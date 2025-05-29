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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2814281528162817 Додано: Чет 29 тра, 2025 10:03 Ну, Вам краще знати, ніж мені.

Компанія із тих, що у всіх прямо зараз «на слуху» і всі про неї знають.



Про співбесіди ви теж не все знаєте.

Цей ІТ-ник пройшов 1 (одну) співбесіду і після цієї одної був прийнятий на нову роботу.



Про ту кількість співбесід, що ви пишете я знаю не гірше Вас: племінник пройшов вже 10 чи 11 співбесід. В Європі.



Ще про співбесіди: у того, про кого мова була одна співбесіда на позицію в іншу компанію.

Мені він назву не повідомив - щоби не «злякати», але сказав таке:

- там зарплата в телеведучої не вдвічі більша;

- але під час співбесіди поставили умову: вирішити якусь там оплачу да 1 годину. Він хлопець розумний - з наших же - щось про ту задачу знав. А знав те, що за вирішення спорідненої задачі хтось отримав Нобелевську премію.

Тому почав думати:

- або «прикалуються», даючи такі завдання;

- або хитромудрі та за дешево хочуть купити важливі матеріали/рішення;

- або будуть не даремно платити вдвічі більше.

Жінка його відмовляє від ПОВТОРНОІ співбесіди із словами, що буде «пахати» зранку до вечора.



Але від другої співбесіди НЕ відмовився.

Буде. До цього часу буде думати, як краще зробити. Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 тра, 2025 10:12, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10905 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 10:08 akurt написав: Не питайте, яка зарплатня у новачка. Я не знаю.

І це в США - таємниця, більша за інтимні особисті анатомічні питання. Не питайте, яка зарплатня у новачка. Я не знаю.І це в США - таємниця, більша за інтимні особисті анатомічні питання.

Це не таємниця, це спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.



Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.



І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - ще один метод пригноблення незручних питань. Це не таємниця, це спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - ще один метод пригноблення незручних питань. won Повідомлень: 82 З нами з: 15.05.24 Подякував: 208 раз. Подякували: 6 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 10:13 Пан won має рацію. Все вірно.

Ну ось так у них поставлено. akurt

Повідомлень: 10905 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 18:36 won написав: xaos_3 написав:

На мою думку,



перебільшена



менш, ніж дрібниця.



Впевнений, На мою думку,перебільшенаменш, ніж дрібниця.Впевнений,



Експертний висновок, так тримати.



xaos_3 написав: Моя позиція: будь-яка легальна праця від Бога.

Моя позиція: будь-яка легальна праця від Бога.

Що таке Бог і що таке "легальна праця"?



Faceless написав: "Жити на халяву" - тобто за чужий рахунок - принизливо, у таких людей немає почуття власної гідності "Жити на халяву" - тобто за чужий рахунок - принизливо, у таких людей немає почуття власної гідності

У власників акцій, заводів, рантьє немає власної гідності і живуть вони принизливо, аж сльози котяться... От тільки щасливо і впевнено.



Казки від бідних для бідних про багатих або везучих.

Справедливості як фізичного конструкту або закону не існує. Чим раніше людина це усвідомить, тим їй краще. Що таке Бог і що таке "легальна праця"?У власників акцій, заводів, рантьє немає власної гідності і живуть вони принизливо, аж сльози котяться... От тільки щасливо і впевнено.Казки від бідних для бідних про багатих або везучих.Справедливості як фізичного конструкту або закону не існує. Чим раніше людина це усвідомить, тим їй краще.



1. Щодо окупасів, погоджуюсь із іншими форумчанами, ця "проблема" існує виключно у заголовках ютуб блогерів. Я навів офіційні цифри (знайдені ШІ) - проблема окупасів стосується 0.038% об'єктів проживання. Навіть на фоні злочинів, пов'язаних із пошкодженням майна (понад 209 000 випадків, 2024 - ШІ) - окупаси це дрібничка, близька до статистичної похибки.

2. ))

Легальна праця - трудова діяльність, яка виконується громадянином або іноземцем на підставі офіційно оформленого трудового договору або контракту, відповідно до норм Кодексу законів про працю України (КЗпП)/інших країн та інших законодавчих актів

Бог - світогляд кожної людини, у когось він сформований на регілії, у інших - своє розуміння.



