Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 тра, 2025 22:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 26 тра, 2025 22:57
Ну так а сквоттеры что делают? Так же врываются в чужие помещения и живут в них не имея на это права. Это ведь не тенанты, которые сняли его и не платят.
Додано: Вів 27 тра, 2025 05:08
Главный уровень, сколько зарабатываешь а не сколько стоит жить, разница
Додано: Вів 27 тра, 2025 06:16
Справа не в сусідах. Короткострокова оренда вимагає зусиль на адміністрування. Орендодавці тим заморочуватись не хочуть, тим більше коли дохід від оренди не є для них основним.
Я сам таким був, і здебільшого здавав житло саме родинам з дітьми: такі орендарі звужені в пошуках житла, «привʼязані» до школи/дитсадка і зацікавлені в довготривалій оренді.
А от коли стикнувся сам з тим, що потребував житла на 1-2-3 місяці, то виявилось що таке знайти вкрай складно: в Західній та Центральній Європі практично неможливо навіть в сільській місцевості, тож залишається лише Румунія, Болгарія та Молдова, де таке житло короткостроково можна винаймати за адекватну вартість (400-600 євро + ком).
А попит на таке житло високий.
Додано: Вів 27 тра, 2025 09:36
Еміграція, заробітчанство
News from France
(або досвід медичного обслуговування)
У понеділок порадив нашим українцям не жартувати із укусами кліщів та відвідати лікаря.
Порадив на свою голову: прийшлося бути і водієм, і перекладачем, і супроводжуючим…
Але отримав цікавий досвід медицини в Європі.
1. В навігаторі знайшов центральний госпіталь міста.
2. Парковка на території безкоштовна.
3. Зайшли у відділення «Швидка допомога». Сказали, що є укус кліща 4 доби тому та місце укусу є підозріло червоним. На моє диво нас не відфутболили, співробітник рецепції сказала почекати, подзвонила комусь та написала на листочку три букви: «АМС» (не знаю розшифровку) - пояснила, що треба зайти у відділення з такими буквами.
Вже було приємно.
4. Важливе зауваження: всі украінці, які на законних підставах перебувають у Франції, отримують картку медичного обслуговування VITALE. До неї можна оформити додаток, який буде покривати 100% медичного обслуговування та навіть стоматологію!
Крім того: на сайті VITALE замовляєш безкоштовну картку ЄВРОПЕЙСЬКОГО медичного обслуговування: покриває всі ургентні випадки під час перебування в ЄС.
В даному випадку була тільки картка VITALE.
5. Відділ лікарні під назвою АМС представляє собою відділ з рецепцією, досить великим холом із кріслами та туалетом, з 4-ма ургентними боксами.
Всі бокси приблизно такі, як всі бачили в закордонних фільмах: повністю обладнані і електрокардіографами, дефібріляторами, та купою різного обладнання з апаратами штучного дихання та іншим.
Тут було приємно, що нас не футболили: записали в Журнал реєстрації та сказали чекати.
Теоретично в черзі було не багато людей: не більше 10. Але на прийомі був тільки один лікар.
Тому прийшлося чекати аж 3,5 (!) години.
Я віднісся до цього творчо: вивчав відвідувачів та читав новини інтернету.
В основному на прийом сиділи люди із травмами: переламані кістки: і дорослі, і діти. Діти це хлопчики років по 10 які мабуть падали з роверів або скейтів.
Серед всіх була одна жінка чорношкіра. Всі інші - білі.
До нас дійшла черга через 3,5 (!) години.
Пацієнта завели в окремий бокс, подивилися на місця укусів(їх було два). Сказали, що в тілі залишилися частини кліща, іх треба було видалити…
Видаляли. Після цього рани дезінфікувати, закрили наліпками. Виписали рецепт на ліки - серед них антибіотик широко спектру дії із необхідністю приймати 2 тижня.
За прийом заплатили 27€. Не знаю це повна ціна чи пільгова. Але але тоді звернув увагу, що сплачували за послуги всі відвідувачі.
В рецепті:
- дезінфікуючий розчин для тампонів на рану;
- тампони для рани;
- антибіотик Clamoxyl (Amoxicilin);
- шлункові кишкові бактерії (зазвичай вживають разом з антибіотиками);
- засіб від сонця (лікар сказала берегтися від сонячних променів).
