#<1 ... 2812281328142815> Додано: Пон 26 тра, 2025 22:45 Re: Еміграція, заробітчанство Vadim_ написав: А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній?

Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей.

Насколько я знаю сквоттеры есть и в Германии, и в США. Тогда предлагаю сразу уже их все уровнять: Испания = Германия = США = Сомаліленд = Південний Судан.

В Німеччині чи США тяжко вигнати тенната, але через суд все робиться, не плутайте з захопленням приватної власності.

Ну так а сквоттеры что делают? Так же врываются в чужие помещения и живут в них не имея на это права. Это ведь не тенанты, которые сняли его и не платят.

Постійно десь ходе на якісь місцеві заходи та події. У серпні збирається на В1. Саме цікаве шо взнавала чи може десь працювать. Чим завершилось- не знаю, але зараз не працює. Саме прикол, шо сказала хоче заміж, до цього замужем була років 50 назад. Сказала повертатись ніяк не хоче.



Інша знайома, 75 років, виїхала з окупації до дочки в US влітку 2022, у неї відкрита 10-річна віза, не по програмі для українців. На курси не ходить, в них немає курсів для мігрантів, тільки школи, містечко типу село, місцевих заходів немає, репетитора онлайн наймать не хоче, англійську знає поганенько. АЛЕ... взимку пішла працювать у якійсь супермаркет(забув який саме), сказала важко, яле їй подобається, з англійської взнала ще пару слів по роботі і все. Шось їй з американського побуту нічого не подобається, сказала дуже поганий клімат, дуже хоче додому в Україну, її будинок знищено.

Я сказав їй подавать по програмі компенсації втраченого житла, але вона не знає де й як, дочка шось теж не дуже в цьому плані допомагає. Спитав, сказала з німецькою раніше не мала справ, АЛЕ свого часу вчила, знала, працювала з англійською. Сказала англійська більш заважає, ніж допомагає.Постійно десь ходе на якісь місцеві заходи та події. У серпні збирається на В1.Саме цікаве шо взнавала чи може десь працювать.Чим завершилось- не знаю, але зараз не працює. Саме прикол, шо сказала хоче заміж, до цього замужем була років 50 назад.Сказала повертатись ніяк не хоче.Інша знайома, 75 років, виїхала з окупації до дочки в US влітку 2022, у неї відкрита 10-річна віза, не по програмі для українців. На курси не ходить, в них немає курсів для мігрантів, тільки школи, містечко типу село, місцевих заходів немає, репетитора онлайн наймать не хоче, англійську знає поганенько. АЛЕ... взимку пішла працювать у якійсь супермаркет(забув який саме), сказала важко, яле їй подобається, з англійської взнала ще пару слів по роботі і все. Шось їй з американського побуту нічого не подобається, сказала дуже поганий клімат, дуже хоче, її будинок знищено.Я сказав їй подавать по програмі компенсації втраченого житла, але вона не знає де й як, дочка шось теж не дуже в цьому плані допомагає.



1. Я когда-то тут на курсах познакомился с мужиком, он после немецкого учил Инглиш - дикий немецкий акцент получался, но это не помешало ему работать на инженерной позиции.

2. Вопрос - в США приехала по воссоединению или по турвизе?

насчет того, что все не нравится - это закономерно. Есть психологические периоды адаптации при эмиграции. Я не помню последовательности и сроков, но там есть и эйфория и депрессия. Считается, что психологическая адаптация занимает 1-2, реже 3 года. Знал несколько человек, которые не смогли психологически адаптироваться. Одни, очень пожилая пара, вернулись когда-то в Киев. Вторые, тоже пенсионного возраста, не вернулись, но все время жаловались.

Хотя, это скорее исключения из правил. Знаю очень много людей, приехавших в пенсионном и предпенсионном (не путать с моим "предпенсионным" ) возрастом, которые абсолютно нормально втянулись в новую жизнь.

1. Я когда-то тут на курсах познакомился с мужиком, он после немецкого учил Инглиш - дикий немецкий акцент получался, но это не помешало ему работать на инженерной позиции.

2. Вопрос - в США приехала по воссоединению или по турвизе?

насчет того, что все не нравится - это закономерно. Есть психологические периоды адаптации при эмиграции. Я не помню последовательности и сроков, но там есть и эйфория и депрессия. Считается, что психологическая адаптация занимает 1-2, реже 3 года. Знал несколько человек, которые не смогли психологически адаптироваться. Одни, очень пожилая пара, вернулись когда-то в Киев. Вторые, тоже пенсионного возраста, не вернулись, но все время жаловались.

