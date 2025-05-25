Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2808280928102811 Додано: Нед 25 тра, 2025 20:18 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Faceless написав: Бетон написав: Бачив фільм з Бредом Піттом.

А що з нею? Бачив фільм з Бредом Піттом.А що з нею?

Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще раз Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще раз

Faceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в Києві Faceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в Києві Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових? Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових? Faceless

Модератор Повідомлень: 36148 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1488 раз. Подякували: 8209 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 20:52

хотаб ще писав, що не тільки бадяга від чумки корисна а і бустер





Але Флайман повірив лише наполовину: бодягу кольнув , а бустер не став. Мабуть і без бустера спіймав сигнал 5ж філіппінського мобільного оператора. Але Флайман повірив лише наполовину: бодягу кольнув , а бустер не став. Мабуть і без бустера спіймав сигнал 5ж філіппінського мобільного оператора. Hotab Повідомлень: 15219 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 22:25 Ніцца, знову блекаут Що там творицця з інфраструктурою на півдні Франції, резеденте акурте? flyman

Повідомлень: 39579 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2830 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 22:29 flyman

В підвал Шахеди і ракети не дістають?

Турбує світло у Франції? Hotab Повідомлень: 15219 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 22:57

https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/25/7513997/

Хочеться красеню в Ніццу…

На Філіппіни вже не хоче. Він же українську пресу не читає, де є детальна інформація - тільки російську - тому і не знає нічого.Хочеться красеню в Ніццу…На Філіппіни вже не хоче. akurt

Повідомлень: 10890 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3959 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 23:46 akurt



На Філіппіни вже не хоче.





Коли 11 років мрієш і уявляєш себе - це наче вже побував. 🇵🇭- ☑️

Тепер 11 років мрій про 🇫🇷



- Мрію знову поїхати до Франції!

- А ти вже був?

- Ні, вже мріяв. Коли 11 років мрієш і уявляєш себе - це наче вже побував. 🇵🇭- ☑️Тепер 11 років мрій про 🇫🇷- Мрію знову поїхати до Франції!- А ти вже був?- Ні, вже мріяв. Hotab Повідомлень: 15219 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2808280928102811 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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