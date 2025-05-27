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Water написав:Спитав, сказала з німецькою раніше не мала справ, АЛЕ свого часу вчила, знала, працювала з англійською. Сказала англійська більш заважає, ніж допомагає. Постійно десь ходе на якісь місцеві заходи та події. У серпні збирається на В1. Саме цікаве шо взнавала чи може десь працювать. Чим завершилось- не знаю, але зараз не працює. Саме прикол, шо сказала хоче заміж, до цього замужем була років 50 назад. Сказала повертатись ніяк не хоче.
Інша знайома, 75 років, виїхала з окупації до дочки в US влітку 2022, у неї відкрита 10-річна віза, не по програмі для українців. На курси не ходить, в них немає курсів для мігрантів, тільки школи, містечко типу село, місцевих заходів немає, репетитора онлайн наймать не хоче, англійську знає поганенько. АЛЕ... взимку пішла працювать у якійсь супермаркет(забув який саме), сказала важко, яле їй подобається, з англійської взнала ще пару слів по роботі і все. Шось їй з американського побуту нічого не подобається, сказала дуже поганий клімат, дуже хоче додому в Україну, її будинок знищено. Я сказав їй подавать по програмі компенсації втраченого житла, але вона не знає де й як, дочка шось теж не дуже в цьому плані допомагає.
1. Я когда-то тут на курсах познакомился с мужиком, он после немецкого учил Инглиш - дикий немецкий акцент получался, но это не помешало ему работать на инженерной позиции. 2. Вопрос - в США приехала по воссоединению или по турвизе? насчет того, что все не нравится - это закономерно. Есть психологические периоды адаптации при эмиграции. Я не помню последовательности и сроков, но там есть и эйфория и депрессия. Считается, что психологическая адаптация занимает 1-2, реже 3 года. Знал несколько человек, которые не смогли психологически адаптироваться. Одни, очень пожилая пара, вернулись когда-то в Киев. Вторые, тоже пенсионного возраста, не вернулись, но все время жаловались. Хотя, это скорее исключения из правил. Знаю очень много людей, приехавших в пенсионном и предпенсионном (не путать с моим "предпенсионным" ) возрастом, которые абсолютно нормально втянулись в новую жизнь. Я больше скажу, мы были в США как туристы несколько раз до эмиграции. И в первый раз вообще не зашло. Но потом с каждым следующим разом понемногу привыкали. В первый раз, когда я был в США, знания Инглиша были НОЛЬ (абсолютный. Ни алфавита ни счета ни отдельных слов. Вообще ничего), и для туриста это нормально. Трудно выучить все языки мира. Но НЙ - город иммигрантов, и среди них вычислить туриста сложно. Естественно иммигрант с таким "уровнем" Инглища вызывал раздражение у окружающих. Ну и были ситуации неприятные. Когда ты ориентируещься уже в новой обстановке и можешь коммуницировать, то отношение совершенно другое - ты уже почти "свой". А когда втягиваешься - работа, жилье (пусть арендное), дети в школах и тд, то все вроде и норм. Человек ко всему привыкает. И к хорошему и к плохому. А потом уже старое забывается и трудно сказать где лучше, а где хуже. Остаются показатели уровня жизни, уровня обеспечения безопасности, медицины, образования и тд.
Главный уровень, сколько зарабатываешь а не сколько стоит жить, разница
Vadim_ написав:А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній?
Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей.
Справа не в сусідах. Короткострокова оренда вимагає зусиль на адміністрування. Орендодавці тим заморочуватись не хочуть, тим більше коли дохід від оренди не є для них основним. Я сам таким був, і здебільшого здавав житло саме родинам з дітьми: такі орендарі звужені в пошуках житла, «привʼязані» до школи/дитсадка і зацікавлені в довготривалій оренді.
А от коли стикнувся сам з тим, що потребував житла на 1-2-3 місяці, то виявилось що таке знайти вкрай складно: в Західній та Центральній Європі практично неможливо навіть в сільській місцевості, тож залишається лише Румунія, Болгарія та Молдова, де таке житло короткостроково можна винаймати за адекватну вартість (400-600 євро + ком). А попит на таке житло високий.