Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2811281228132814> Додано: Пон 26 тра, 2025 18:34 Олежан написав: akurt написав: чоловік заробляє (таксує) чоловік заробляє (таксує)



не понял.

он же работает.

50-60% мигрантов таксуют или дордєш



или она бумала что он там станет олигархом?

ну это проблема уже в бабе не понял.он же работает.50-60% мигрантов таксуют или дордєшили она бумала что он там станет олигархом?ну это проблема уже в бабе

За 2024 год мав 1 (один) місяць роботи.

Якщо це «проблема уже в бабе» - то я мовчу. За 2024 год мав 1 (один) місяць роботи.Якщо це «проблема уже в бабе» - то я мовчу. akurt

Повідомлень: 10893 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 18:41 Victor8 написав: Олежан написав: akurt написав: чоловік заробляє (таксує) чоловік заробляє (таксує)



не понял.

он же работает.

50-60% мигрантов таксуют или дордєш



или она бумала что он там станет олигархом?

ну это проблема уже в бабе не понял.он же работает.50-60% мигрантов таксуют или дордєшили она бумала что он там станет олигархом?ну это проблема уже в бабе

Вероятно, она считает, что муж должен увеличить время таксовки на 3-4-5-6-7-8 часов...

Плюс к тому времени, которое он уже работает Вероятно, она считает, что муж должен увеличить время таксовки на 3-4-5-6-7-8 часов...Плюс к тому времени, которое он уже работает

В основному бухає та палить дешеві цигарки, які купує у індусів по 3,5С$.

Таксує зараз не більше трьох годин на добу.

Це єдина робота у батька двох дітей.

Просто і не намагається щось шукати.



Щось в мене сумніви, що учасники форуму ведуть саме таку активну роботу в себе. В основному бухає та палить дешеві цигарки, які купує у індусів по 3,5С$.Таксує зараз не більше трьох годин на добу.Це єдина робота у батька двох дітей.Просто і не намагається щось шукати.Щось в мене сумніви, що учасники форуму ведуть саме таку активну роботу в себе. akurt

Повідомлень: 10893 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 19:28 slonomag написав: За окупасов уже писал, все эти видео о том как страшно иметь жилье в Испании слегка преувеличены так как:



1. Единственное жилье нельзя окупировать. Тоесть 90% населения впринципе не могут пострадать от этого. Так же как и украинцы - для большинства тут хоть бы 1 дом купить.

2. Обычные дома/квартиры за 200-300к (99% жилья) в обычных домах/урбанизациях окупируют ОЧЕНЬ редко так как консьерж, охрана - сложно.



В группе риска по сути только 3 вида недвиги:



1. Жилье за 50к в супер унылых районах типа Joan XXIII (в Аликанте) где 99% жителей всякие пакистанцы и куда полиция даже днем не заезжает.



2. Фермы в ипенях, 99% из которых из серии "дети уехали 20 лет назад, родители умерли, дом стоит годами пустой и даром никому не нужен".



3. Дорогая недвига стоимостью от ляма и дороже. Ну это уже бизнес где работают професионалы, вычисляют где никто не живет, взламывают охраную систему, заселяются, и даже не скрывают того что они захватили виллу - их цель не жить в ней, а сбить с владельца по быстрому 20-30к за выезд и идти на след объект. Не приятно конечно, но врядли какой-то украинец попадет в эту категорию. Кроме Борисова конечно, но и хрен с ним, если его виллу окупируют я не буду сильно грустить. За окупасов уже писал, все эти видео о том как страшно иметь жилье в Испаниитак как:1. Единственное жилье нельзя окупировать. Тоесть 90% населения впринципе не могут пострадать от этого. Так же как и украинцы - для большинства тут хоть бы 1 дом купить.2. Обычные дома/квартиры за 200-300к (99% жилья) в обычных домах/урбанизациях окупируют ОЧЕНЬ редко так как консьерж, охрана - сложно.В группе риска по сути только 3 вида недвиги:1. Жилье за 50к в супер унылых районах типа Joan XXIII (в Аликанте) где 99% жителей всякие пакистанцы и куда полиция даже днем не заезжает.2. Фермы в ипенях, 99% из которых из серии "дети уехали 20 лет назад, родители умерли, дом стоит годами пустой и даром никому не нужен".3. Дорогая недвига стоимостью от ляма и дороже. Ну это уже бизнес где работают професионалы, вычисляют где никто не живет, взламывают охраную систему, заселяются, и даже не скрывают того что они захватили виллу - их цель не жить в ней, а сбить с владельца по быстрому 20-30к за выезд и идти на след объект. Не приятно конечно, но врядли какой-то украинец попадет в эту категорию. Кроме Борисова конечно, но и хрен с ним, если его виллу окупируют я не буду сильно грустить.

