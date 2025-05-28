Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.
Л - логика.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 11:02
Додано: Сер 28 тра, 2025 12:18
Чувака назначили без належного знання англ. мови на посаду міністра закордонних справ - Л - логіка.
Додано: Сер 28 тра, 2025 14:57
Ну так батько "підмазав" кого потрібно було, ось і отримав рекомендацію. Це нормально? У нормальних країнах це пісець, в нас жеш, звідки ви чомусь поїхали, все супер.
Додано: Сер 28 тра, 2025 15:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Cкажу що зробив пагано. Ситуацію в Україні через таких "людей" можна зараз побачити. Потім такі блатні/куми/свати/брати попадають у владу і все зливають. А потім ще дивуються, "а чого це пересічні емігрують???"
Додано: Сер 28 тра, 2025 15:38
Чи от ті сумнозвісні переговори Зе з Трампом - від Зе був Єрмак, від Трампа - Венс. Так от Венс постійно говорив - і аргументи і закидони. Що говорив супер-розумний Єрмак з англійською рівня А2? Мовчав - бо ні бе-ні ме по англійськи. Напевно батько йому також допоміг, "зробив добру справу" для України. Як взагалі туди такі попадають - загадка.
Додано: Сер 28 тра, 2025 17:19
В самому факті збільшення терміну придатності нічого страшного немає.
Але мова не про то.
Якщо, як ви писали, ви цінили ці сосиски саме за то, що вони починали псуватись ще ДО завершення терміну придатності, зазначеного саме на них, то це зовсім нелогічний, а головне - вельми небезпечний вибір. Бо чи термін 3 місяці, чи термін 2 дні - продукт за дотримання заданих умов зберігання має зберегти якість і безпеку протягом зазначеного для нього терміну. А якщо він псується до завершення свого терміну - це проблеми з дотриманням техпроцесів на виробництві, і таку продукцію точно не слід брати.
Додано: Сер 28 тра, 2025 17:30
Експертний висновок, так тримати.
Що таке Бог і що таке "легальна праця"?
У власників акцій, заводів, рантьє немає власної гідності і живуть вони принизливо, аж сльози котяться... От тільки щасливо і впевнено.
Казки від бідних для бідних про багатих або везучих.
Справедливості як фізичного конструкту або закону не існує. Чим раніше людина це усвідомить, тим їй краще.
Додано: Сер 28 тра, 2025 21:01
Ну, ви наче не в Україні живете.
Звісно підмазав: якже ще отримати від МВС рекомендацію хлопцю з колгоспу «100 років без врожаю» в Юридичну академію.
З цього приводу раджу вивчити біографію людини, яка зараз скуповує всі банки в Україні та можливо стане багатшим за Ілона Маска.
Звичайний єврейський такий хлопчик, єдиний інститут, де його прийняли (раніше існувала квота: серед вступників не більше 5% євреїв, а краще і менше, тому боялися перевищити і приймали менше - все контролював Обком партії), спеціальність така, що тільки ридати та плакати. Ну здавалося б, все життя вже розписано до копійки: жебрацтво та невідомість.
Саме в таких умовах визріває рішення схопити Бога за бороду, звісно, православного.
Вуаля: на узбіччі дороги вешталася дочка (здається попередній чоловік вигнав з хати в шию) чи то короля, чи то імператора. Годиться! Беру! Заверніть!
І якось так - незрозуміло як - але мама того нареченого - раптом вже професорка в тому ж третьорозрядному університеті та на тій самій «випускаючий кафедрі», яка гнобила сина - трійочника.
Ну а синок зараз в Монако.
Це є олія. Або - як говорять французи: «Се ля ві…»
Ну ось так про «підмазати»…
P.S. Хлопець реально класний. З поганими не товаришую.
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