Сказали споглядати ретельно за тілом на протязі 2-х…3-х тижнів. В разі виявлення червоних плям або інших незрозумілих проявлень знову зʼявитися сюди ж.
Ліки за рецептом вчора купити вже не встигли: всі аптеки закрилися, а на годиннику було 20:25.
В цілому я оцінюю досвід прийому пацієнта позитивно: не відфутболили, організували прийом, віднеслися з увагою, призначили лікування, видали документ про виявлену проблему та переліком того, що робили, видали рецепт на ліки та розказали, що робити далі.
Ціна здалася адекватною.
Ну а я отримав корисний досвід. Дай Боже, щоби не стало в нагоді.
Бережіться від укусів кліщів! Наслідки можуть бути жахливими.
Додано: Вів 27 тра, 2025 10:43
Не, мы начали с того что Дюрі-бачі пожаловался что в Европе нельзя свободно распоряжаться своей недвигой. Речь шла о совсем короткой (туристической) аренде на 3-5-7 дней. Для такого вида аренды и правда нужна лицензия от мерии + разрешение главы урбанизации/дома, которое он тебе дает на основании опроса соседей - не против ли они чтобы в соседней квартире жили туристы.
Если будете покупать недвигу в туристическом городе, то этот момент зачастую даже сразу указан в объявлении - есть лицензия или нет. Так как если ее нет, то получать ее достаточно сложно. Например в моем городе 50% покупок идет под летнюю аренду и поэтому без лицензии дом сразу тысяч на 20 дешевле.
А то что вы говорите про аренду на 1-3 месяца - да, так сдавать не хотят уже владельцы квартир.
Додано: Вів 27 тра, 2025 14:38
Ахах. Так точно
Это ж рай на земле
Додано: Вів 27 тра, 2025 14:49
Еміграція, заробітчанство
News from Ukraine
В мене враження, що після того, як міністром закордонних справ України став пан Андрій Сибіга, робота МЗС значно активізувалася.
Особисто я зустрічався та розмовляв з трьома останніми міністрами: Павлом Клімкіним (восени 2018 року), потім з Дмитром Кулебою (під час відкриття парку Української культури в Анталії він був разом з паном Андрієм Сибігою в якості посла України в Туреччині), з паном Сибігою зустрічалися до того, як він отримав призначення в Києві та неодноразово. Кремезний дядько. Мені здалося, що не такий франт, який пан Кулеба і більше за Кулебу - людина дії.
Так ось, МЗС почало активно наповнювати збіднілі штаті наших дипломатичних установ за кордоном - і посади досить цікаві.
Рекомендую звернути увагу тим, хто має економічну освіту та знає мови - найчастіше вимого знати англійську:
🆕 Нові вакансії в закордонних дипломатичних установах України:
🇲🇦 Провідний спеціаліст (фінансові питання і діловодство) Посольства України в Марокко
🇲🇽 Провідний спеціаліст (фінансові питання і діловодство) Посольства України в Мексиці
🇺🇿 Провідний спеціаліст (фінансові питання і діловодство) Посольства України в Узбекистані
🇨🇭 Провідний спеціаліст (фінансові питання ) Посольства України в Швейцарії
🇸🇦 Перший секретар з економічних питань Посольства України в Саудівській Аравії
🇵🇹 Перший секретар з консульських питань Посольства України в Португалії
Деталі вакансій та перелік необхідних документів:
Додано: Вів 27 тра, 2025 15:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Пан Андрій Сибіга є персоною неоднозначною. До МЗС він працював в Офісі Президента. В кінці березня минулого року його перевели першим замом міністра в МЗС. На третій день від свого призначення він підписав і розіслав по диппредставництвам незаконний лист з вимогою зупинити оформлення паспортів чоловікам ще до того, як відповідні норми закону вступили в силу.
Орґанізацією з позбавлення можливості українцям за кордоном отримати паспорт займався саме Сибіга. Відповідно саме він і винен в корупційних схемах які виникли з цих незаконних рішень.
Додано: Вів 27 тра, 2025 15:57
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