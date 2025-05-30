akurt написав:Ну, Вам краще знати, ніж мені.
Компанія із тих, що у всіх прямо зараз «на слуху» і всі про неї знають.
Про співбесіди ви теж не все знаєте.
Цей ІТ-ник пройшов 1 (одну) співбесіду і після цієї одної був прийнятий на нову роботу.
Про ту кількість співбесід, що ви пишете я знаю не гірше Вас: племінник пройшов вже 10 чи 11 співбесід. В Європі.
Ще про співбесіди: у того, про кого мова була одна співбесіда на позицію в іншу компанію.
Мені він назву не повідомив - щоби не «злякати», але сказав таке:
- там зарплата в телеведучої не вдвічі більша;
- але під час співбесіди поставили умову: вирішити якусь там оплачу да 1 годину. Він хлопець розумний - з наших же - щось про ту задачу знав. А знав те, що за вирішення спорідненої задачі хтось отримав Нобелевську премію.
Тому почав думати:
- або «прикалуються», даючи такі завдання;
- або хитромудрі та за дешево хочуть купити важливі матеріали/рішення;
- або будуть не даремно платити вдвічі більше.
Жінка його відмовляє від ПОВТОРНОІ співбесіди із словами, що буде «пахати» зранку до вечора.
Але від другої співбесіди НЕ відмовився.
Буде. До цього часу буде думати, як краще зробити.
А міг би кувати не відходячи від каси пламером чи елекртішеном $5K за годину