RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2811281228132814
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:08

  slonomag написав:
  BIGor написав:На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?

Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан.

В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9934
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1436 раз.
Подякували: 1849 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  Vadim_ написав:А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній?

Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей.
slonomag
 
Повідомлень: 676
З нами з: 23.11.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:56

  rjkz написав:
  Бетон написав:
  Faceless написав:Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових?

там, де тепло. де пиво тече як вино, де красиві тьолки вьються як мухи біля кльових мужиків. а від заходу до світанку грає heavy metall


От заката до рассвета?

Где ты там услышал Хэви-металл?
Хотя вдуть 29ти летнюю Салму было б за счастье
У нас в институте таких девок не было.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:57

  BIGor написав:
  slonomag написав:
  BIGor написав:На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?

Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан.

В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності.

Ну так а сквоттеры что делают? Так же врываются в чужие помещения и живут в них не имея на это права. Это ведь не тенанты, которые сняли его и не платят.
slonomag
 
Повідомлень: 676
З нами з: 23.11.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 00:22

  барабашов написав:Хотя вдуть 29ти летнюю Салму было б за счастье
У нас в институте таких девок не было.

Добре що був фізрук.

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 15228
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2399 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
  #<1 ... 2811281228132814
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4092)
27.05.2025 01:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.