На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану? На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану? BIGor

Повідомлень: 9934 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1436 раз. Подякували: 1849 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 19:39 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану? На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?

В кожної країни свої норми. Для мене, наприклад, як дикість виглядають обмеження на здачу приватної власності в оренду і взагалі обмеження на використання приватної власності на свій розсуд, але емігрантам доводиться підлаштовуватись і шукати шпарини в правилах. В кожної країни свої норми. Для мене, наприклад, як дикість виглядають обмеження на здачу приватної власності в оренду і взагалі обмеження на використання приватної власності на свій розсуд, але емігрантам доводиться підлаштовуватись і шукати шпарини в правилах. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5402 З нами з: 29.07.22 Подякував: 856 раз. Подякували: 626 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 20:45 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану? На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?

Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан. Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан. slonomag Повідомлень: 676 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 20:49 Бетон написав: Faceless написав: Бетон написав: Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще раз

Faceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в Києві Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще разFaceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в Києві Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових? Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових?

там, де тепло. де пиво тече як вино, де красиві тьолки вьються як мухи біля кльових мужиків. а від заходу до світанку грає heavy metall там, де тепло. де пиво тече як вино, де красиві тьолки вьються як мухи біля кльових мужиків. а від заходу до світанку грає heavy metall



От заката до рассвета? От заката до рассвета? rjkz

Повідомлень: 17431 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8596 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 20:49 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану? На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?

В кожної країни свої норми. Для мене, наприклад, як дикість виглядають обмеження на здачу приватної власності в оренду і взагалі обмеження на використання приватної власності на свій розсуд, але емігрантам доводиться підлаштовуватись і шукати шпарини в правилах. В кожної країни свої норми. Для мене, наприклад, як дикість виглядають обмеження на здачу приватної власності в оренду і взагалі обмеження на використання приватної власності на свій розсуд, але емігрантам доводиться підлаштовуватись і шукати шпарини в правилах.

Как говорится, нечего ходить со своим уставом в чужой монастырь. Есть правила - не нравится, не приезжай. Что сложного-то?



Запрет на сдачу недвиги в краткосрочную аренду достаточно частое явление. Во многих странах. Хз насколько он обоснован - есть свои +/-. Как говорится, нечего ходить со своим уставом в чужой монастырь. Есть правила - не нравится, не приезжай. Что сложного-то?Запрет на сдачу недвиги в краткосрочную аренду достаточно частое явление. Во многих странах. Хз насколько он обоснован - есть свои +/-. slonomag Повідомлень: 676 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 20:59 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану? На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?

В кожної країни свої норми. Для мене, наприклад, як дикість виглядають обмеження на здачу приватної власності в оренду і взагалі обмеження на використання приватної власності на свій розсуд, але емігрантам доводиться підлаштовуватись і шукати шпарини в правилах. В кожної країни свої норми. Для мене, наприклад, як дикість виглядають обмеження на здачу приватної власності в оренду і взагалі обмеження на використання приватної власності на свій розсуд, але емігрантам доводиться підлаштовуватись і шукати шпарини в правилах.

Как говорится, нечего ходить со своим уставом в чужой монастырь. Есть правила - не нравится, не приезжай. Что сложного-то?



