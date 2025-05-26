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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 тра, 2025 18:34
Олежан написав: akurt написав:
чоловік заробляє (таксує)
не понял.
он же работает.
50-60% мигрантов таксуют или дордєш
или она бумала что он там станет олигархом?
ну это проблема уже в бабе
За 2024 год мав 1 (один) місяць роботи.
Якщо це «проблема уже в бабе» - то я мовчу.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 18:41
Victor8 написав: Олежан написав: akurt написав:
чоловік заробляє (таксує)
не понял.
он же работает.
50-60% мигрантов таксуют или дордєш
или она бумала что он там станет олигархом?
ну это проблема уже в бабе
Вероятно, она считает, что муж должен увеличить время таксовки на 3-4-5-6-7-8 часов...
Плюс к тому времени, которое он уже работает
В основному бухає та палить дешеві цигарки, які купує у індусів по 3,5С$.
Таксує зараз не більше трьох годин на добу.
Це єдина робота у батька двох дітей.
Просто і не намагається щось шукати.
Щось в мене сумніви, що учасники форуму ведуть саме таку активну роботу в себе.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 19:28
slonomag написав:
За окупасов уже писал, все эти видео о том как страшно иметь жилье в Испании слегка преувеличены
так как:
1. Единственное жилье нельзя окупировать. Тоесть 90% населения впринципе не могут пострадать от этого. Так же как и украинцы - для большинства тут хоть бы 1 дом купить.
2. Обычные дома/квартиры за 200-300к (99% жилья) в обычных домах/урбанизациях окупируют ОЧЕНЬ редко так как консьерж, охрана - сложно.
В группе риска по сути только 3 вида недвиги:
1. Жилье за 50к в супер унылых районах типа Joan XXIII (в Аликанте) где 99% жителей всякие пакистанцы и куда полиция даже днем не заезжает.
2. Фермы в ипенях, 99% из которых из серии "дети уехали 20 лет назад, родители умерли, дом стоит годами пустой и даром никому не нужен".
3. Дорогая недвига стоимостью от ляма и дороже. Ну это уже бизнес где работают професионалы, вычисляют где никто не живет, взламывают охраную систему, заселяются, и даже не скрывают того что они захватили виллу - их цель не жить в ней, а сбить с владельца по быстрому 20-30к за выезд и идти на след объект. Не приятно конечно, но врядли какой-то украинец попадет в эту категорию. Кроме Борисова конечно, но и хрен с ним, если его виллу окупируют я не буду сильно грустить.
На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?
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Додано: Пон 26 тра, 2025 19:39
BIGor написав:
На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?
В кожної країни свої норми. Для мене, наприклад, як дикість виглядають обмеження на здачу приватної власності в оренду і взагалі обмеження на використання приватної власності на свій розсуд, але емігрантам доводиться підлаштовуватись і шукати шпарини в правилах.
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