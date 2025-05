Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2813281428152816 Додано: Сер 28 тра, 2025 11:02 BIGor написав: Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.

Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.

Л - логика. Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.Л - логика. Сибарит

Додано: Сер 28 тра, 2025 12:18 Сибарит написав: BIGor написав: Кожен з них все життя при владі, кожен з них працював о ОП, кожен з них причетний з муток з законами.

Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.

Л - логика.

Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.

Л - логика. Вот так и живём. Пребывание при власти считаем пороком и одновременно возмущаемся, когда выбирают людей без опыта пребывания при власти.Л - логика.

Чувака назначили без належного знання англ. мови на посаду міністра закордонних справ - Л - логіка.

Додано: Сер 28 тра, 2025 14:57 akurt написав: Та свинина допомогла йому у пораді сину: отримав рекомендацію від МВС однієї області для вступу в Харківську юридичну академію. Так хлопчик 17 років, який до цього буквально крутив коровам хвости, став студентом юридичної академії, а потім - прокурором. Реальним. Діючим. Активним.

Скажете, що то батько погано зробив? А я скажу, що ні.

Батько сину реально підклав свиню... Ось так буває...

Скажете, що то батько погано зробив? А я скажу, що ні.

Батько сину реально підклав свиню... Ось так буває... Та свинина допомогла йому у пораді сину: отримав рекомендацію від МВС однієї області для вступу в Харківську юридичну академію. Так хлопчик 17 років, який до цього буквально крутив коровам хвости, став студентом юридичної академії, а потім - прокурором. Реальним. Діючим. Активним.Скажете, що то батько погано зробив? А я скажу, що ні.Батько сину реально підклав свиню... Ось так буває...

Додано: Сер 28 тра, 2025 15:34 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ви не в курсі того, які вимоги для вступників в - наприклад - юридичні університети, або на спеціальності типу "Міжнародні відносини" (Андрій Сибіга вступав в роках 1991/1992): потрібні реальні рекомендації від МВС або прокуратури. Так що для мене Ви ніяку новину не відкрили.

Більше того: батько тому і батько, що повинен давати поради/рекомендації сину.

В одному селі жив такий собі дядько на ім"я Леонід. Зірок з неба не хватав, відмінником не був - а просто торгував свининою на ринку. Торговець був чесний: кнурами принципово не торгував, для ресторанів м"ясо окремо відкладував, якщо підходив такий як я - дальній знайомий - то чесно говорив: "Ця свиня від діда Миколи - не купуйте - вирощена на хімії".



Більше того: батько тому і батько, що повинен давати поради/рекомендації сину.



В одному селі жив такий собі дядько на ім"я Леонід. Зірок з неба не хватав, відмінником не був - а просто торгував свининою на ринку. Торговець був чесний: кнурами принципово не торгував, для ресторанів м"ясо окремо відкладував, якщо підходив такий як я - дальній знайомий - то чесно говорив: "Ця свиня від діда Миколи - не купуйте - вирощена на хімії".

Та свинина допомогла йому у пораді сину: отримав рекомендацію від МВС однієї області для вступу в Харківську юридичну академію. Так хлопчик 17 років, який до цього буквально крутив коровам хвости, став студентом юридичної академії, а потім - прокурором. Реальним. Діючим. Активним.

Скажете, що то батько погано зробив? А я скажу, що ні.

Батько сину реально підклав свиню... Ось так буває... Ви не в курсі того, які вимоги для вступників в - наприклад - юридичні університети, або на спеціальності типу "Міжнародні відносини" (Андрій Сибіга вступав в роках 1991/1992): потрібні реальні рекомендації від МВС або прокуратури. Так що для мене Ви ніяку новину не відкрили.Більше того: батько тому і батько, що повинен давати поради/рекомендації сину.В одному селі жив такий собі дядько на ім"я Леонід. Зірок з неба не хватав, відмінником не був - а просто торгував свининою на ринку. Торговець був чесний: кнурами принципово не торгував, для ресторанів м"ясо окремо відкладував, якщо підходив такий як я - дальній знайомий - то чесно говорив: "Ця свиня від діда Миколи - не купуйте - вирощена на хімії".Та свинина допомогла йому у пораді сину: отримав рекомендацію від МВС однієї області для вступу в Харківську юридичну академію. Так хлопчик 17 років, який до цього буквально крутив коровам хвости, став студентом юридичної академії, а потім - прокурором. Реальним. Діючим. Активним.Скажете, що то батько погано зробив? А я скажу, що ні.Батько сину реально підклав свиню... Ось так буває...

