Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2808280928102811 Додано: Пон 26 тра, 2025 02:12 Water написав: Hotab написав: Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль! В 40+ мову вивчити можна лише через неймовірну мотивацію, десь на рівні мотивації життя/смерть. А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії)) Так це кілька років зусиль!! Шалених зусиль! В 40+ мову вивчити можна лише через неймовірну мотивацію, десь на рівні мотивації життя/смерть. А тут таке питання не стоїть взагалі, вона ще навіть не звикла до нових кратно більших доходів, вона в ейфорії))

Тітка дружини, 76 років, пів року як виїхала, вже зараз має сертифікат А2.

IMHO, головне бажання, чи у неї щелепа не та?

Якщо їй є куди повертатись, плюс там ще житло здать, то звісно нафіг нада. Тітка дружини, 76 років, пів року як виїхала, вже зараз має сертифікат А2.IMHO, головне бажання, чи у неї щелепа не та?Якщо їй є куди повертатись, плюс там ще житло здать, то звісно нафіг нада.



А2 - это не за полгода.

Явно она учила и поддерживала по жизни.

Когда-то очень популярно было учить немецкий. А2 - это не за полгода.Явно она учила и поддерживала по жизни.Когда-то очень популярно было учить немецкий. rjkz

Повідомлень: 17425 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8595 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 02:25 BIGor написав: akurt написав: Життя в австрійській столиці не дуже дешеве: оренда квартири може забирати від 800 до 1000 євро на місяць.

Комунальні платежі типові для Європи - 120-180 євро на місяць. Життя в австрійській столиці не дуже дешеве:Комунальні платежі типові для Європи - 120-180 євро на місяць.

Перепрошую, але це не дорого, в Варшаві/Кракові стількі ж.

Фішка Відня що там повно соціального житла, якщо доведете що підходите під нього (музиканти, артисти, художники ітд нужденні) - то будете мати за умовні 200 Євро те що інші мають за 800-1000 Євро. Перепрошую, але це не дорого, в Варшаві/Кракові стількі ж.Фішка Відня що там повно соціального житла, якщо доведете що підходите під нього (музиканти, артисти, художники ітд нужденні) - то будете мати за умовні 200 Євро те що інші мають за 800-1000 Євро.



Так Максим плакался слезами, которые оказались крокодильими?

Каков подлец... Так Максим плакался слезами, которые оказались крокодильими?Каков подлец... rjkz

Повідомлень: 17425 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8595 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 10:38 Re: Еміграція, заробітчанство у него зп 8к ойро, он как истенный еврей плачет Олежан Повідомлень: 1387 З нами з: 01.12.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 10:47 Re: Еміграція, заробітчанство За окупасов уже писал, все эти видео о том как страшно иметь жилье в Испании слегка преувеличены так как:



1. Единственное жилье нельзя окупировать. Тоесть 90% населения впринципе не могут пострадать от этого. Так же как и украинцы - для большинства тут хоть бы 1 дом купить.

2. Обычные дома/квартиры за 200-300к (99% жилья) в обычных домах/урбанизациях окупируют ОЧЕНЬ редко так как консьерж, охрана - сложно.



В группе риска по сути только 3 вида недвиги:



1. Жилье за 50к в супер унылых районах типа Joan XXIII (в Аликанте) где 99% жителей всякие пакистанцы и куда полиция даже днем не заезжает.



2. Фермы в ипенях, 99% из которых из серии "дети уехали 20 лет назад, родители умерли, дом стоит годами пустой и даром никому не нужен".



3. Дорогая недвига стоимостью от ляма и дороже. Ну это уже бизнес где работают професионалы, вычисляют где никто не живет, взламывают охраную систему, заселяются, и даже не скрывают того что они захватили виллу - их цель не жить в ней, а сбить с владельца по быстрому 20-30к за выезд и идти на след объект. Не приятно конечно, но врядли какой-то украинец попадет в эту категорию. Кроме Борисова конечно, но и хрен с ним, если его виллу окупируют я не буду сильно грустить. slonomag Повідомлень: 671 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 177 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 11:21 slonomag написав: За окупасов уже писал, все эти видео о том как страшно иметь жилье в Испании слегка преувеличены так как:



1. Единственное жилье нельзя окупировать. Тоесть 90% населения впринципе не могут пострадать от этого. Так же как и украинцы - для большинства тут хоть бы 1 дом купить.

2. Обычные дома/квартиры за 200-300к (99% жилья) в обычных домах/урбанизациях окупируют ОЧЕНЬ редко так как консьерж, охрана - сложно.



В группе риска по сути только 3 вида недвиги:



1. Жилье за 50к в супер унылых районах типа Joan XXIII (в Аликанте) где 99% жителей всякие пакистанцы и куда полиция даже днем не заезжает.



2. Фермы в ипенях, 99% из которых из серии "дети уехали 20 лет назад, родители умерли, дом стоит годами пустой и даром никому не нужен".