У вас інше розуміння легальної праці? 1. Щодо окупасів, погоджуюсь із іншими форумчанами, ця "проблема" існує виключно у заголовках ютуб блогерів. Я навів офіційні цифри (знайдені ШІ) - проблема окупасів стосується 0.038% об'єктів проживання. Навіть на фоні злочинів, пов'язаних із пошкодженням майна (понад 209 000 випадків, 2024 - ШІ) - окупаси це дрібничка, близька до статистичної похибки.2.))Легальна праця - трудова діяльність, яка виконується громадянином або іноземцем на підставі офіційно оформленого трудового договору або контракту, відповідно до норм Кодексу законів про працю України (КЗпП)/інших країн та інших законодавчих актівБог - світогляд кожної людини, у когось він сформований на регілії, у інших - своє розуміння.У вас інше розуміння легальної праці? xaos_3 Повідомлень: 49 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 18:56 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Ну є такі речі, як самоповага, почуття власної гідності, самореалізація.

"Жити на халяву" - тобто за чужий рахунок - принизливо, у таких людей немає почуття власної гідності Ну є такі речі, як самоповага, почуття власної гідності, самореалізація."Жити на халяву" - тобто за чужий рахунок - принизливо, у таких людей немає почуття власної гідності

В кожного свої представлення про життя. Як на мене бути утриманкою/альфонсом при чоловікові/дружині який тобі подобається - це найщасливіша доля. В кожного свої представлення про життя. Як на мене бути утриманкою/альфонсом при чоловікові/дружині який тобі подобається - це найщасливіша доля. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5404 З нами з: 29.07.22 Подякував: 857 раз. Подякували: 627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 19:01 xaos_3 написав: Легальна праця - трудова діяльність, яка виконується громадянином або іноземцем на підставі офіційно оформленого трудового договору або контракту, відповідно до норм Кодексу законів про працю України (КЗпП)/інших країн та інших законодавчих актів

Бог - світогляд кожної людини, у когось він сформований на регілії, у інших - своє розуміння.



У вас інше розуміння легальної праці? Легальна праця - трудова діяльність, яка виконується громадянином або іноземцем на підставі офіційно оформленого трудового договору або контракту, відповідно до норм Кодексу законів про працю України (КЗпП)/інших країн та інших законодавчих актівБог - світогляд кожної людини, у когось він сформований на регілії, у інших - своє розуміння.У вас інше розуміння легальної праці?

Ну на початку 19 століття був цілком легальний бізнес - імпорт афроафриканців в новий світ...



Я до того, що легальність - поняття відносне. Тому більш непротирічивим для людини буде вибір роду діяльності виходячи не з того, що дозволено законом в конкретний момент часу, а з того, що найкраще вміється робити. Потім вмикаються фільтри - а що з того, що я вмію робити, дасть змогу мені прожити чим довше (без бандитських розборок) - з цього і формується рішення, чим займатись. Закони ні до чого, бо вони - як дишло, і це навіть якщо їх не міняти. А їх же ще можна й міняти... Так що закони - то все дурня. Треба думати тільки за себе. Це не значить, шо іншим треба пакостить. Бажано ні. Але і не бути альтруїстом. Ну на початку 19 століття був цілком легальний бізнес - імпорт афроафриканців в новий світ...Я до того, що легальність - поняття відносне. Тому більш непротирічивим для людини буде вибір роду діяльності виходячи не з того, що дозволено законом в конкретний момент часу, а з того, що найкраще вміється робити. Потім вмикаються фільтри - а що з того, що я вмію робити, дасть змогу мені прожити чим довше (без бандитських розборок) - з цього і формується рішення, чим займатись. Закони ні до чого, бо вони - як дишло, і це навіть якщо їх не міняти. А їх же ще можна й міняти... Так що закони - то все дурня. Треба думати тільки за себе. Це не значить, шо іншим треба пакостить. Бажано ні. Але і не бути альтруїстом. won Повідомлень: 82 З нами з: 15.05.24 Подякував: 208 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 19:59 BIGor написав: akurt написав: News from USA

(Або історія одного звільнення)



Рівно 2 тижня тому було вимушено розкрито одну таємницю.

