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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2811281228132814
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  Vadim_ написав:А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній?

Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей.
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:57

  BIGor написав:
  slonomag написав:
  BIGor написав:На мою думку, в правовій країні не має такого бути взагалі, чим тоді Іспанія відрізняється від Сомаліленду чи Південного Судану?

Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан.

В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності.

Ну так а сквоттеры что делают? Так же врываются в чужие помещения и живут в них не имея на это права. Это ведь не тенанты, которые сняли его и не платят.
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 05:08

  rjkz написав:
  Water написав:Спитав, сказала з німецькою раніше не мала справ, АЛЕ свого часу вчила, знала, працювала з англійською. Сказала англійська більш заважає, ніж допомагає.
Постійно десь ходе на якісь місцеві заходи та події. У серпні збирається на В1. :shock: Саме цікаве шо взнавала чи може десь працювать. :shock: Чим завершилось- не знаю, але зараз не працює. Саме прикол, шо сказала хоче заміж, до цього замужем була років 50 назад. :shock: Сказала повертатись ніяк не хоче.

Інша знайома, 75 років, виїхала з окупації до дочки в US влітку 2022, у неї відкрита 10-річна віза, не по програмі для українців. На курси не ходить, в них немає курсів для мігрантів, тільки школи, містечко типу село, місцевих заходів немає, репетитора онлайн наймать не хоче, англійську знає поганенько. АЛЕ... взимку пішла працювать у якійсь супермаркет(забув який саме), сказала важко, яле їй подобається, з англійської взнала ще пару слів по роботі і все. Шось їй з американського побуту нічого не подобається, сказала дуже поганий клімат, дуже хоче додому в Україну, її будинок знищено.
Я сказав їй подавать по програмі компенсації втраченого житла, але вона не знає де й як, дочка шось теж не дуже в цьому плані допомагає.


1. Я когда-то тут на курсах познакомился с мужиком, он после немецкого учил Инглиш - дикий немецкий акцент получался, но это не помешало ему работать на инженерной позиции.
2. Вопрос - в США приехала по воссоединению или по турвизе?
насчет того, что все не нравится - это закономерно. Есть психологические периоды адаптации при эмиграции. Я не помню последовательности и сроков, но там есть и эйфория и депрессия. Считается, что психологическая адаптация занимает 1-2, реже 3 года. Знал несколько человек, которые не смогли психологически адаптироваться. Одни, очень пожилая пара, вернулись когда-то в Киев. Вторые, тоже пенсионного возраста, не вернулись, но все время жаловались.
Хотя, это скорее исключения из правил. Знаю очень много людей, приехавших в пенсионном и предпенсионном (не путать с моим "предпенсионным" :lol: ) возрастом, которые абсолютно нормально втянулись в новую жизнь.
Я больше скажу, мы были в США как туристы несколько раз до эмиграции. И в первый раз вообще не зашло. Но потом с каждым следующим разом понемногу привыкали. В первый раз, когда я был в США, знания Инглиша были НОЛЬ (абсолютный. Ни алфавита ни счета ни отдельных слов. Вообще ничего), и для туриста это нормально. Трудно выучить все языки мира. Но НЙ - город иммигрантов, и среди них вычислить туриста сложно. Естественно иммигрант с таким "уровнем" Инглища вызывал раздражение у окружающих. Ну и были ситуации неприятные. Когда ты ориентируещься уже в новой обстановке и можешь коммуницировать, то отношение совершенно другое - ты уже почти "свой". А когда втягиваешься - работа, жилье (пусть арендное), дети в школах и тд, то все вроде и норм. Человек ко всему привыкает. И к хорошему и к плохому. А потом уже старое забывается и трудно сказать где лучше, а где хуже. Остаются показатели уровня жизни, уровня обеспечения безопасности, медицины, образования и тд.

Главный уровень, сколько зарабатываешь а не сколько стоит жить, разница
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 06:16

  slonomag написав:
  Vadim_ написав:А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній?

Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей.


Справа не в сусідах. Короткострокова оренда вимагає зусиль на адміністрування. Орендодавці тим заморочуватись не хочуть, тим більше коли дохід від оренди не є для них основним.
Я сам таким був, і здебільшого здавав житло саме родинам з дітьми: такі орендарі звужені в пошуках житла, «привʼязані» до школи/дитсадка і зацікавлені в довготривалій оренді.

А от коли стикнувся сам з тим, що потребував житла на 1-2-3 місяці, то виявилось що таке знайти вкрай складно: в Західній та Центральній Європі практично неможливо навіть в сільській місцевості, тож залишається лише Румунія, Болгарія та Молдова, де таке житло короткостроково можна винаймати за адекватну вартість (400-600 євро + ком).
А попит на таке житло високий.
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 09:36

Еміграція, заробітчанство

News from France
(або досвід медичного обслуговування)

У понеділок порадив нашим українцям не жартувати із укусами кліщів та відвідати лікаря.
Порадив на свою голову: прийшлося бути і водієм, і перекладачем, і супроводжуючим…

Але отримав цікавий досвід медицини в Європі.

