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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 тра, 2025 11:02
BIGor написав:
Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.
Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.
Л - логика.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 12:18
Сибарит написав: BIGor написав:
Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.
Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.
Л - логика.
Чувака назначили без належного знання англ. мови на посаду міністра закордонних справ - Л - логіка.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 14:57
akurt написав:
Та свинина допомогла йому у пораді сину: отримав рекомендацію від МВС однієї області для вступу в Харківську юридичну академію. Так хлопчик 17 років, який до цього буквально крутив коровам хвости, став студентом юридичної академії, а потім - прокурором. Реальним. Діючим. Активним.
Скажете, що то батько погано зробив? А я скажу, що ні.
Батько сину реально підклав свиню... Ось так буває...
Ну так батько "підмазав" кого потрібно було, ось і отримав рекомендацію. Це нормально? У нормальних країнах це пісець, в нас жеш, звідки ви чомусь поїхали, все супер.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 15:34
akurt написав:
Ви не в курсі того, які вимоги для вступників в - наприклад - юридичні університети, або на спеціальності типу "Міжнародні відносини" (Андрій Сибіга вступав в роках 1991/1992): потрібні реальні рекомендації від МВС або прокуратури. Так що для мене Ви ніяку новину не відкрили.
Більше того: батько тому і батько, що повинен давати поради/рекомендації сину.
В одному селі жив такий собі дядько на ім"я Леонід. Зірок з неба не хватав, відмінником не був - а просто торгував свининою на ринку. Торговець був чесний: кнурами принципово не торгував, для ресторанів м"ясо окремо відкладував, якщо підходив такий як я - дальній знайомий - то чесно говорив: "Ця свиня від діда Миколи - не купуйте - вирощена на хімії".
Та свинина допомогла йому у пораді сину: отримав рекомендацію від МВС однієї області для вступу в Харківську юридичну академію. Так хлопчик 17 років, який до цього буквально крутив коровам хвости, став студентом юридичної академії, а потім - прокурором. Реальним. Діючим. Активним.
Скажете, що то батько погано зробив? А я скажу, що ні.
Батько сину реально підклав свиню... Ось так буває...
Cкажу що зробив пагано. Ситуацію в Україні через таких "людей" можна зараз побачити. Потім такі блатні/куми/свати/брати попадають у владу і все зливають. А потім ще дивуються, "а чого це пересічні емігрують???"
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Додано: Сер 28 тра, 2025 15:38
Чи от ті сумнозвісні переговори Зе з Трампом - від Зе був Єрмак, від Трампа - Венс. Так от Венс постійно говорив - і аргументи і закидони. Що говорив супер-розумний Єрмак з англійською рівня А2? Мовчав - бо ні бе-ні ме по англійськи. Напевно батько йому також допоміг, "зробив добру справу" для України. Як взагалі туди такі попадають - загадка.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 17:19
rjkz написав:
зато увеличивая срок годности и учитывая утилизацию непроданной продукции, то от их НЕ применения финансовые потери намного выще.
Так-что
Але кожному своє.../quote]
В самому факті збільшення терміну придатності нічого страшного немає.
Але мова не про то.
rjkz написав:
Подкупало то, что Дитячи за несколько дней до срока годности уже пропадали даже в неначатой упаковке
Якщо, як ви писали, ви цінили ці сосиски саме за то, що вони починали псуватись ще ДО завершення терміну придатності, зазначеного саме на них, то це зовсім нелогічний, а головне - вельми небезпечний вибір. Бо чи термін 3 місяці, чи термін 2 дні - продукт за дотримання заданих умов зберігання має зберегти якість і безпеку протягом зазначеного для нього терміну. А якщо він псується до завершення свого терміну - це проблеми з дотриманням техпроцесів на виробництві, і таку продукцію точно не слід брати.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 17:30
xaos_3 написав:
На мою думку,
перебільшена
менш, ніж дрібниця.
Впевнений,
Експертний висновок, так тримати.
xaos_3 написав:
Моя позиція: будь-яка легальна праця від Бога.
Що таке Бог і що таке "легальна праця"?
Faceless написав:
"Жити на халяву" - тобто за чужий рахунок - принизливо, у таких людей немає почуття власної гідності
У власників акцій, заводів, рантьє немає власної гідності і живуть вони принизливо, аж сльози котяться... От тільки щасливо і впевнено.
Казки від бідних для бідних про багатих або везучих.
Справедливості як фізичного конструкту або закону не існує. Чим раніше людина це усвідомить, тим їй краще.
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