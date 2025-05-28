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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 тра, 2025 11:02
BIGor написав:
Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.
Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.
Л - логика.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 12:18
Сибарит написав: BIGor написав:
Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.
Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.
Л - логика.
Чувака назначили без належного знання англ. мови на посаду міністра закордонних справ - Л - логіка.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 13:04
BIGor написав: Сибарит написав: BIGor написав:
Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.
Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.
Л - логика.
Чувака назначили без належного знання англ. мови на посаду міністра закордонних справ - Л - логіка.
Я б его не взял на должность затравщика анекдотов помощника сантехника. Его б от3.14здили за тупость
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Додано: Сер 28 тра, 2025 14:57
akurt написав:
Та свинина допомогла йому у пораді сину: отримав рекомендацію від МВС однієї області для вступу в Харківську юридичну академію. Так хлопчик 17 років, який до цього буквально крутив коровам хвости, став студентом юридичної академії, а потім - прокурором. Реальним. Діючим. Активним.
Скажете, що то батько погано зробив? А я скажу, що ні.
Батько сину реально підклав свиню... Ось так буває...
Ну так батько "підмазав" кого потрібно було, ось і отримав рекомендацію. Це нормально? У нормальних країнах це пісець, в нас жеш, звідки ви чомусь поїхали, все супер.
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