1. В навігаторі знайшов центральний госпіталь міста.
2. Парковка на території безкоштовна.
3. Зайшли у відділення «Швидка допомога». Сказали, що є укус кліща 4 доби тому та місце укусу є підозріло червоним. На моє диво нас не відфутболили, співробітник рецепції сказала почекати, подзвонила комусь та написала на листочку три букви: «АМС» (не знаю розшифровку) - пояснила, що треба зайти у відділення з такими буквами.
Вже було приємно.
4. Важливе зауваження: всі украінці, які на законних підставах перебувають у Франції, отримують картку медичного обслуговування VITALE. До неї можна оформити додаток, який буде покривати 100% медичного обслуговування та навіть стоматологію!
Крім того: на сайті VITALE замовляєш безкоштовну картку ЄВРОПЕЙСЬКОГО медичного обслуговування: покриває всі ургентні випадки під час перебування в ЄС.
В даному випадку була тільки картка VITALE.
5. Відділ лікарні під назвою АМС представляє собою відділ з рецепцією, досить великим холом із кріслами та туалетом, з 4-ма ургентними боксами.
Всі бокси приблизно такі, як всі бачили в закордонних фільмах: повністю обладнані і електрокардіографами, дефібріляторами, та купою різного обладнання з апаратами штучного дихання та іншим.
Тут було приємно, що нас не футболили: записали в Журнал реєстрації та сказали чекати.

Теоретично в черзі було не багато людей: не більше 10. Але на прийомі був тільки один лікар.
Тому прийшлося чекати аж 3,5 (!) години.
Я віднісся до цього творчо: вивчав відвідувачів та читав новини інтернету.

В основному на прийом сиділи люди із травмами: переламані кістки: і дорослі, і діти. Діти це хлопчики років по 10 які мабуть падали з роверів або скейтів.
Серед всіх була одна жінка чорношкіра. Всі інші - білі.

До нас дійшла черга через 3,5 (!) години.
Пацієнта завели в окремий бокс, подивилися на місця укусів(їх було два). Сказали, що в тілі залишилися частини кліща, іх треба було видалити…

Видаляли. Після цього рани дезінфікувати, закрили наліпками. Виписали рецепт на ліки - серед них антибіотик широко спектру дії із необхідністю приймати 2 тижня.
За прийом заплатили 27€. Не знаю це повна ціна чи пільгова. Але але тоді звернув увагу, що сплачували за послуги всі відвідувачі.
В рецепті:
- дезінфікуючий розчин для тампонів на рану;
- тампони для рани;
- антибіотик Clamoxyl (Amoxicilin);
- шлункові кишкові бактерії (зазвичай вживають разом з антибіотиками);
- засіб від сонця (лікар сказала берегтися від сонячних променів).
Сказали споглядати ретельно за тілом на протязі 2-х…3-х тижнів. В разі виявлення червоних плям або інших незрозумілих проявлень знову зʼявитися сюди ж.
Ліки за рецептом вчора купити вже не встигли: всі аптеки закрилися, а на годиннику було 20:25.

В цілому я оцінюю досвід прийому пацієнта позитивно: не відфутболили, організували прийом, віднеслися з увагою, призначили лікування, видали документ про виявлену проблему та переліком того, що робили, видали рецепт на ліки та розказали, що робити далі.
Ціна здалася адекватною.

Ну а я отримав корисний досвід. Дай Боже, щоби не стало в нагоді.
Бережіться від укусів кліщів! Наслідки можуть бути жахливими.
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 10:43

  mazurkevych написав:
  slonomag написав:
  Vadim_ написав:А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній?

Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей.


Справа не в сусідах. Короткострокова оренда вимагає зусиль на адміністрування. Орендодавці тим заморочуватись не хочуть, тим більше коли дохід від оренди не є для них основним.
Я сам таким був, і здебільшого здавав житло саме родинам з дітьми: такі орендарі звужені в пошуках житла, «привʼязані» до школи/дитсадка і зацікавлені в довготривалій оренді.

А от коли стикнувся сам з тим, що потребував житла на 1-2-3 місяці, то виявилось що таке знайти вкрай складно: в Західній та Центральній Європі практично неможливо навіть в сільській місцевості, тож залишається лише Румунія, Болгарія та Молдова, де таке житло короткостроково можна винаймати за адекватну вартість (400-600 євро + ком).
А попит на таке житло високий.

Не, мы начали с того что Дюрі-бачі пожаловался что в Европе нельзя свободно распоряжаться своей недвигой. Речь шла о совсем короткой (туристической) аренде на 3-5-7 дней. Для такого вида аренды и правда нужна лицензия от мерии + разрешение главы урбанизации/дома, которое он тебе дает на основании опроса соседей - не против ли они чтобы в соседней квартире жили туристы.

Если будете покупать недвигу в туристическом городе, то этот момент зачастую даже сразу указан в объявлении - есть лицензия или нет. Так как если ее нет, то получать ее достаточно сложно. Например в моем городе 50% покупок идет под летнюю аренду и поэтому без лицензии дом сразу тысяч на 20 дешевле.

А то что вы говорите про аренду на 1-3 месяца - да, так сдавать не хотят уже владельцы квартир.
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