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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2815281628172818
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:22

  akurt написав:Ну, Вам краще знати, ніж мені.
Компанія із тих, що у всіх прямо зараз «на слуху» і всі про неї знають.

Про співбесіди ви теж не все знаєте.
Цей ІТ-ник пройшов 1 (одну) співбесіду і після цієї одної був прийнятий на нову роботу.

Про ту кількість співбесід, що ви пишете я знаю не гірше Вас: племінник пройшов вже 10 чи 11 співбесід. В Європі.

Ще про співбесіди: у того, про кого мова була одна співбесіда на позицію в іншу компанію.
Мені він назву не повідомив - щоби не «злякати», але сказав таке:
- там зарплата в телеведучої не вдвічі більша;
- але під час співбесіди поставили умову: вирішити якусь там оплачу да 1 годину. Він хлопець розумний - з наших же - щось про ту задачу знав. А знав те, що за вирішення спорідненої задачі хтось отримав Нобелевську премію.
Тому почав думати:
- або «прикалуються», даючи такі завдання;
- або хитромудрі та за дешево хочуть купити важливі матеріали/рішення;
- або будуть не даремно платити вдвічі більше.
Жінка його відмовляє від ПОВТОРНОІ співбесіди із словами, що буде «пахати» зранку до вечора.

Але від другої співбесіди НЕ відмовився.
Буде. До цього часу буде думати, як краще зробити.

А міг би кувати не відходячи від каси пламером чи елекртішеном $5K за годину
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:29

  flyman написав:А міг би кувати не відходячи від каси пламером чи елекртішеном $5K за годину

І що ж Ви самі, пане flyman’е, цього не робите та не отримуєте по $5K за годину?

Мені он сьогодні таку цікаву арифметику розказали наші люди з України, що я реально був в захваті.
Сказали так:
- почали тримати курей.
- ну люди міські, недосвідчені, якось та щось прогавили та всіх курей з першої партії подушили собаки.
- купили другу партію курей, на сьогодні штук 30. Тримають не в селі на природі як у вас, а в місті.
- далі чиста арифметика.
- Кожна куриця - я й не знав - зʼїдає за добу 150 грамів зерна. Тобто за рік - 54,74 кг зерна.
- Роздрібна ціна зерна зараз орієнтовно 12 гривень кіло (можливо це не точно). Тобто витрати на рік на одну курицю складають 657 гривень.
- кури несуть яйця. Ці яйця співвласник курей продає на своїй роботі, а працює охоронцем в Пологовому будинку, там і продає «домашні яйця».
- я точно не знаю ціну на яйця в Україні, але здається «домашні» (вирощені на асфальті майже через дорогу від пологового будинка) продаються по 5 гривень штука.
- звичайна домашня курка дає за рік не менше 130 яєць. Якщо не здохне та не задушить пацюк. Тобто вартовий пологового будинку може отримати від одной курку виручку (це не прибуток) в сумі 130*5=650 гривень за рік.
- As a result of this профіт за рік дорівнює НУЛЮ(!).

Звісно, я спитав навіщо цей клопіт?
Знаєте, що відповіли? Тільки тримайтеся за щось міцне, бо це вже вища математика, а не арифметика:
- Куриця не тільки несеться, а ще і росте. Через три роки її можна зарізати та мати не менше 5 кг курячого мʼяса.

Вищій пілотаж!
Мені дуже сподобалося. Ну не $5К за годину, але цифра «5» присутня.
akurt
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