Запрет на сдачу недвиги в краткосрочную аренду достаточно частое явление. Во многих странах. Хз насколько он обоснован - есть свои +/-. Как говорится, нечего ходить со своим уставом в чужой монастырь. Есть правила - не нравится, не приезжай. Что сложного-то?Запрет на сдачу недвиги в краткосрочную аренду достаточно частое явление. Во многих странах. Хз насколько он обоснован - есть свои +/-.



Там в том видео, есть момент о сломанной ноге (или спине) окупасом в бассейне.

Такая-же фигня в НЙ. Даже если сквоттер или теннант, который не платит годами, что-то себе повредит и притянет, что это собственник жилья виноват, то бедный собственник.

И опять-же, где-то в Техасе, скажем, собственник просто пристрелит залезшего к нему в дом сквоттера, а в НЙ сквоттер, если начнет стрелять, то собственику самое лучшее - убежать и вызвать полицию. И даже не думать об ответных действиях кроме подачи в суд. Там в том видео, есть момент о сломанной ноге (или спине) окупасом в бассейне.Такая-же фигня в НЙ. Даже если сквоттер или теннант, который не платит годами, что-то себе повредит и притянет, что это собственник жилья виноват, то бедный собственник.И опять-же, где-то в Техасе, скажем, собственник просто пристрелит залезшего к нему в дом сквоттера, а в НЙ сквоттер, если начнет стрелять, то собственику самое лучшее - убежать и вызвать полицию. И даже не думать об ответных действиях кроме подачи в суд. rjkz

Повідомлень: 17431 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8596 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 21:48 rjkz написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав:

Там в том видео, есть момент о сломанной ноге (или спине) окупасом в бассейне.

Такая-же фигня в НЙ. Даже если сквоттер или теннант, который не платит годами, что-то себе повредит и притянет, что это собственник жилья виноват, то бедный собственник.

И опять-же, где-то в Техасе, скажем, собственник просто пристрелит залезшего к нему в дом сквоттера, а в НЙ сквоттер, если начнет стрелять, то собственику самое лучшее - убежать и вызвать полицию. И даже не думать об ответных действиях кроме подачи в суд. Там в том видео, есть момент о сломанной ноге (или спине) окупасом в бассейне.Такая-же фигня в НЙ. Даже еслиили, который не платит годами, что-то себе повредит и притянет, что это собственник жилья виноват, то бедный собственник.И опять-же, где-то в Техасе, скажем, собственник просто пристрелит залезшего к нему в дом сквоттера, а в НЙ сквоттер, если начнет стрелять, то собственику самое лучшее - убежать и вызвать полицию. И даже не думать об ответных действиях кроме подачи в суд.

Ти на україномовному форумі , НА Україні Ти на україномовному форумі , НА Україні Vadim_

Повідомлень: 3797 З нами з: 23.05.14 Подякував: 614 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 21:59 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану? На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?

В кожної країни свої норми. Для мене, наприклад, як дикість виглядають обмеження на здачу приватної власності в оренду і взагалі обмеження на використання приватної власності на свій розсуд, але емігрантам доводиться підлаштовуватись і шукати шпарини в правилах. В кожної країни свої норми. Для мене, наприклад, як дикість виглядають обмеження на здачу приватної власності в оренду і взагалі обмеження на використання приватної власності на свій розсуд, але емігрантам доводиться підлаштовуватись і шукати шпарини в правилах.

Как говорится, нечего ходить со своим уставом в чужой монастырь. Есть правила - не нравится, не приезжай. Что сложного-то?



Запрет на сдачу недвиги в краткосрочную аренду достаточно частое явление. Во многих странах. Хз насколько он обоснован - есть свои +/-. Как говорится, нечего ходить со своим уставом в чужой монастырь. Есть правила - не нравится, не приезжай. Что сложного-то?Запрет на сдачу недвиги в краткосрочную аренду достаточно частое явление. Во многих странах. Хз насколько он обоснован - есть свои +/-.

А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній? А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній? Vadim_

Повідомлень: 3797 З нами з: 23.05.14 Подякував: 614 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2811281228132814> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор