопис Доречі, в мене таке ж враження. Не дивлячись, на схожість деяких слів, це далеко не легко. Особливо правопис Бетон

Повідомлень: 5025 З нами з: 17.12.22 Подякував: 185 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 18:35 Faceless написав: Бетон написав: индекс воздуха 0. прекрасные школы. прекрасная еда.

по поводу английского. говорят - отличный чистый диалект. абсолютно всё понятно.

страна крайне гостеприимна. у них нет больных на голову, кто будет на улице указывать тебе, что делать и как говорить.



индекс воздуха 0. прекрасные школы. прекрасная еда.по поводу английского. говорят - отличный чистый диалект. абсолютно всё понятно.страна крайне гостеприимна. у них нет больных на голову, кто будет на улице указывать тебе, что делать и как говорить. Що таке IRA вже читали? Що таке IRA вже читали?

Бачив фільм з Бредом Піттом.

А що з нею? Бачив фільм з Бредом Піттом.А що з нею? Бетон

Повідомлень: 5025 З нами з: 17.12.22 Подякував: 185 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 18:40 Бетон написав: Hotab написав: BIGor



думаю може вивчити до B1 при бажанні за 1 рік.





Польску? Мабуть.

Англійську чи німецьку з нуля (ландон із) до В1 після 40 таки дуже важко. Польску? Мабуть.Англійську чи німецьку з нуля (ландон із) до В1 після 40 таки дуже важко.

декілька - до 10 знайомих живуть 2 роки в Німеччині. Спілкуються з емігрантами. всі, як один кажуть, щоб вивчити хоч якось німецьку треба 5 (пять) років. за два роки ти навчися махати гривою і щось розуміти

декілька - до 10 знайомих живуть 2 роки в Німеччині. Спілкуються з емігрантами. всі, як один кажуть, щоб вивчити хоч якось німецьку треба 5 (пять) років. за два роки ти навчися махати гривою і щось розуміти



Впевнений, що перебільшують. Як правило кожен наступний рівень мови це 6-8 міс. Хтось може швидше, хтось трохи повільніше, але точно, щоб 5 років вчити німецьку на рівень "хоч якось" - це перебільшення. Тим більше, зараз ШІ за хвилину розписує тему, дає тести, речення на переклад. І так само за хвилину перевіряє помилки і коло повторюється.

Хоча, дійсно є люди, які проживаючи у Німеччині більше 3-4 років, розмовляють на рівні А1. Як правило, за власним спостереженням, це корейці, індуси які отримали контракти та Бл. карти і мають достатній рівень англійської. Впевнений, що перебільшують. Як правило кожен наступний рівень мови це 6-8 міс. Хтось може швидше, хтось трохи повільніше, але точно, щоб 5 років вчити німецьку на рівень "хоч якось" - це перебільшення. Тим більше, зараз ШІ за хвилину розписує тему, дає тести, речення на переклад. І так само за хвилину перевіряє помилки і коло повторюється.Хоча, дійсно є люди, які проживаючи у Німеччині більше 3-4 років, розмовляють на рівні А1. Як правило, за власним спостереженням, це корейці, індуси які отримали контракти та Бл. карти і мають достатній рівень англійської. Востаннє редагувалось xaos_3 в Нед 25 тра, 2025 18:43, всього редагувалось 1 раз. xaos_3 Повідомлень: 46 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 18:42 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Бачив фільм з Бредом Піттом.

А що з нею? Бачив фільм з Бредом Піттом.А що з нею?

Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще раз Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще раз Faceless

Модератор Повідомлень: 36148 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1488 раз. Подякували: 8209 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 18:43 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови Це все індивідуально. Я он англійську вчу вже років 30, а навіть рівень В2 дається з трудом. Це все індивідуально. Я он англійську вчу вже років 30, а навіть рівень В2 дається з трудом.

Але ж не в середовищі де 95% свого спілкування і взаємодії проводите на англійській? Отожбо і воно. Але ж не в середовищі де 95% свого спілкування і взаємодії проводите на англійській? Отожбо і воно.

А яке середовище спілкування буде в умовної колишньої виховательки дитсадка років 40+? 90% часу це буде укр/рос Facebook/YouTube/TikTok, проживати буде з такими ж емігрантами. І добре, якщо серед емігрантів ще попадеться якась румунка, то може хоч навчиться вітатися по німецьки і пару/трійку побутових фраз.



П.с. І якраз вік має велике значення, я працював на інтернаціональній фабриці у Лондоні (литовці/поляки/румуни/словаки/українці/африканці/азіати). То молодь приїздила з нульовою англійською і вже за рік/два відносно непогано на побутовому рівні розмовляли. А хто приїхав уже за 40, то і за 10-20 років праці на фабриці вивчили тільки назви предметів по роботі і пару фраз. Тож вік має велике значення, але звичайно можуть бути винятки. Просто в 40+ ти не йдеш в бар після роботи разом з інтернаціональними колегами, а втомлений ідеш додому дивитися свій ютуб або спілкуватися з емігрантами зі своєї країни. А яке середовище спілкування буде в умовної колишньої виховательки дитсадка років 40+? 90% часу це буде укр/рос Facebook/YouTube/TikTok, проживати буде з такими ж емігрантами. І добре, якщо серед емігрантів ще попадеться якась румунка, то може хоч навчиться вітатися по німецьки і пару/трійку побутових фраз.П.с. І якраз вік має велике значення, я працював на інтернаціональній фабриці у Лондоні (литовці/поляки/румуни/словаки/українці/африканці/азіати). То молодь приїздила з нульовою англійською і вже за рік/два відносно непогано на побутовому рівні розмовляли. А хто приїхав уже за 40, то і за 10-20 років праці на фабриці вивчили тільки назви предметів по роботі і пару фраз. Тож вік має велике значення, але звичайно можуть бути винятки. Просто в 40+ ти не йдеш в бар після роботи разом з інтернаціональними колегами, а втомлений ідеш додому дивитися свій ютуб або спілкуватися з емігрантами зі своєї країни. The_Rebel

Повідомлень: 714 З нами з: 01.06.19 Подякував: 83 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 19:13 Faceless написав: Бетон написав: Бачив фільм з Бредом Піттом.

А що з нею? Бачив фільм з Бредом Піттом.А що з нею?

Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще раз Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще раз

Faceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в Києві 😅 Faceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в Києві 😅 Бетон

Повідомлень: 5025 З нами з: 17.12.22 Подякував: 185 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 19:59 BIGor написав: Hotab написав: Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль! В 40+ мову вивчити можна лише через неймовірну мотивацію, десь на рівні мотивації життя/смерть. А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії)) Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль!А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії))

Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови. Особливо хто спілкується багато з місцевими - думаю може вивчити до B1 при бажанні за 1 рік. Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови. Особливо хто спілкується багато з місцевими - думаю може вивчити до B1 при бажанні за 1 рік.

хотаб ще писав, що не тільки бадяга від чумки корисна а і бустер хотаб ще писав, що не тільки бадяга від чумки корисна а і бустер flyman

Повідомлень: 39579 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2830 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2808280928102811> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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