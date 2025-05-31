Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2815281628172818 Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:22 akurt написав: Ну, Вам краще знати, ніж мені.

Компанія із тих, що у всіх прямо зараз «на слуху» і всі про неї знають.



Про співбесіди ви теж не все знаєте.

Цей ІТ-ник пройшов 1 (одну) співбесіду і після цієї одної був прийнятий на нову роботу.



Про ту кількість співбесід, що ви пишете я знаю не гірше Вас: племінник пройшов вже 10 чи 11 співбесід. В Європі.



Ще про співбесіди: у того, про кого мова була одна співбесіда на позицію в іншу компанію.

Мені він назву не повідомив - щоби не «злякати», але сказав таке:

- там зарплата в телеведучої не вдвічі більша;

- але під час співбесіди поставили умову: вирішити якусь там оплачу да 1 годину. Він хлопець розумний - з наших же - щось про ту задачу знав. А знав те, що за вирішення спорідненої задачі хтось отримав Нобелевську премію.

Тому почав думати:

- або «прикалуються», даючи такі завдання;

- або хитромудрі та за дешево хочуть купити важливі матеріали/рішення;

- або будуть не даремно платити вдвічі більше.

Жінка його відмовляє від ПОВТОРНОІ співбесіди із словами, що буде «пахати» зранку до вечора.



Але від другої співбесіди НЕ відмовився.

Буде. До цього часу буде думати, як краще зробити. Ну, Вам краще знати, ніж мені.Компанія із тих, що у всіх прямо зараз «на слуху» і всі про неї знають.Про співбесіди ви теж не все знаєте.Цей ІТ-ник пройшов 1 (одну) співбесіду і після цієї одної був прийнятий на нову роботу.Про ту кількість співбесід, що ви пишете я знаю не гірше Вас: племінник пройшов вже 10 чи 11 співбесід. В Європі.Ще про співбесіди: у того, про кого мова була одна співбесіда на позицію в іншу компанію.Мені він назву не повідомив - щоби не «злякати», але сказав таке:- там зарплата в телеведучої не вдвічі більша;- але під час співбесіди поставили умову: вирішити якусь там оплачу да 1 годину. Він хлопець розумний - з наших же - щось про ту задачу знав. А знав те, що за вирішення спорідненої задачі хтось отримав Нобелевську премію.Тому почав думати:- або «прикалуються», даючи такі завдання;- або хитромудрі та за дешево хочуть купити важливі матеріали/рішення;- або будуть не даремно платити вдвічі більше.Жінка його відмовляє від ПОВТОРНОІ співбесіди із словами, що буде «пахати» зранку до вечора.Але від другої співбесіди НЕ відмовився.Буде. До цього часу буде думати, як краще зробити.

А міг би кувати не відходячи від каси пламером чи елекртішеном $5K за годину

А міг би кувати не відходячи від каси пламером чи елекртішеном $5K за годину flyman

Повідомлень: 39592 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2830 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 22:06 flyman написав: А міг би кувати не відходячи від каси пламером чи елекртішеном $5K за годину

А міг би кувати не відходячи від каси пламером чи елекртішеном $5K за годину

Як бачите, заробити $5К за годину досить легко.

Везе ж людям…



Мені та моїм приятелям так легко не вдається.

Саме в ці хвилини по Чорному морю іде пором з болгарського порту Варна до Грузії.



В одній шикарній 1-місцевій каюті перебуває мій приятель, який інколи - в тому числі з моєї подачі переганяє автівки по Європі.

Саме шикарне замовлення, яке я йому якось дав: перегнати досить дороге авто з Анталії (Туреччина) в Ніццу (Франція). Аж досі жалкую, що сам не взявся: не було часу.



Зараз замовлення екзотичне: з України у Вірменію.

Консультую по митних питаннях Грузії та Вірменії.

Там багато нюансів.

Неправильне ввезення - не буде вивезення…

З митницею не шуткують…



Ну а поки на поромі просто шик: «Як король на іменинах»: кормлять так як жінка вдома не годує…



P.S. Не лайтеся і не заздріть: в нього законні підстави виїзду з України. Законні. Не куплені.

Ну і НЕ заробляє той пан НЕ стільки, як пан flyman, не по $5К. Як бачите, заробити $5К за годину досить легко.Везе ж людям…Мені та моїм приятелям так легко не вдається.Саме в ці хвилини по Чорному морю іде пором з болгарського порту Варна до Грузії.В одній шикарній 1-місцевій каюті перебуває мій приятель, який інколи - в тому числі з моєї подачі переганяє автівки по Європі.Саме шикарне замовлення, яке я йому якось дав: перегнати досить дороге авто з Анталії (Туреччина) в Ніццу (Франція). Аж досі жалкую, що сам не взявся: не було часу.Зараз замовлення екзотичне: з України у Вірменію.Консультую по митних питаннях Грузії та Вірменії.Там багато нюансів.Неправильне ввезення - не буде вивезення…З митницею не шуткують…Ну а поки на поромі просто шик: «Як король на іменинах»: кормлять так як жінка вдома не годує…P.S. Не лайтеся і не заздріть: в нього законні підстави виїзду з України. Законні. Не куплені.Ну і НЕ заробляє той пан НЕ стільки, як пан flyman, не по $5К. akurt

Повідомлень: 10915 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 22:50

Хто там власне незадоволений будинками «з гімна та палок» в містечку Los Angeles (це в районі Тихого океану), прошу записуватися.

Щойно надіслав наш українець, який виїхав за програмою U4U.



