Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових?
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Додано: Нед 25 тра, 2025 20:18
Re: Еміграція, заробітчанство
Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових?
Додано: Нед 25 тра, 2025 20:52
Але Флайман повірив лише наполовину: бодягу кольнув , а бустер не став. Мабуть і без бустера спіймав сигнал 5ж філіппінського мобільного оператора.
Додано: Нед 25 тра, 2025 22:25
Ніцца, знову блекаут
Що там творицця з інфраструктурою на півдні Франції, резеденте акурте?
Додано: Нед 25 тра, 2025 22:57
Він же українську пресу не читає, де є детальна інформація - тільки російську - тому і не знає нічого.
Хочеться красеню в Ніццу…
На Філіппіни вже не хоче.
Додано: Нед 25 тра, 2025 23:46
akurt
Коли 11 років мрієш і уявляєш себе - це наче вже побував. 🇵🇭- ☑️
Тепер 11 років мрій про 🇫🇷
- Мрію знову поїхати до Франції!
- А ти вже був?
- Ні, вже мріяв.
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