Хотя, это скорее исключения из правил. Знаю очень много людей, приехавших в пенсионном и предпенсионном (не путать с моим "предпенсионным") возрастом, которые абсолютно нормально втянулись в новую жизнь.

Я больше скажу, мы были в США как туристы несколько раз до эмиграции. И в первый раз вообще не зашло. Но потом с каждым следующим разом понемногу привыкали. В первый раз, когда я был в США, знания Инглиша были НОЛЬ (абсолютный. Ни алфавита ни счета ни отдельных слов. Вообще ничего), и для туриста это нормально. Трудно выучить все языки мира. Но НЙ - город иммигрантов, и среди них вычислить туриста сложно. Естественно иммигрант с таким "уровнем" Инглища вызывал раздражение у окружающих. Ну и были ситуации неприятные. Когда ты ориентируещься уже в новой обстановке и можешь коммуницировать, то отношение совершенно другое - ты уже почти "свой". А когда втягиваешься - работа, жилье (пусть арендное), дети в школах и тд, то все вроде и норм. Человек ко всему привыкает. И к хорошему и к плохому. А потом уже старое забывается и трудно сказать где лучше, а где хуже. Остаются показатели уровня жизни, уровня обеспечения безопасности, медицины, образования и тд.

Главный уровень, сколько зарабатываешь а не сколько стоит жить, разница

Главный уровень, сколько зарабатываешь а не сколько стоит жить, разница Главный уровень, сколько зарабатываешь а не сколько стоит жить, разница Vadim_

Додано: Вів 27 тра, 2025 06:16
slonomag написав:
Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей.

Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей. Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей.



Справа не в сусідах. Короткострокова оренда вимагає зусиль на адміністрування. Орендодавці тим заморочуватись не хочуть, тим більше коли дохід від оренди не є для них основним.

Я сам таким був, і здебільшого здавав житло саме родинам з дітьми: такі орендарі звужені в пошуках житла, «привʼязані» до школи/дитсадка і зацікавлені в довготривалій оренді.



А от коли стикнувся сам з тим, що потребував житла на 1-2-3 місяці, то виявилось що таке знайти вкрай складно: в Західній та Центральній Європі практично неможливо навіть в сільській місцевості, тож залишається лише Румунія, Болгарія та Молдова, де таке житло короткостроково можна винаймати за адекватну вартість (400-600 євро + ком).

А попит на таке житло високий. Справа не в сусідах. Короткострокова оренда вимагає зусиль на адміністрування. Орендодавці тим заморочуватись не хочуть, тим більше коли дохід від оренди не є для них основним.Я сам таким був, і здебільшого здавав житло саме родинам з дітьми: такі орендарі звужені в пошуках житла, «привʼязані» до школи/дитсадка і зацікавлені в довготривалій оренді.А от коли стикнувся сам з тим, що потребував житла на 1-2-3 місяці, то виявилось що таке знайти вкрай складно: в Західній та Центральній Європі практично неможливо навіть в сільській місцевості, тож залишається лише Румунія, Болгарія та Молдова, де таке житло короткостроково можна винаймати за адекватну вартість (400-600 євро + ком).А попит на таке житло високий. mazurkevych

Додано: Вів 27 тра, 2025 09:36
Еміграція, заробітчанство

News from France

(або досвід медичного обслуговування)



News from France

(або досвід медичного обслуговування)



У понеділок порадив нашим українцям не жартувати із укусами кліщів та відвідати лікаря.

Порадив на свою голову: прийшлося бути і водієм, і перекладачем, і супроводжуючим…



Але отримав цікавий досвід медицини в Європі.



1. В навігаторі знайшов центральний госпіталь міста.

2. Парковка на території безкоштовна.

3. Зайшли у відділення «Швидка допомога». Сказали, що є укус кліща 4 доби тому та місце укусу є підозріло червоним. На моє диво нас не відфутболили, співробітник рецепції сказала почекати, подзвонила комусь та написала на листочку три букви: «АМС» (не знаю розшифровку) - пояснила, що треба зайти у відділення з такими буквами.

Вже було приємно.

4. Важливе зауваження: всі украінці, які на законних підставах перебувають у Франції, отримують картку медичного обслуговування VITALE. До неї можна оформити додаток, який буде покривати 100% медичного обслуговування та навіть стоматологію!

