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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 тра, 2025 02:12
Water написав: Hotab написав:
Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль! В 40+ мову вивчити можна лише через неймовірну мотивацію, десь на рівні мотивації життя/смерть. А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії))
Тітка дружини, 76 років, пів року як виїхала, вже зараз має сертифікат А2.
IMHO, головне бажання, чи у неї щелепа не та?
Якщо їй є куди повертатись, плюс там ще житло здать, то звісно нафіг нада.
А2 - это не за полгода.
Явно она учила и поддерживала по жизни.
Когда-то очень популярно было учить немецкий.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 02:25
BIGor написав: akurt написав:
Життя в австрійській столиці не дуже дешеве: оренда квартири може забирати від 800 до 1000 євро на місяць.
Комунальні платежі типові для Європи - 120-180 євро на місяць.
Перепрошую, але це не дорого, в Варшаві/Кракові стількі ж.
Фішка Відня що там повно соціального житла, якщо доведете що підходите під нього (музиканти, артисти, художники ітд нужденні) - то будете мати за умовні 200 Євро те що інші мають за 800-1000 Євро.
Так Максим плакался слезами, которые оказались крокодильими?
Каков подлец...
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Додано: Пон 26 тра, 2025 10:38
у него зп 8к ойро, он как истенный еврей плачет
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Додано: Пон 26 тра, 2025 10:47
За окупасов уже писал, все эти видео о том как страшно иметь жилье в Испании слегка преувеличены так как:
1. Единственное жилье нельзя окупировать. Тоесть 90% населения впринципе не могут пострадать от этого. Так же как и украинцы - для большинства тут хоть бы 1 дом купить.
2. Обычные дома/квартиры за 200-300к (99% жилья) в обычных домах/урбанизациях окупируют ОЧЕНЬ редко так как консьерж, охрана - сложно.
В группе риска по сути только 3 вида недвиги:
1. Жилье за 50к в супер унылых районах типа Joan XXIII (в Аликанте) где 99% жителей всякие пакистанцы и куда полиция даже днем не заезжает.
2. Фермы в ипенях, 99% из которых из серии "дети уехали 20 лет назад, родители умерли, дом стоит годами пустой и даром никому не нужен".
3. Дорогая недвига стоимостью от ляма и дороже. Ну это уже бизнес где работают професионалы, вычисляют где никто не живет, взламывают охраную систему, заселяются, и даже не скрывают того что они захватили виллу - их цель не жить в ней, а сбить с владельца по быстрому 20-30к за выезд и идти на след объект. Не приятно конечно, но врядли какой-то украинец попадет в эту категорию. Кроме Борисова конечно, но и хрен с ним, если его виллу окупируют я не буду сильно грустить.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 11:21
slonomag написав:
За окупасов уже писал, все эти видео о том как страшно иметь жилье в Испании слегка преувеличены так как:
1. Единственное жилье нельзя окупировать. Тоесть 90% населения впринципе не могут пострадать от этого. Так же как и украинцы - для большинства тут хоть бы 1 дом купить.
2. Обычные дома/квартиры за 200-300к (99% жилья) в обычных домах/урбанизациях окупируют ОЧЕНЬ редко так как консьерж, охрана - сложно.
В группе риска по сути только 3 вида недвиги:
1. Жилье за 50к в супер унылых районах типа Joan XXIII (в Аликанте) где 99% жителей всякие пакистанцы и куда полиция даже днем не заезжает.
2. Фермы в ипенях, 99% из которых из серии "дети уехали 20 лет назад, родители умерли, дом стоит годами пустой и даром никому не нужен".
3. Дорогая недвига стоимостью от ляма и дороже. Ну это уже бизнес где работают професионалы, вычисляют где никто не живет, взламывают охраную систему, заселяются, и даже не скрывают того что они захватили виллу - их цель не жить в ней, а сбить с владельца по быстрому 20-30к за выезд и идти на след объект. Не приятно конечно, но врядли какой-то украинец попадет в эту категорию. Кроме Борисова конечно, но и хрен с ним, если его виллу окупируют я не буду сильно грустить.
Единственное жилье - де? В Іспанії, ЄС, чи й в інших країнах?
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Додано: Пон 26 тра, 2025 11:50
rjkz написав: Water написав:
Тітка дружини, 76 років, пів року як виїхала, вже зараз має сертифікат А2.
IMHO, головне бажання, чи у неї щелепа не та?
Якщо їй є куди повертатись, плюс там ще житло здать, то звісно нафіг нада.
А2 - это не за полгода.
Явно она учила и поддерживала по жизни.
Когда-то очень популярно было учить немецкий.
Спитав, сказала з німецькою раніше не мала справ, АЛЕ свого часу вчила, знала, працювала з англійською. Сказала англійська більш заважає, ніж допомагає.
Постійно десь ходе на якісь місцеві заходи та події. У серпні збирається на В1.
Саме цікаве шо взнавала чи може десь працювать.
Чим завершилось- не знаю, але зараз не працює. Саме прикол, шо сказала хоче заміж, до цього замужем була років 50 назад.
Сказала повертатись ніяк не хоче.
Інша знайома, 75 років, виїхала з окупації до дочки в US влітку 2022, у неї відкрита 10-річна віза, не по програмі для українців. На курси не ходить, в них немає курсів для мігрантів, тільки школи, містечко типу село, місцевих заходів немає, репетитора онлайн наймать не хоче, англійську знає поганенько. АЛЕ... взимку пішла працювать у якійсь супермаркет(забув який саме), сказала важко, яле їй подобається, з англійської взнала ще пару слів по роботі і все. Шось їй з американського побуту нічого не подобається, сказала дуже поганий клімат, дуже хоче додому в Україну
, її будинок знищено.
Я сказав їй подавать по програмі компенсації втраченого житла, але вона не знає де й як, дочка шось теж не дуже в цьому плані допомагає.
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