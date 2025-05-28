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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2813281428152816
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 11:02

  BIGor написав:Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.

Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.
Л - логика.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 12:18

  Сибарит написав:
  BIGor написав:Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.

Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.
Л - логика.

Чувака назначили без належного знання англ. мови на посаду міністра закордонних справ - Л - логіка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:04

  BIGor написав:
  Сибарит написав:
  BIGor написав:Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.

Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.
Л - логика.

Чувака назначили без належного знання англ. мови на посаду міністра закордонних справ - Л - логіка.

Я б его не взял на должность затравщика анекдотов помощника сантехника. Его б от3.14здили за тупость
Бетон
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