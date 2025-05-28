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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 тра, 2025 11:02
BIGor написав:
Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.
Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.
Л - логика.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 12:18
Сибарит написав: BIGor написав:
Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.
Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.
Л - логика.
Чувака назначили без належного знання англ. мови на посаду міністра закордонних справ - Л - логіка.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 14:57
akurt написав:
Та свинина допомогла йому у пораді сину: отримав рекомендацію від МВС однієї області для вступу в Харківську юридичну академію. Так хлопчик 17 років, який до цього буквально крутив коровам хвости, став студентом юридичної академії, а потім - прокурором. Реальним. Діючим. Активним.
Скажете, що то батько погано зробив? А я скажу, що ні.
Батько сину реально підклав свиню... Ось так буває...
Ну так батько "підмазав" кого потрібно було, ось і отримав рекомендацію. Це нормально? У нормальних країнах це пісець, в нас жеш, звідки ви чомусь поїхали, все супер.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 15:34
akurt написав:
Ви не в курсі того, які вимоги для вступників в - наприклад - юридичні університети, або на спеціальності типу "Міжнародні відносини" (Андрій Сибіга вступав в роках 1991/1992): потрібні реальні рекомендації від МВС або прокуратури. Так що для мене Ви ніяку новину не відкрили.
Більше того: батько тому і батько, що повинен давати поради/рекомендації сину.
В одному селі жив такий собі дядько на ім"я Леонід. Зірок з неба не хватав, відмінником не був - а просто торгував свининою на ринку. Торговець був чесний: кнурами принципово не торгував, для ресторанів м"ясо окремо відкладував, якщо підходив такий як я - дальній знайомий - то чесно говорив: "Ця свиня від діда Миколи - не купуйте - вирощена на хімії".
Та свинина допомогла йому у пораді сину: отримав рекомендацію від МВС однієї області для вступу в Харківську юридичну академію. Так хлопчик 17 років, який до цього буквально крутив коровам хвости, став студентом юридичної академії, а потім - прокурором. Реальним. Діючим. Активним.
Скажете, що то батько погано зробив? А я скажу, що ні.
Батько сину реально підклав свиню... Ось так буває...
Cкажу що зробив пагано. Ситуацію в Україні через таких "людей" можна зараз побачити. Потім такі блатні/куми/свати/брати попадають у владу і все зливають. А потім ще дивуються, "а чого це пересічні емігрують???"
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Додано: Сер 28 тра, 2025 15:38
Чи от ті сумнозвісні переговори Зе з Трампом - від Зе був Єрмак, від Трампа - Венс. Так от Венс постійно говорив - і аргументи і закидони. Що говорив супер-розумний Єрмак з англійською рівня А2? Мовчав - бо ні бе-ні ме по англійськи. Напевно батько йому також допоміг, "зробив добру справу" для України. Як взагалі туди такі попадають - загадка.
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