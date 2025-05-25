RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2808280928102811>
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови
Це все індивідуально. Я он англійську вчу вже років 30, а навіть рівень В2 дається з трудом.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5393
З нами з: 29.07.22
Подякував: 853 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:22

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови
Це все індивідуально. Я он англійську вчу вже років 30, а навіть рівень В2 дається з трудом.

Але ж не в середовищі де 95% свого спілкування і взаємодії проводите на англійській? Отожбо і воно.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9933
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1435 раз.
Подякували: 1848 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Звичайно люди різні бувають, але що трапляється в 40+ з ними? Память відшибає?

Не знаю що відбувається в 40, але за своє життя вже відчув 2 кардинальні "переходи", коли вчитися ставало в рази важче ніж було до. Вперше це було років в 14-15, вдруге десь в 27-28
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5393
З нами з: 29.07.22
Подякував: 853 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:33

  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor

думаю може вивчити до B1 при бажанні за 1 рік.


Польску? Мабуть.
Англійську чи німецьку з нуля (ландон із) до В1 після 40 таки дуже важко.

Звичайно люди різні бувають, але що трапляється в 40+ з ними? Память відшибає?

ПС польську Ви дуже недооцінюєте, для іноземців це доволі важка мова.

Доречі, в мене таке ж враження. Не дивлячись, на схожість деяких слів, це далеко не легко. Особливо правопис
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5025
З нами з: 17.12.22
Подякував: 185 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:35

  Faceless написав:
Бетон написав:индекс воздуха 0. прекрасные школы. прекрасная еда.
по поводу английского. говорят - отличный чистый диалект. абсолютно всё понятно.
страна крайне гостеприимна. у них нет больных на голову, кто будет на улице указывать тебе, что делать и как говорить.

Зображення
Що таке IRA вже читали?

Бачив фільм з Бредом Піттом.
А що з нею?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5025
З нами з: 17.12.22
Подякував: 185 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:40

  Бетон написав:
  Hotab написав:BIGor

думаю може вивчити до B1 при бажанні за 1 рік.


Польску? Мабуть.
Англійську чи німецьку з нуля (ландон із) до В1 після 40 таки дуже важко.

декілька - до 10 знайомих живуть 2 роки в Німеччині. Спілкуються з емігрантами. всі, як один кажуть, щоб вивчити хоч якось німецьку треба 5 (пять) років. за два роки ти навчися махати гривою і щось розуміти


Впевнений, що перебільшують. Як правило кожен наступний рівень мови це 6-8 міс. Хтось може швидше, хтось трохи повільніше, але точно, щоб 5 років вчити німецьку на рівень "хоч якось" - це перебільшення. Тим більше, зараз ШІ за хвилину розписує тему, дає тести, речення на переклад. І так само за хвилину перевіряє помилки і коло повторюється.
Хоча, дійсно є люди, які проживаючи у Німеччині більше 3-4 років, розмовляють на рівні А1. Як правило, за власним спостереженням, це корейці, індуси які отримали контракти та Бл. карти і мають достатній рівень англійської.
Востаннє редагувалось xaos_3 в Нед 25 тра, 2025 18:43, всього редагувалось 1 раз.
xaos_3
 
Повідомлень: 46
З нами з: 11.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  Бетон написав:Бачив фільм з Бредом Піттом.
А що з нею?

Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще раз :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36148
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 8209 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:43

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови
Це все індивідуально. Я он англійську вчу вже років 30, а навіть рівень В2 дається з трудом.

Але ж не в середовищі де 95% свого спілкування і взаємодії проводите на англійській? Отожбо і воно.

А яке середовище спілкування буде в умовної колишньої виховательки дитсадка років 40+? 90% часу це буде укр/рос Facebook/YouTube/TikTok, проживати буде з такими ж емігрантами. І добре, якщо серед емігрантів ще попадеться якась румунка, то може хоч навчиться вітатися по німецьки і пару/трійку побутових фраз.

П.с. І якраз вік має велике значення, я працював на інтернаціональній фабриці у Лондоні (литовці/поляки/румуни/словаки/українці/африканці/азіати). То молодь приїздила з нульовою англійською і вже за рік/два відносно непогано на побутовому рівні розмовляли. А хто приїхав уже за 40, то і за 10-20 років праці на фабриці вивчили тільки назви предметів по роботі і пару фраз. Тож вік має велике значення, але звичайно можуть бути винятки. Просто в 40+ ти не йдеш в бар після роботи разом з інтернаціональними колегами, а втомлений ідеш додому дивитися свій ютуб або спілкуватися з емігрантами зі своєї країни.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 714
З нами з: 01.06.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:13

  Faceless написав:
  Бетон написав:Бачив фільм з Бредом Піттом.
А що з нею?

Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще раз :mrgreen:

Faceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в Києві 😅
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5025
З нами з: 17.12.22
Подякував: 185 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:59

  BIGor написав:
  Hotab написав:Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль! В 40+ мову вивчити можна лише через неймовірну мотивацію, десь на рівні мотивації життя/смерть. А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії))

Смішне пишете, в 40+ доволі легко вчаться іноземні мови. Особливо хто спілкується багато з місцевими - думаю може вивчити до B1 при бажанні за 1 рік.

хотаб ще писав, що не тільки бадяга від чумки корисна а і бустер
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39579
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 2808280928102811>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron