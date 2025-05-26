Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2811281228132814 Додано: Пон 26 тра, 2025 22:08 slonomag написав: BIGor написав: На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану? На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?

Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан. Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан.

В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності. В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності. BIGor

Повідомлень: 9934 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1436 раз. Подякували: 1849 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 22:45 Re: Еміграція, заробітчанство Vadim_ написав: А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній? А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній?

Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей. Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей. slonomag Повідомлень: 676 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 22:56 rjkz написав: Бетон написав: Faceless написав: Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових? Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових?

там, де тепло. де пиво тече як вино, де красиві тьолки вьються як мухи біля кльових мужиків. а від заходу до світанку грає heavy metall там, де тепло. де пиво тече як вино, де красиві тьолки вьються як мухи біля кльових мужиків. а від заходу до світанку грає heavy metall



От заката до рассвета? От заката до рассвета?

Где ты там услышал Хэви-металл?

Хотя вдуть 29ти летнюю Салму было б за счастье

У нас в институте таких девок не было. Где ты там услышал Хэви-металл?Хотя вдуть 29ти летнюю Салму было б за счастьеУ нас в институте таких девок не было. барабашов

Повідомлень: 5097 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 22:57 BIGor написав: slonomag написав: BIGor написав: На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану? На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?

Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан. Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан.

В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності. В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності.

Ну так а сквоттеры что делают? Так же врываются в чужие помещения и живут в них не имея на это права. Это ведь не тенанты, которые сняли его и не платят. Ну так а сквоттеры что делают? Так же врываются в чужие помещения и живут в них не имея на это права. Это ведь не тенанты, которые сняли его и не платят. slonomag Повідомлень: 676 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 00:22 барабашов написав: Хотя вдуть 29ти летнюю Салму было б за счастье

У нас в институте таких девок не было. Хотя вдуть 29ти летнюю Салму было б за счастьеУ нас в институте таких девок не было.

Добре що був фізрук.



Добре що був фізрук. Hotab Повідомлень: 15228 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2811281228132814 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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