Крім того: на сайті VITALE замовляєш безкоштовну картку ЄВРОПЕЙСЬКОГО медичного обслуговування: покриває всі ургентні випадки під час перебування в ЄС.

В даному випадку була тільки картка VITALE.

5. Відділ лікарні під назвою АМС представляє собою відділ з рецепцією, досить великим холом із кріслами та туалетом, з 4-ма ургентними боксами.

Всі бокси приблизно такі, як всі бачили в закордонних фільмах: повністю обладнані і електрокардіографами, дефібріляторами, та купою різного обладнання з апаратами штучного дихання та іншим.

Тут було приємно, що нас не футболили: записали в Журнал реєстрації та сказали чекати.



Теоретично в черзі було не багато людей: не більше 10. Але на прийомі був тільки один лікар.

Тому прийшлося чекати аж 3,5 (!) години.

Я віднісся до цього творчо: вивчав відвідувачів та читав новини інтернету.



В основному на прийом сиділи люди із травмами: переламані кістки: і дорослі, і діти. Діти це хлопчики років по 10 які мабуть падали з роверів або скейтів.

Серед всіх була одна жінка чорношкіра. Всі інші - білі.



До нас дійшла черга через 3,5 (!) години.

Пацієнта завели в окремий бокс, подивилися на місця укусів(їх було два). Сказали, що в тілі залишилися частини кліща, іх треба було видалити…



Видаляли. Після цього рани дезінфікувати, закрили наліпками. Виписали рецепт на ліки - серед них антибіотик широко спектру дії із необхідністю приймати 2 тижня.

За прийом заплатили 27€. Не знаю це повна ціна чи пільгова. Але але тоді звернув увагу, що сплачували за послуги всі відвідувачі.

В рецепті:

- дезінфікуючий розчин для тампонів на рану;

- тампони для рани;

- антибіотик Clamoxyl (Amoxicilin);

- шлункові кишкові бактерії (зазвичай вживають разом з антибіотиками);

- засіб від сонця (лікар сказала берегтися від сонячних променів).

Сказали споглядати ретельно за тілом на протязі 2-х…3-х тижнів. В разі виявлення червоних плям або інших незрозумілих проявлень знову зʼявитися сюди ж.

Ліки за рецептом вчора купити вже не встигли: всі аптеки закрилися, а на годиннику було 20:25.



В цілому я оцінюю досвід прийому пацієнта позитивно: не відфутболили, організували прийом, віднеслися з увагою, призначили лікування, видали документ про виявлену проблему та переліком того, що робили, видали рецепт на ліки та розказали, що робити далі.

Ціна здалася адекватною.



Ну а я отримав корисний досвід. Дай Боже, щоби не стало в нагоді.

Бережіться від укусів кліщів! Наслідки можуть бути жахливими.

Повідомлень: 10896 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1411 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 10:43 mazurkevych написав: slonomag написав: Vadim_ написав: А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній? А хто против длительной сдачи в аренду , арендатор не платежеспроможній?

Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей. Соседи против краткосрочной аренды. Типа пьянки-гулянки, музыка до утра. На долгосрок обычно без проблем, а вот для краткосрочной аренды уже нужна лицензия и зачастую согласие соседей.



Справа не в сусідах. Короткострокова оренда вимагає зусиль на адміністрування. Орендодавці тим заморочуватись не хочуть, тим більше коли дохід від оренди не є для них основним.

Я сам таким був, і здебільшого здавав житло саме родинам з дітьми: такі орендарі звужені в пошуках житла, «привʼязані» до школи/дитсадка і зацікавлені в довготривалій оренді.



А от коли стикнувся сам з тим, що потребував житла на 1-2-3 місяці, то виявилось що таке знайти вкрай складно: в Західній та Центральній Європі практично неможливо навіть в сільській місцевості, тож залишається лише Румунія, Болгарія та Молдова, де таке житло короткостроково можна винаймати за адекватну вартість (400-600 євро + ком).

А попит на таке житло високий. Справа не в сусідах. Короткострокова оренда вимагає зусиль на адміністрування. Орендодавці тим заморочуватись не хочуть, тим більше коли дохід від оренди не є для них основним.Я сам таким був, і здебільшого здавав житло саме родинам з дітьми: такі орендарі звужені в пошуках житла, «привʼязані» до школи/дитсадка і зацікавлені в довготривалій оренді.А от коли стикнувся сам з тим, що потребував житла на 1-2-3 місяці, то виявилось що таке знайти вкрай складно: в Західній та Центральній Європі практично неможливо навіть в сільській місцевості, тож залишається лише Румунія, Болгарія та Молдова, де таке житло короткостроково можна винаймати за адекватну вартість (400-600 євро + ком).А попит на таке житло високий.

