Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2811281228132814 Додано: Пон 26 тра, 2025 22:08 slonomag написав: BIGor написав: На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану? На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?

Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан. Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан.

В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності. В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності. BIGor

Повідомлень: 9934 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1436 раз. Подякували: 1849 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 22:45 Re: Еміграція, заробітчанство Vadim_ написав: А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній? А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній?

Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей. Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей. slonomag Повідомлень: 676 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 22:56 rjkz написав: Бетон написав: Faceless написав: Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових? Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових?

там, де тепло. де пиво тече як вино, де красиві тьолки вьються як мухи біля кльових мужиків. а від заходу до світанку грає heavy metall там, де тепло. де пиво тече як вино, де красиві тьолки вьються як мухи біля кльових мужиків. а від заходу до світанку грає heavy metall



От заката до рассвета? От заката до рассвета?

Где ты там услышал Хэви-металл?

Хотя вдуть 29ти летнюю Салму было б за счастье

У нас в институте таких девок не было. Где ты там услышал Хэви-металл?Хотя вдуть 29ти летнюю Салму было б за счастьеУ нас в институте таких девок не было. барабашов

Повідомлень: 5098 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 22:57 BIGor написав: slonomag написав: BIGor написав: На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану? На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?

Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан. Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан.

В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності. В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності.

Ну так а сквоттеры что делают? Так же врываются в чужие помещения и живут в них не имея на это права. Это ведь не тенанты, которые сняли его и не платят. Ну так а сквоттеры что делают? Так же врываются в чужие помещения и живут в них не имея на это права. Это ведь не тенанты, которые сняли его и не платят. slonomag Повідомлень: 676 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 00:22 барабашов написав: Хотя вдуть 29ти летнюю Салму было б за счастье

У нас в институте таких девок не было. Хотя вдуть 29ти летнюю Салму было б за счастьеУ нас в институте таких девок не было.

Добре що був фізрук.



Добре що був фізрук. Hotab Повідомлень: 15230 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 04:03 Re: Еміграція, заробітчанство Я похерил физкультуру

Бо я слухав «Сепультуру» барабашов

Повідомлень: 5098 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 05:08 rjkz написав: Water написав: Спитав, сказала з німецькою раніше не мала справ, АЛЕ свого часу вчила, знала, працювала з англійською. Сказала англійська більш заважає, ніж допомагає.

Постійно десь ходе на якісь місцеві заходи та події. У серпні збирається на В1. Саме цікаве шо взнавала чи може десь працювать. Чим завершилось- не знаю, але зараз не працює. Саме прикол, шо сказала хоче заміж, до цього замужем була років 50 назад. Сказала повертатись ніяк не хоче.



Інша знайома, 75 років, виїхала з окупації до дочки в US влітку 2022, у неї відкрита 10-річна віза, не по програмі для українців. На курси не ходить, в них немає курсів для мігрантів, тільки школи, містечко типу село, місцевих заходів немає, репетитора онлайн наймать не хоче, англійську знає поганенько. АЛЕ... взимку пішла працювать у якійсь супермаркет(забув який саме), сказала важко, яле їй подобається, з англійської взнала ще пару слів по роботі і все. Шось їй з американського побуту нічого не подобається, сказала дуже поганий клімат, дуже хоче додому в Україну, її будинок знищено.

Я сказав їй подавать по програмі компенсації втраченого житла, але вона не знає де й як, дочка шось теж не дуже в цьому плані допомагає. Спитав, сказала з німецькою раніше не мала справ, АЛЕ свого часу вчила, знала, працювала з англійською. Сказала англійська більш заважає, ніж допомагає.Постійно десь ходе на якісь місцеві заходи та події. У серпні збирається на В1.Саме цікаве шо взнавала чи може десь працювать.Чим завершилось- не знаю, але зараз не працює. Саме прикол, шо сказала хоче заміж, до цього замужем була років 50 назад.Сказала повертатись ніяк не хоче.Інша знайома, 75 років, виїхала з окупації до дочки в US влітку 2022, у неї відкрита 10-річна віза, не по програмі для українців. На курси не ходить, в них немає курсів для мігрантів, тільки школи, містечко типу село, місцевих заходів немає, репетитора онлайн наймать не хоче, англійську знає поганенько. АЛЕ... взимку пішла працювать у якійсь супермаркет(забув який саме), сказала важко, яле їй подобається, з англійської взнала ще пару слів по роботі і все. Шось їй з американського побуту нічого не подобається, сказала дуже поганий клімат, дуже хоче, її будинок знищено.Я сказав їй подавать по програмі компенсації втраченого житла, але вона не знає де й як, дочка шось теж не дуже в цьому плані допомагає.



1. Я когда-то тут на курсах познакомился с мужиком, он после немецкого учил Инглиш - дикий немецкий акцент получался, но это не помешало ему работать на инженерной позиции.

2. Вопрос - в США приехала по воссоединению или по турвизе?

насчет того, что все не нравится - это закономерно. Есть психологические периоды адаптации при эмиграции. Я не помню последовательности и сроков, но там есть и эйфория и депрессия. Считается, что психологическая адаптация занимает 1-2, реже 3 года. Знал несколько человек, которые не смогли психологически адаптироваться. Одни, очень пожилая пара, вернулись когда-то в Киев. Вторые, тоже пенсионного возраста, не вернулись, но все время жаловались.