Cкажу що зробив пагано. Ситуацію в Україні через таких "людей" можна зараз побачити. Потім такі блатні/куми/свати/брати попадають у владу і все зливають. А потім ще дивуються, "а чого це пересічні емігрують???"

Чи от ті сумнозвісні переговори Зе з Трампом - від Зе був Єрмак, від Трампа - Венс. Так от Венс постійно говорив - і аргументи і закидони. Що говорив супер-розумний Єрмак з англійською рівня А2? Мовчав - бо ні бе-ні ме по англійськи. Напевно батько йому також допоміг, "зробив добру справу" для України. Як взагалі туди такі попадають - загадка.

Додано: Сер 28 тра, 2025 17:19 rjkz написав: зато увеличивая срок годности и учитывая утилизацию непроданной продукции, то от их НЕ применения финансовые потери намного выще.

Так-что Але кожному своє.../quote]

Так-что Але кожному своє.../quote] зато увеличивая срок годности и учитывая утилизацию непроданной продукции, то от их НЕ применения финансовые потери намного выще.Так-что

В самому факті збільшення терміну придатності нічого страшного немає.

Але мова не про то.



rjkz написав: Подкупало то, что Дитячи за несколько дней до срока годности уже пропадали даже в неначатой упаковке

Подкупало то, что Дитячи за несколько дней до срока годности уже пропадали даже в неначатой упаковке





Додано: Сер 28 тра, 2025 17:30 xaos_3 написав:

На мою думку,

перебільшена

менш, ніж дрібниця.

Впевнений,

Експертний висновок, так тримати.

xaos_3 написав: Моя позиція: будь-яка легальна праця від Бога.

Що таке Бог і що таке "легальна праця"?

Faceless написав: "Жити на халяву" - тобто за чужий рахунок - принизливо, у таких людей немає почуття власної гідності

У власників акцій, заводів, рантьє немає власної гідності і живуть вони принизливо, аж сльози котяться... От тільки щасливо і впевнено.

Казки від бідних для бідних про багатих або везучих.

Справедливості як фізичного конструкту або закону не існує. Чим раніше людина це усвідомить, тим їй краще.

На мою думку,



перебільшена



менш, ніж дрібниця.



Впевнений, На мою думку,перебільшенаменш, ніж дрібниця.Впевнений,



Експертний висновок, так тримати.



xaos_3 написав: Моя позиція: будь-яка легальна праця від Бога.

Моя позиція: будь-яка легальна праця від Бога.

Що таке Бог і що таке "легальна праця"?



Faceless написав: "Жити на халяву" - тобто за чужий рахунок - принизливо, у таких людей немає почуття власної гідності "Жити на халяву" - тобто за чужий рахунок - принизливо, у таких людей немає почуття власної гідності

У власників акцій, заводів, рантьє немає власної гідності і живуть вони принизливо, аж сльози котяться... От тільки щасливо і впевнено.



Казки від бідних для бідних про багатих або везучих.

Додано: Сер 28 тра, 2025 21:01 Water написав: Ну так батько "підмазав" кого потрібно було, ось і отримав рекомендацію. Це нормально? У нормальних країнах це пісець, в нас жеш, звідки ви чомусь поїхали, все супер.