Не, мы начали с того что Дюрі-бачі пожаловался что в Европе нельзя свободно распоряжаться своей недвигой. Речь шла о совсем короткой (туристической) аренде на 3-5-7 дней. Для такого вида аренды и правда нужна лицензия от мерии + разрешение главы урбанизации/дома, которое он тебе дает на основании опроса соседей - не против ли они чтобы в соседней квартире жили туристы.



Если будете покупать недвигу в туристическом городе, то этот момент зачастую даже сразу указан в объявлении - есть лицензия или нет. Так как если ее нет, то получать ее достаточно сложно. Например в моем городе 50% покупок идет под летнюю аренду и поэтому без лицензии дом сразу тысяч на 20 дешевле.



Додано: Вів 27 тра, 2025 14:38
rjkz написав:
Faceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в Києві
Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових?

Faceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в Києві Де це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових? Ну коли будете вважати, що знайшли місце без хворих на голову, то подумайте ще разFaceless, я живу в повністю здоровому суспільстві в КиєвіДе це така резервація? Вам там не нудно серед таких всіх нормальних і здорових?

там, де тепло. де пиво тече як вино, де красиві тьолки вьються як мухи біля кльових мужиків. а від заходу до світанку грає heavy metall

От заката до рассвета?

Ахах. Так точно

Это ж рай на земле



От заката до рассвета? От заката до рассвета?

Ахах. Так точно

Это ж рай на земле Ахах. Так точноЭто ж рай на земле Бетон

Додано: Вів 27 тра, 2025 14:49

News from Ukraine



News from Ukraine



В мене враження, що після того, як міністром закордонних справ України став пан Андрій Сибіга, робота МЗС значно активізувалася.

Особисто я зустрічався та розмовляв з трьома останніми міністрами: Павлом Клімкіним (восени 2018 року), потім з Дмитром Кулебою (під час відкриття парку Української культури в Анталії він був разом з паном Андрієм Сибігою в якості посла України в Туреччині), з паном Сибігою зустрічалися до того, як він отримав призначення в Києві та неодноразово. Кремезний дядько. Мені здалося, що не такий франт, який пан Кулеба і більше за Кулебу - людина дії.

Так ось, МЗС почало активно наповнювати збіднілі штаті наших дипломатичних установ за кордоном - і посади досить цікаві.

Рекомендую звернути увагу тим, хто має економічну освіту та знає мови - найчастіше вимого знати англійську:

🆕 Нові вакансії в закордонних дипломатичних установах України:



🇲🇦 Провідний спеціаліст (фінансові питання і діловодство) Посольства України в Марокко

🇲🇽 Провідний спеціаліст (фінансові питання і діловодство) Посольства України в Мексиці

🇺🇿 Провідний спеціаліст (фінансові питання і діловодство) Посольства України в Узбекистані

🇨🇭 Провідний спеціаліст (фінансові питання ) Посольства України в Швейцарії

🇸🇦 Перший секретар з економічних питань Посольства України в Саудівській Аравії

🇵🇹 Перший секретар з консульських питань Посольства України в Португалії



Деталі вакансій та перелік необхідних документів: https://mfa.gov.ua/vacancies

Додано: Вів 27 тра, 2025 15:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Пан Андрій Сибіга є персоною неоднозначною. До МЗС він працював в Офісі Президента. В кінці березня минулого року його перевели першим замом міністра в МЗС. На третій день від свого призначення він підписав і розіслав по диппредставництвам незаконний лист з вимогою зупинити оформлення паспортів чоловікам ще до того, як відповідні норми закону вступили в силу.

Орґанізацією з позбавлення можливості українцям за кордоном отримати паспорт займався саме Сибіга. Відповідно саме він і винен в корупційних схемах які виникли з цих незаконних рішень.



Орґанізацією з позбавлення можливості українцям за кордоном отримати паспорт займався саме Сибіга. Відповідно саме він і винен в корупційних схемах які виникли з цих незаконних рішень. mazurkevych

Додано: Вів 27 тра, 2025 15:57
mazurkevych написав:
Орґанізацією з позбавлення можливості українцям за кордоном отримати паспорт займався саме Сибіга. Відповідно саме він і винен в корупційних схемах які виникли з цих незаконних рішень.

Які саме схеми маються на увазі?

