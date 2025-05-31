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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2816281728182819
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 05:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Надеюсь не исказить информацию....
Основываюсь на том что уже знал и сегоднящних и недавних новостях.
1. Суд подтвердил полномочия Трампа для лишения защитного статуса жителей Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Таким образом статуса лишается сразу около 500 тысяч иммигрантов и становятся нелегалами на которых охотится иммиграционная полиция ICE. Насколько я знал, речь идет о статусе TPS.
2. Ранее Белый дом сообщал о намерении выделить около 200 млн долларов на депортацию граждан Украины, получивших статус в связи с военной ситуацией в Украине. Речь идет о статусах U4U и TPS. Каким образом они собираются депортировать людей в страну,где идет война - ума не приложу.
3. Это уже было ранее - любые изменения статуса тем кто на Ю4Ю и ТПС заморожены.
Не точно, никак не могу уловить конкретно, все время как-то эта тема проходит вскользь, но возможно, обладателям этих статусов не продлевают разрешения на работу. Тут еще одна неопределенность - не продлевают? не продлевают сверх срока действия статуса? Или все таки продлевают? Для информации, разрешение на работу - это документ, позволяющий работать обладателям всех легальных статусов, кроме граждан США и гринкардхолдеров - их статус не требует дополнительных разрешений. А также обладателям турвиз - им работать не разрешается, но не запрещается вести бизнес в США.
Разрешение на работу действует 2 года, после чего требуется продлить путем заполнения бумаг, оплаты фи (если не ошибаюсь, около 400 долларов) и получения по почте нового разрешения. Разрешение на работу является также очень сильным стейт айди.

Пока все выглядит так, что сначала Трамп собирается избавиться от всех обладателей защитного статуса, а потом приняться за граждан Украины.
Также не понятно на что будут существовать те, кому не продлят разрешение на работу.
rjkz
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