Оскаржувати думку не буду: мабуть «підмазав»…

Оскаржувати думку не буду: мабуть «підмазав»… Оскаржувати думку не буду: мабуть «підмазав»… akurt

Повідомлень: 10901 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1413 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 09:06 Еміграція, заробітчанство



News from USA

(Або історія одного звільнення)



Рівно 2 тижня тому було вимушено розкрито одну таємницю.

Нашого українського ІТ-ника, який вже не менше 5-ти років працює в компанії, яка входить в TOP-10, або і в TOP-5 світу, викликав його старший менеджер та повідомив про те, що до нього буде прикріплено стажера - інтерна.

- Не можна до мене прикріплювати. Я планую звільнятися.

- Оп-па. Чому це?

Було названо причини: зміни у родині та сімейні питання.

- Свята річ. РОДИНА ПОВИННА БУТИ ЗАВЖДИ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ! Будемо пробувати запропонувати вам інше місце роботи в нашій фірмі. Але від вашого нового житла до нашого найближчого офісу - 3 години на авто.

Ближче офіса не маємо.

- Не підходить. На жаль. Буду звільнятися.



Вчора відпрацював останній день.



Але мова не про це. Мова про те, що відсьогодні на його місці вже буде працювати нова людина.

Ну ось, а ви кажете «вакансій програмістам немає».

Є вакансії. І будуть.

Не питайте, яка зарплатня у новачка. Я не знаю.

І це в США - таємниця, більша за інтимні особисті анатомічні питання. akurt

Повідомлень: 10901 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1413 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 09:25 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: News from USA

(Або історія одного звільнення)



Рівно 2 тижня тому було вимушено розкрито одну таємницю.

Нашого українського ІТ-ника, який вже не менше 5-ти років працює в компанії, яка входить в TOP-10, або і в TOP-5 світу, викликав його старший менеджер та повідомив про те, що до нього буде прикріплено стажера - інтерна.

- Не можна до мене прикріплювати. Я планую звільнятися.

- Оп-па. Чому це?

Було названо причини: зміни у родині та сімейні питання.

- Свята річ. РОДИНА ПОВИННА БУТИ ЗАВЖДИ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ! Будемо пробувати запропонувати вам інше місце роботи в нашій фірмі. Але від вашого нового житла до нашого найближчого офісу - 3 години на авто.

Ближче офіса не маємо.

- Не підходить. На жаль. Буду звільнятися.



Вчора відпрацював останній день.



Але мова не про це. Мова про те, що відсьогодні на його місці вже буде працювати нова людина.

Ну ось, а ви кажете «вакансій програмістам немає».

Є вакансії. І будуть.

Не питайте, яка зарплатня у новачка. Я не знаю.

І це в США - таємниця, більша за інтимні особисті анатомічні питання. News from USA(Або історія одного звільнення)було вимушено розкрито одну таємницю.Нашого українського ІТ-ника, який вже не менше 5-ти років працює в компанії, яка входить в, викликав його старший менеджер та повідомив про те, що до нього буде прикріплено стажера - інтерна.- Не можна до мене прикріплювати. Я планую звільнятися.- Оп-па. Чому це?Було названо причини: зміни у родині та сімейні питання.- Свята річ. РОДИНА ПОВИННА БУТИ ЗАВЖДИ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ! Будемо пробувати запропонувати вам інше місце роботи в нашій фірмі. Але від вашого нового житла до нашого найближчого офісу - 3 години на авто.Ближче офіса не маємо.- Не підходить. На жаль. Буду звільнятися.Вчора відпрацював останній день.Але мова не про це.Ну ось, а ви кажете «вакансій програмістам немає».Є вакансії. І будуть.Не питайте, яка зарплатня у новачка. Я не знаю.І це в США - таємниця, більша за інтимні особисті анатомічні питання.

Одразу видно, що це не ТОП-5 чи 10. Процес найму в таких конторах займає місяці, для кожного кандидата проводять 4-5 співбесід (деякі 7 годинні), перебирають таким чином сотні кандидатів, щукають не аби кого + ще дадайте купу бюрократії. Тому там має бути місяці 2 самий мінімум на якусь просту позицію.

