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akurt написав:Ну, Вам краще знати, ніж мені. Компанія із тих, що у всіх прямо зараз «на слуху» і всі про неї знають.
Про співбесіди ви теж не все знаєте. Цей ІТ-ник пройшов 1 (одну) співбесіду і після цієї одної був прийнятий на нову роботу.
Про ту кількість співбесід, що ви пишете я знаю не гірше Вас: племінник пройшов вже 10 чи 11 співбесід. В Європі.
Ще про співбесіди: у того, про кого мова була одна співбесіда на позицію в іншу компанію. Мені він назву не повідомив - щоби не «злякати», але сказав таке: - там зарплата в телеведучої не вдвічі більша; - але під час співбесіди поставили умову: вирішити якусь там оплачу да 1 годину. Він хлопець розумний - з наших же - щось про ту задачу знав. А знав те, що за вирішення спорідненої задачі хтось отримав Нобелевську премію. Тому почав думати: - або «прикалуються», даючи такі завдання; - або хитромудрі та за дешево хочуть купити важливі матеріали/рішення; - або будуть не даремно платити вдвічі більше. Жінка його відмовляє від ПОВТОРНОІ співбесіди із словами, що буде «пахати» зранку до вечора.
Але від другої співбесіди НЕ відмовився. Буде. До цього часу буде думати, як краще зробити.
А міг би кувати не відходячи від каси пламером чи елекртішеном $5K за годину
flyman написав:А міг би кувати не відходячи від каси пламером чи елекртішеном $5K за годину
Як бачите, заробити $5К за годину досить легко. Везе ж людям…
Мені та моїм приятелям так легко не вдається. Саме в ці хвилини по Чорному морю іде пором з болгарського порту Варна до Грузії.
В одній шикарній 1-місцевій каюті перебуває мій приятель, який інколи - в тому числі з моєї подачі переганяє автівки по Європі. Саме шикарне замовлення, яке я йому якось дав: перегнати досить дороге авто з Анталії (Туреччина) в Ніццу (Франція). Аж досі жалкую, що сам не взявся: не було часу.
Зараз замовлення екзотичне: з України у Вірменію. Консультую по митних питаннях Грузії та Вірменії. Там багато нюансів. Неправильне ввезення - не буде вивезення… З митницею не шуткують…
Ну а поки на поромі просто шик: «Як король на іменинах»: кормлять так як жінка вдома не годує…
P.S. Не лайтеся і не заздріть: в нього законні підстави виїзду з України. Законні. Не куплені. Ну і НЕ заробляє той пан НЕ стільки, як пан flyman, не по $5К.
Так. Є питання. Хто там власне незадоволений будинками «з гімна та палок» в містечку Los Angeles (це в районі Тихого океану), прошу записуватися. Щойно надіслав наш українець, який виїхав за програмою U4U. Яка там ціна оренди? Натискайте на фото… Гімно… палки… еге ж…