Яка там ціна оренди? Натискайте на фото…



Гімно… палки… еге ж… Так. Є питання.Хто там власне незадоволений будинками «з гімна та палок» в містечку Los Angeles (це в районі Тихого океану), прошу записуватися.Щойно надіслав наш українець, який виїхав за програмою U4U.Яка там ціна оренди? Натискайте на фото…Гімно… палки… еге ж… akurt

Повідомлень: 10915 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:09 А поки що золотий дощ akurt



Як бачите, заробити $5К за годину досить легко.

Везе ж людям…





Якби Флайману щоразу, коли він потужно мріє про філіпінку, давали по 5 дол, він би теж вже озолотися. Якби Флайману щоразу, коли він потужно мріє про філіпінку, давали по 5 дол, він би теж вже озолотися. Hotab Повідомлень: 15247 З нами з: 15.02.09 Подякував: 391 раз. Подякували: 2401 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:23 Чому Хорватія https://www.youtube.com/watch?v=7rTe_iXt2Rw flyman

Повідомлень: 39592 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2830 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 00:36 flyman написав: https://www.youtube.com/watch?v=7rTe_iXt2Rw



Ще 1.5 року дозволять в Європі пожити біженцям тп познімати відосики.

А потім туту, халява закінчиться.



Попросять додому, до розбитого корита. Ще 1.5 року дозволять в Європі пожити біженцям тп познімати відосики.А потім туту, халява закінчиться.Попросять додому, до розбитого корита. Хомякоид Повідомлень: 2594 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3032 раз. Подякували: 431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 00:49 Re: Еміграція, заробітчанство Хомякоид написав:

Ще 1.5 року дозволять в Європі пожити біженцям тп познімати відосики.

А потім туту, халява закінчиться.



Попросять додому, до розбитого корита. Ще 1.5 року дозволять в Європі пожити біженцям тп познімати відосики.А потім туту, халява закінчиться.Попросять додому, до розбитого корита.

Нема для українців більшого щастя ніж дохла корова сусіда Нема для українців більшого щастя ніж дохла корова сусіда 2XL

Повідомлень: 4347 З нами з: 13.12.12 Подякував: 751 раз. Подякували: 269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 02:28 2XL написав: Хомякоид написав:

Ще 1.5 року дозволять в Європі пожити біженцям тп познімати відосики.

А потім туту, халява закінчиться.



Попросять додому, до розбитого корита. Ще 1.5 року дозволять в Європі пожити біженцям тп познімати відосики.А потім туту, халява закінчиться.Попросять додому, до розбитого корита.

Нема для українців більшого щастя ніж дохла корова сусіда Нема для українців більшого щастя ніж дохла корова сусіда

Факт

ПыСы.Белых детей умеющих читать и писать не выпустят.

Тех что ещё не успели научиться - научат и не выпустят позже. ФактПыСы.Белых детей умеющих читать и писать не выпустят.Тех что ещё не успели научиться - научат и не выпустят позже. барабашов

Повідомлень: 5111 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 02:46 rjkz написав: И ему вполне хватает на жизнь, а на пенсию у него уже есть. А оставлять некому.

Зачем ему тот НЙ и те доходы? И ему вполне хватает на жизнь, а на пенсию у него уже есть. А оставлять некому.Зачем ему тот НЙ и те доходы?

Я не спорю, всё +- так, если есть деньги на хлеб и коммуналку

п.с. а если тебе посчастливилось прийти (привезли) с войны .., кто будет доглядать за тобой и за какие шиши? Я не спорю, всё +- так, если есть деньги на хлеб и коммуналкуп.с. а если тебе посчастливилось прийти (привезли) с войны .., кто будет доглядать за тобой и за какие шиши? Vadim_

Повідомлень: 3821 З нами з: 23.05.14 Подякував: 615 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 03:30 барабашов написав: 2XL написав: Хомякоид написав:

Ще 1.5 року дозволять в Європі пожити біженцям тп познімати відосики.

А потім туту, халява закінчиться.



Попросять додому, до розбитого корита. Ще 1.5 року дозволять в Європі пожити біженцям тп познімати відосики.А потім туту, халява закінчиться.Попросять додому, до розбитого корита.

Нема для українців більшого щастя ніж дохла корова сусіда Нема для українців більшого щастя ніж дохла корова сусіда

Факт

ПыСы.Белых детей умеющих читать и писать не выпустят.

Тех что ещё не успели научиться - научат и не выпустят позже. ФактПыСы.Белых детей умеющих читать и писать не выпустят.Тех что ещё не успели научиться - научат и не выпустят позже.



Трудно сказать как будет…

«Белые дети» сами себе квартиру не арендуют, так что придется оставлять и их работоспособных родителей.

Наверное каждая страна будет сама решать что делать, а общая политика ЕС сведется к предоставлении какого-то статуса, эквивалентного временному виду на жительство.

Очень надеюсь что людям не будут ставить и преград и выдворять на руины бывшего дома, где их так потужно и незламно ненавидят соотечественники.

Лучшее что могут беженцам предложить - оставить их в покое и дать возможность самим строить свою жизнь как посчитают нужным. Трудно сказать как будет…«Белые дети» сами себе квартиру не арендуют, так что придется оставлять и их работоспособных родителей.Наверное каждая страна будет сама решать что делать, а общая политика ЕС сведется к предоставлении какого-то статуса, эквивалентного временному виду на жительство.Очень надеюсь что людям не будут ставить и преград и выдворять на руины бывшего дома, где их так потужно и незламно ненавидят соотечественники.Лучшее что могут беженцам предложить - оставить их в покое и дать возможность самим строить свою жизнь как посчитают нужным. mazurkevych

Повідомлень: 86 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2815281628172818 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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