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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2808280928102811
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Бетон написав:
  Faceless написав:
  Бетон написав:Бачив фільм з Бредом Піттом.
А що з нею?

Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще раз :mrgreen:

Faceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в Києві
Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:52


хотаб ще писав, що не тільки бадяга від чумки корисна а і бустер


Але Флайман повірив лише наполовину: бодягу кольнув , а бустер не став. Мабуть і без бустера спіймав сигнал 5ж філіппінського мобільного оператора.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 22:25

Ніцца, знову блекаут

Що там творицця з інфраструктурою на півдні Франції, резеденте акурте?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 22:29

flyman
В підвал Шахеди і ракети не дістають?
Турбує світло у Франції?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 22:57

Він же українську пресу не читає, де є детальна інформація - тільки російську - тому і не знає нічого.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/25/7513997/
Хочеться красеню в Ніццу…
На Філіппіни вже не хоче.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 23:46

akurt

На Філіппіни вже не хоче.


Коли 11 років мрієш і уявляєш себе - це наче вже побував. 🇵🇭- ☑️
Тепер 11 років мрій про 🇫🇷

- Мрію знову поїхати до Франції!
- А ти вже був?
- Ні, вже мріяв.
Hotab
 
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  #<1 ... 2808280928102811
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