3. Дорогая недвига стоимостью от ляма и дороже. Ну это уже бизнес где работают професионалы, вычисляют где никто не живет, взламывают охраную систему, заселяются, и даже не скрывают того что они захватили виллу - их цель не жить в ней, а сбить с владельца по быстрому 20-30к за выезд и идти на след объект. Не приятно конечно, но врядли какой-то украинец попадет в эту категорию. Кроме Борисова конечно, но и хрен с ним, если его виллу окупируют я не буду сильно грустить. За окупасов уже писал, все эти видео о том как страшно иметь жилье в Испании слегка преувеличены так как:1. Единственное жилье нельзя окупировать. Тоесть 90% населения впринципе не могут пострадать от этого. Так же как и украинцы - для большинства тут хоть бы 1 дом купить.2. Обычные дома/квартиры за 200-300к (99% жилья) в обычных домах/урбанизациях окупируют ОЧЕНЬ редко так как консьерж, охрана - сложно.В группе риска по сути только 3 вида недвиги:1. Жилье за 50к в супер унылых районах типа Joan XXIII (в Аликанте) где 99% жителей всякие пакистанцы и куда полиция даже днем не заезжает.2. Фермы в ипенях, 99% из которых из серии "дети уехали 20 лет назад, родители умерли, дом стоит годами пустой и даром никому не нужен".3. Дорогая недвига стоимостью от ляма и дороже. Ну это уже бизнес где работают професионалы, вычисляют где никто не живет, взламывают охраную систему, заселяются, и даже не скрывают того что они захватили виллу - их цель не жить в ней, а сбить с владельца по быстрому 20-30к за выезд и идти на след объект. Не приятно конечно, но врядли какой-то украинец попадет в эту категорию. Кроме Борисова конечно, но и хрен с ним, если его виллу окупируют я не буду сильно грустить.

Единственное жилье - де? В Іспанії, ЄС, чи й в інших країнах? Единственное жилье - де? В Іспанії, ЄС, чи й в інших країнах? gonchik74

Повідомлень: 990 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 11:50 rjkz написав: Water написав: Тітка дружини, 76 років, пів року як виїхала, вже зараз має сертифікат А2.

IMHO, головне бажання, чи у неї щелепа не та?

Якщо їй є куди повертатись, плюс там ще житло здать, то звісно нафіг нада. Тітка дружини, 76 років, пів року як виїхала, вже зараз має сертифікат А2.IMHO, головне бажання, чи у неї щелепа не та?Якщо їй є куди повертатись, плюс там ще житло здать, то звісно нафіг нада.

А2 - это не за полгода.

Явно она учила и поддерживала по жизни.

Когда-то очень популярно было учить немецкий. А2 - это не за полгода.Явно она учила и поддерживала по жизни.Когда-то очень популярно было учить немецкий.

Спитав, сказала з німецькою раніше не мала справ, АЛЕ свого часу вчила, знала, працювала з англійською. Сказала англійська більш заважає, ніж допомагає.

Постійно десь ходе на якісь місцеві заходи та події. У серпні збирається на В1. Саме цікаве шо взнавала чи може десь працювать. Чим завершилось- не знаю, але зараз не працює. Саме прикол, шо сказала хоче заміж, до цього замужем була років 50 назад. Сказала повертатись ніяк не хоче.



Інша знайома, 75 років, виїхала з окупації до дочки в US влітку 2022, у неї відкрита 10-річна віза, не по програмі для українців. На курси не ходить, в них немає курсів для мігрантів, тільки школи, містечко типу село, місцевих заходів немає, репетитора онлайн наймать не хоче, англійську знає поганенько. АЛЕ... взимку пішла працювать у якійсь супермаркет(забув який саме), сказала важко, яле їй подобається, з англійської взнала ще пару слів по роботі і все. Шось їй з американського побуту нічого не подобається, сказала дуже поганий клімат, дуже хоче додому в Україну, її будинок знищено.

Я сказав їй подавать по програмі компенсації втраченого житла, але вона не знає де й як, дочка шось теж не дуже в цьому плані допомагає. Спитав, сказала з німецькою раніше не мала справ, АЛЕ свого часу вчила, знала, працювала з англійською. Сказала англійська більш заважає, ніж допомагає.Постійно десь ходе на якісь місцеві заходи та події. У серпні збирається на В1.Саме цікаве шо взнавала чи може десь працювать.Чим завершилось- не знаю, але зараз не працює. Саме прикол, шо сказала хоче заміж, до цього замужем була років 50 назад.Сказала повертатись ніяк не хоче.Інша знайома, 75 років, виїхала з окупації до дочки в US влітку 2022, у неї відкрита 10-річна віза, не по програмі для українців. На курси не ходить, в них немає курсів для мігрантів, тільки школи, містечко типу село, місцевих заходів немає, репетитора онлайн наймать не хоче, англійську знає поганенько. АЛЕ... взимку пішла працювать у якійсь супермаркет(забув який саме), сказала важко, яле їй подобається, з англійської взнала ще пару слів по роботі і все. Шось їй з американського побуту нічого не подобається, сказала дуже поганий клімат, дуже хоче, її будинок знищено.Я сказав їй подавать по програмі компенсації втраченого житла, але вона не знає де й як, дочка шось теж не дуже в цьому плані допомагає. Water Повідомлень: 3045 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2808280928102811 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор