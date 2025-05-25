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Бетон написав:индекс воздуха 0. прекрасные школы. прекрасная еда. по поводу английского. говорят - отличный чистый диалект. абсолютно всё понятно. страна крайне гостеприимна. у них нет больных на голову, кто будет на улице указывать тебе, что делать и как говорить.
Польску? Мабуть. Англійську чи німецьку з нуля (ландон із) до В1 після 40 таки дуже важко.
декілька - до 10 знайомих живуть 2 роки в Німеччині. Спілкуються з емігрантами. всі, як один кажуть, щоб вивчити хоч якось німецьку треба 5 (пять) років. за два роки ти навчися махати гривою і щось розуміти
Впевнений, що перебільшують. Як правило кожен наступний рівень мови це 6-8 міс. Хтось може швидше, хтось трохи повільніше, але точно, щоб 5 років вчити німецьку на рівень "хоч якось" - це перебільшення. Тим більше, зараз ШІ за хвилину розписує тему, дає тести, речення на переклад. І так само за хвилину перевіряє помилки і коло повторюється. Хоча, дійсно є люди, які проживаючи у Німеччині більше 3-4 років, розмовляють на рівні А1. Як правило, за власним спостереженням, це корейці, індуси які отримали контракти та Бл. карти і мають достатній рівень англійської.
Востаннє редагувалось xaos_3 в Нед 25 тра, 2025 18:43, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови
Це все індивідуально. Я он англійську вчу вже років 30, а навіть рівень В2 дається з трудом.
Але ж не в середовищі де 95% свого спілкування і взаємодії проводите на англійській? Отожбо і воно.
А яке середовище спілкування буде в умовної колишньої виховательки дитсадка років 40+? 90% часу це буде укр/рос Facebook/YouTube/TikTok, проживати буде з такими ж емігрантами. І добре, якщо серед емігрантів ще попадеться якась румунка, то може хоч навчиться вітатися по німецьки і пару/трійку побутових фраз.
П.с. І якраз вік має велике значення, я працював на інтернаціональній фабриці у Лондоні (литовці/поляки/румуни/словаки/українці/африканці/азіати). То молодь приїздила з нульовою англійською і вже за рік/два відносно непогано на побутовому рівні розмовляли. А хто приїхав уже за 40, то і за 10-20 років праці на фабриці вивчили тільки назви предметів по роботі і пару фраз. Тож вік має велике значення, але звичайно можуть бути винятки. Просто в 40+ ти не йдеш в бар після роботи разом з інтернаціональними колегами, а втомлений ідеш додому дивитися свій ютуб або спілкуватися з емігрантами зі своєї країни.
Hotab написав:Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль! В 40+ мову вивчити можна лише через неймовірну мотивацію, десь на рівні мотивації життя/смерть. А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії))
Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови. Особливо хто спілкується багато з місцевими - думаю може вивчити до B1 при бажанні за 1 рік.
хотаб ще писав, що не тільки бадяга від чумки корисна а і бустер