Нашого українського ІТ-ника, який вже не менше 5-ти років працює в компанії, яка входить в TOP-10, або і в TOP-5 світу, викликав його старший менеджер та повідомив про те, що до нього буде прикріплено стажера - інтерна.

- Не можна до мене прикріплювати. Я планую звільнятися.

- Оп-па. Чому це?

Було названо причини: зміни у родині та сімейні питання.

- Свята річ. РОДИНА ПОВИННА БУТИ ЗАВЖДИ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ! Будемо пробувати запропонувати вам інше місце роботи в нашій фірмі. Але від вашого нового житла до нашого найближчого офісу - 3 години на авто.

Ближче офіса не маємо.

- Не підходить. На жаль. Буду звільнятися.



Вчора відпрацював останній день.



Але мова не про це. Мова про те, що відсьогодні на його місці вже буде працювати нова людина.

Ну ось, а ви кажете «вакансій програмістам немає».

Є вакансії. І будуть.

Не питайте, яка зарплатня у новачка. Я не знаю.

І це в США - таємниця, більша за інтимні особисті анатомічні питання. News from USA(Або історія одного звільнення)було вимушено розкрито одну таємницю.Нашого українського ІТ-ника, який вже не менше 5-ти років працює в компанії, яка входить в, викликав його старший менеджер та повідомив про те, що до нього буде прикріплено стажера - інтерна.- Не можна до мене прикріплювати. Я планую звільнятися.- Оп-па. Чому це?Було названо причини: зміни у родині та сімейні питання.- Свята річ. РОДИНА ПОВИННА БУТИ ЗАВЖДИ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ! Будемо пробувати запропонувати вам інше місце роботи в нашій фірмі. Але від вашого нового житла до нашого найближчого офісу - 3 години на авто.Ближче офіса не маємо.- Не підходить. На жаль. Буду звільнятися.Вчора відпрацював останній день.Але мова не про це.Ну ось, а ви кажете «вакансій програмістам немає».Є вакансії. І будуть.Не питайте, яка зарплатня у новачка. Я не знаю.І це в США - таємниця, більша за інтимні особисті анатомічні питання.

Одразу видно, що це не ТОП-5 чи 10. Процес найму в таких конторах займає місяці, для кожного кандидата проводять 4-5 співбесід (деякі 7 годинні), перебирають таким чином сотні кандидатів, щукають не аби кого + ще дадайте купу бюрократії. Тому там має бути місяці 2 самий мінімум на якусь просту позицію. Одразу видно, що це не ТОП-5 чи 10. Процес найму в таких конторах займає місяці, для кожного кандидата проводять 4-5 співбесід (деякі 7 годинні), перебирають таким чином сотні кандидатів, щукають не аби кого + ще дадайте купу бюрократії. Тому там має бути місяці 2 самий мінімум на якусь просту позицію.



По недавно вышедшим статданным, выросла доля безработицы среди выпусников вузов по специальности компутер сайенс, связывают это с развитием применения ИИ. По недавно вышедшим статданным, выросла доля безработицы среди выпусников вузов по специальности компутер сайенс, связывают это с развитием применения ИИ. rjkz

Повідомлень: 17450 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8601 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 20:03 won написав: akurt написав: Не питайте, яка зарплатня у новачка. Я не знаю.

І це в США - таємниця, більша за інтимні особисті анатомічні питання. Не питайте, яка зарплатня у новачка. Я не знаю.І це в США - таємниця, більша за інтимні особисті анатомічні питання.

Це не таємниця, це спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.



Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.



І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - ще один метод пригноблення незручних питань. Це не таємниця, це спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - ще один метод пригноблення незручних питань.



На самом деле - да, но подается это под соусом, чтобы типа не было зависти и не плодило конфликты внутри коллектива.

Только с удовольствием берут неинформированных на низкую зарплату, а когда они дорастают по зарплате до определенного уровня, то их увольняют и берут нового на низкую зарплату.

"Ничего личного, просто бизнес" На самом деле - да, но подается это под соусом, чтобы типа не было зависти и не плодило конфликты внутри коллектива.Только с удовольствием берут неинформированных на низкую зарплату, а когда они дорастают по зарплате до определенного уровня, то их увольняют и берут нового на низкую зарплату."Ничего личного, просто бизнес" rjkz

Повідомлень: 17450 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8601 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2814281528162817 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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