#<1 ... 2815281628172818 Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:22 akurt написав: Ну, Вам краще знати, ніж мені.

Компанія із тих, що у всіх прямо зараз «на слуху» і всі про неї знають.



Про співбесіди ви теж не все знаєте.

Цей ІТ-ник пройшов 1 (одну) співбесіду і після цієї одної був прийнятий на нову роботу.



Про ту кількість співбесід, що ви пишете я знаю не гірше Вас: племінник пройшов вже 10 чи 11 співбесід. В Європі.



Ще про співбесіди: у того, про кого мова була одна співбесіда на позицію в іншу компанію.

Мені він назву не повідомив - щоби не «злякати», але сказав таке:

- там зарплата в телеведучої не вдвічі більша;

- але під час співбесіди поставили умову: вирішити якусь там оплачу да 1 годину. Він хлопець розумний - з наших же - щось про ту задачу знав. А знав те, що за вирішення спорідненої задачі хтось отримав Нобелевську премію.

Тому почав думати:

- або «прикалуються», даючи такі завдання;

- або хитромудрі та за дешево хочуть купити важливі матеріали/рішення;

- або будуть не даремно платити вдвічі більше.

Жінка його відмовляє від ПОВТОРНОІ співбесіди із словами, що буде «пахати» зранку до вечора.



Але від другої співбесіди НЕ відмовився.

А міг би кувати не відходячи від каси пламером чи елекртішеном $5K за годину

Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:29 flyman написав: А міг би кувати не відходячи від каси пламером чи елекртішеном $5K за годину

А міг би кувати не відходячи від каси пламером чи елекртішеном $5K за годину

І що ж Ви самі, пане flyman’е, цього не робите та не отримуєте по $5K за годину?



Мені он сьогодні таку цікаву арифметику розказали наші люди з України, що я реально був в захваті.

Сказали так:

- почали тримати курей.

- ну люди міські, недосвідчені, якось та щось прогавили та всіх курей з першої партії подушили собаки.

- купили другу партію курей, на сьогодні штук 30. Тримають не в селі на природі як у вас, а в місті.

- далі чиста арифметика.

- Кожна куриця - я й не знав - зʼїдає за добу 150 грамів зерна. Тобто за рік - 54,74 кг зерна.

- Роздрібна ціна зерна зараз орієнтовно 12 гривень кіло (можливо це не точно). Тобто витрати на рік на одну курицю складають 657 гривень.

- кури несуть яйця. Ці яйця співвласник курей продає на своїй роботі, а працює охоронцем в Пологовому будинку, там і продає «домашні яйця».

- я точно не знаю ціну на яйця в Україні, але здається «домашні» (вирощені на асфальті майже через дорогу від пологового будинка) продаються по 5 гривень штука.

- звичайна домашня курка дає за рік не менше 130 яєць. Якщо не здохне та не задушить пацюк. Тобто вартовий пологового будинку може отримати від одной курку виручку (це не прибуток) в сумі 130*5=650 гривень за рік.

- As a result of this профіт за рік дорівнює НУЛЮ(!).



Звісно, я спитав навіщо цей клопіт?

Знаєте, що відповіли? Тільки тримайтеся за щось міцне, бо це вже вища математика, а не арифметика:

- Куриця не тільки несеться, а ще і росте. Через три роки її можна зарізати та мати не менше 5 кг курячого мʼяса.



Вищій пілотаж!

