News from Canada

(або сама правдива історія Еміграції та Заробітчанства)





1. Ми купуємо тільки найнеобхідніше. Один раз зайшла після роботи в магазин, голодна і під гіпнозом: мінус 70 доларів на смакоти. Пожаліла що купила.

Навіть не уявляю, скільки кілограмів смаколиків/солодощів можна придбати за один раз на 45 євро (приблизно 70 CAD) у Німеччині. Наприклад, минулого тижня Toffifee по 0,99 за 125 гр упаковку, Milka pralinen 1.79 за 110 гр.

Та легко! Та легко!

Блинчики с икрой и форелью и пицца с элитными дор блю сырами? Блинчики с икрой и форелью и пицца с элитными дор блю сырами? барабашов

А що з нею? Бачив фільм з Бредом Піттом.А що з нею?

Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще раз

Faceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в Києві Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще разFaceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в Києві Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових? Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових?

те кто не дожил до хеппиенда - им рассказать уже нечего я так понимаю это история с хеппиендомте кто не дожил до хеппиенда - им рассказать уже нечего

Я не думаю, що історія з happy end.

За цей час два рази чоловік поривався купити квитки та тікати з Канади.

Обидва рази жінка відмовила - бо боялася залишитися в чужій країні одна з двома дітьми.

Тепер стала на ноги майже міцно і жалкує, що не відправила того телепня до мами та тата (пенсіонерів).

Сильно жалкує - реально перетворився на ледачій непотріб. Вже сини питають у тата, коли його відправлять додому…



Але позитив: ось ше декілька фраз, щоби зрозуміти:

«Тому повертатись додому і не хочеться. Ми тут на мою мінімалку і на половину мінімалки, що чоловік заробляє (таксує), живемо краще ніж жили вдома.

Єдине: відпочинок, послуги якісь, кудись сходити це дорого. З дітьми з дому вийшов у вихідний рахуй мінус 100 доларів.

Хочу старшого на курси програмування записати, надто він розумний, може почне гроші заробляти через пару років 😁 вся надія на нього…»



P.S. Моя думка: нехай живуть в Канаді - заради дітей. Де б вони ще знайшли чисту пристойну цікаву школу з безкоштовним навчанням?

Молодший син в школі вчить дві мови: англійську та французьку. Все це безкоштовно.

Попитайте приятелів чи учасників форуму, скільки вони платять за всіляких репетиторів та всілякі псевдо ліцеї по 5 000€ за рік.

Старшому 14, через три роки можливо вже буде вступати до університету. Ось вам і перспектива.

те кто не дожил до хеппиенда - им рассказать уже нечего я так понимаю это история с хеппиендомте кто не дожил до хеппиенда - им рассказать уже нечего

Я не думаю, що історія з happy end.

За цей час два рази чоловік поривався купити квитки та тікати з Канади.

Обидва рази жінка відмовила - бо боялася залишитися в чужій країні одна з двома дітьми.

Тепер стала на ноги майже міцно і жалкує, що не відправила того телепня до мами та тата (пенсіонерів).

Сильно жалкує - реально перетворився на ледачій непотріб. Вже сини питають у тата, коли його відправлять додому…



Але позитив: ось ше декілька фраз, щоби зрозуміти:

«Тому повертатись додому і не хочеться. Ми тут на мою мінімалку і на половину мінімалки, що чоловік заробляє (таксує), живемо краще ніж жили вдома.

Єдине: відпочинок, послуги якісь, кудись сходити це дорого. З дітьми з дому вийшов у вихідний рахуй мінус 100 доларів.

Та легко! Та легко!

Блинчики с икрой и форелью и пицца с элитными дор блю сырами? Блинчики с икрой и форелью и пицца с элитными дор блю сырами?

не понял.

он же работает.

50-60% мигрантов таксуют или дордєш



или она бумала что он там станет олигархом?

не понял.

он же работает.

50-60% мигрантов таксуют или дордєш



или она бумала что он там станет олигархом?

Вероятно, она считает, что муж должен увеличить время таксовки на 3-4-5-6-7-8 часов...

News from Canada

(або сама правдива історія Еміграції та Заробітчанства)



1. Ми купуємо тільки найнеобхідніше. Один раз зайшла після роботи в магазин, голодна і під гіпнозом: мінус 70 доларів на смакоти. Пожаліла що купила.

Та легко! Та легко!

Звісно, купити щось подорожче завжди можна, просто мова йшла про родину яка "купує тільки найнеобхідніше".

Постійно десь ходе на якісь місцеві заходи та події. У серпні збирається на В1. Саме цікаве шо взнавала чи може десь працювать. Чим завершилось- не знаю, але зараз не працює. Саме прикол, шо сказала хоче заміж, до цього замужем була років 50 назад. Сказала повертатись ніяк не хоче.



Інша знайома, 75 років, виїхала з окупації до дочки в US влітку 2022, у неї відкрита 10-річна віза, не по програмі для українців. На курси не ходить, в них немає курсів для мігрантів, тільки школи, містечко типу село, місцевих заходів немає, репетитора онлайн наймать не хоче, англійську знає поганенько. АЛЕ... взимку пішла працювать у якійсь супермаркет(забув який саме), сказала важко, яле їй подобається, з англійської взнала ще пару слів по роботі і все. Шось їй з американського побуту нічого не подобається, сказала дуже поганий клімат, дуже хоче додому в Україну, її будинок знищено.

1. Я когда-то тут на курсах познакомился с мужиком, он после немецкого учил Инглиш - дикий немецкий акцент получался, но это не помешало ему работать на инженерной позиции.

2. Вопрос - в США приехала по воссоединению или по турвизе?

насчет того, что все не нравится - это закономерно. Есть психологические периоды адаптации при эмиграции. Я не помню последовательности и сроков, но там есть и эйфория и депрессия. Считается, что психологическая адаптация занимает 1-2, реже 3 года. Знал несколько человек, которые не смогли психологически адаптироваться. Одни, очень пожилая пара, вернулись когда-то в Киев. Вторые, тоже пенсионного возраста, не вернулись, но все время жаловались.

Хотя, это скорее исключения из правил. Знаю очень много людей, приехавших в пенсионном и предпенсионном (не путать с моим "предпенсионным" ) возрастом, которые абсолютно нормально втянулись в новую жизнь.

