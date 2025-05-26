Еміграція, заробітчанство
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 тра, 2025 22:08
slonomag написав: BIGor написав:
На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?
Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан.
В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності.
BIGor
Повідомлень: 9934
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1436 раз.
Подякували: 1849 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 тра, 2025 22:45
Vadim_ написав:
А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній?
Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей.
slonomag
Повідомлень: 676
З нами з: 23.11.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 179 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 26 тра, 2025 22:56
rjkz написав: Бетон написав: Faceless написав:
Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових?
там, де тепло. де пиво тече як вино, де красиві тьолки вьються як мухи біля кльових мужиків. а від заходу до світанку грає heavy metall
От заката до рассвета?
Где ты там услышал Хэви-металл?
Хотя вдуть 29ти летнюю Салму было б за счастье
У нас в институте таких девок не было.
барабашов
Повідомлень: 5097
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 356 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 тра, 2025 22:57
BIGor написав: slonomag написав: BIGor написав:
На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?
Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан.
В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності.
Ну так а сквоттеры что делают? Так же врываются в чужие помещения и живут в них не имея на это права. Это ведь не тенанты, которые сняли его и не платят.
slonomag
Повідомлень: 676
З нами з: 23.11.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 179 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 27 тра, 2025 00:22
барабашов написав:
Хотя вдуть 29ти летнюю Салму было б за счастье
У нас в институте таких девок не было.
Добре що був фізрук.
Hotab
Повідомлень: 15228
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2399 раз.
Профіль
3
3
2
+ Додати тему
Відповісти на тему