Хотя, это скорее исключения из правил. Знаю очень много людей, приехавших в пенсионном и предпенсионном (не путать с моим "предпенсионным" ) возрастом, которые абсолютно нормально втянулись в новую жизнь.

Я больше скажу, мы были в США как туристы несколько раз до эмиграции. И в первый раз вообще не зашло. Но потом с каждым следующим разом понемногу привыкали. В первый раз, когда я был в США, знания Инглиша были НОЛЬ (абсолютный. Ни алфавита ни счета ни отдельных слов. Вообще ничего), и для туриста это нормально. Трудно выучить все языки мира. Но НЙ - город иммигрантов, и среди них вычислить туриста сложно. Естественно иммигрант с таким "уровнем" Инглища вызывал раздражение у окружающих. Ну и были ситуации неприятные. Когда ты ориентируещься уже в новой обстановке и можешь коммуницировать, то отношение совершенно другое - ты уже почти "свой". А когда втягиваешься - работа, жилье (пусть арендное), дети в школах и тд, то все вроде и норм. Человек ко всему привыкает. И к хорошему и к плохому. А потом уже старое забывается и трудно сказать где лучше, а где хуже. Остаются показатели уровня жизни, уровня обеспечения безопасности, медицины, образования и тд. 1. Я когда-то тут на курсах познакомился с мужиком, он после немецкого учил Инглиш - дикий немецкий акцент получался, но это не помешало ему работать на инженерной позиции.2. Вопрос - в США приехала по воссоединению или по турвизе?насчет того, что все не нравится - это закономерно. Есть психологические периоды адаптации при эмиграции. Я не помню последовательности и сроков, но там есть и эйфория и депрессия. Считается, что психологическая адаптация занимает 1-2, реже 3 года. Знал несколько человек, которые не смогли психологически адаптироваться. Одни, очень пожилая пара, вернулись когда-то в Киев. Вторые, тоже пенсионного возраста, не вернулись, но все время жаловались.Хотя, это скорее исключения из правил. Знаю очень много людей, приехавших в пенсионном и предпенсионном (не путать с моим "предпенсионным") возрастом, которые абсолютно нормально втянулись в новую жизнь.Я больше скажу, мы были в США как туристы несколько раз до эмиграции. И в первый раз вообще не зашло. Но потом с каждым следующим разом понемногу привыкали. В первый раз, когда я был в США, знания Инглиша были НОЛЬ (абсолютный. Ни алфавита ни счета ни отдельных слов. Вообще ничего), и для туриста это нормально. Трудно выучить все языки мира. Но НЙ - город иммигрантов, и среди них вычислить туриста сложно. Естественно иммигрант с таким "уровнем" Инглища вызывал раздражение у окружающих. Ну и были ситуации неприятные. Когда ты ориентируещься уже в новой обстановке и можешь коммуницировать, то отношение совершенно другое - ты уже почти "свой". А когда втягиваешься - работа, жилье (пусть арендное), дети в школах и тд, то все вроде и норм. Человек ко всему привыкает. И к хорошему и к плохому.безопасности, медицины, образования и тд.

Главный уровень, сколько зарабатываешь а не сколько стоит жить, разница Главный уровень, сколько зарабатываешь а не сколько стоит жить, разница Vadim_

Повідомлень: 3798 З нами з: 23.05.14 Подякував: 614 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 06:16 slonomag написав: Vadim_ написав: А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній? А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній?

Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей. Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей.



Справа не в сусідах. Короткострокова оренда вимагає зусиль на адміністрування. Орендодавці тим заморочуватись не хочуть, тим більше коли дохід від оренди не є для них основним.

Я сам таким був, і здебільшого здавав житло саме родинам з дітьми: такі орендарі звужені в пошуках житла, «привʼязані» до школи/дитсадка і зацікавлені в довготривалій оренді.



А от коли стикнувся сам з тим, що потребував житла на 1-2-3 місяці, то виявилось що таке знайти вкрай складно: в Західній та Центральній Європі практично неможливо навіть в сільській місцевості, тож залишається лише Румунія, Болгарія та Молдова, де таке житло короткостроково можна винаймати за адекватну вартість (400-600 євро + ком).

А попит на таке житло високий. Справа не в сусідах. Короткострокова оренда вимагає зусиль на адміністрування. Орендодавці тим заморочуватись не хочуть, тим більше коли дохід від оренди не є для них основним.Я сам таким був, і здебільшого здавав житло саме родинам з дітьми: такі орендарі звужені в пошуках житла, «привʼязані» до школи/дитсадка і зацікавлені в довготривалій оренді.А от коли стикнувся сам з тим, що потребував житла на 1-2-3 місяці, то виявилось що таке знайти вкрай складно: в Західній та Центральній Європі практично неможливо навіть в сільській місцевості, тож залишається лише Румунія, Болгарія та Молдова, де таке житло короткостроково можна винаймати за адекватну вартість (400-600 євро + ком).А попит на таке житло високий. mazurkevych

Повідомлень: 82 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 50 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2811281228132814 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: mazurkevych і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор