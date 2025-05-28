RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2813281428152816
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 11:02

  BIGor написав:Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.

Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.
Л - логика.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8280
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6434 раз.
Подякували: 21530 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
  #<1 ... 2813281428152816
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14280)
28.05.2025 11:02
Ринок ОВДП (8633)
28.05.2025 10:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.